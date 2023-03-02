Дзюба о депрессии: «Терпеть не могу это слово. Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было»

считает, что депрессии не существует.

– Ты говорил, что обращался к психологу.

– Мне было очень больно временами.

– Это можно было назвать депрессией?

– Терпеть не могу такое слово. Я искренне не понимаю, что такое депрессия. Искренне не понимаю. Наши родители работали на работах, у них было двое-трое детей, все успевали. У них просто не было времени на депрессии.

Я не признаю это слово. Это все кто-то придумал. Может, мне скажут, что это научно доказано. Но депрессия у тебя от безделья. От того, что ты нихрена... Это оправдание, чтобы пожалеть себя. Да, мне тоже было плохо, ночью можешь себя пожалеть. Поплакать можно, в этом нет ничего такого страшного. Поплакал, прорыдался, а наутро закусился и пошел, – сказал нападающий « » в интервью Нобелю Арустамяну.

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд

«Впитал с молоком матери наши традиционные ценности». Интервью Дзюбы понравилось только депутатам

«За что фанаты меня не любят? За дрочку, условно?» 20 лучших цитат Дзюбы из интервью Нобелю

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы