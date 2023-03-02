Дзюба о депрессии: «Терпеть не могу это слово. Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Нобель Арустамян психология Здоровье Футбол

Артем Дзюба считает, что депрессии не существует.

– Ты говорил, что обращался к психологу.

– Мне было очень больно временами.

– Это можно было назвать депрессией?

– Терпеть не могу такое слово. Я искренне не понимаю, что такое депрессия. Искренне не понимаю. Наши родители работали на работах, у них было двое-трое детей, все успевали. У них просто не было времени на депрессии.

Я не признаю это слово. Это все кто-то придумал. Может, мне скажут, что это научно доказано. Но депрессия у тебя от безделья. От того, что ты нихрена... Это оправдание, чтобы пожалеть себя. Да, мне тоже было плохо, ночью можешь себя пожалеть. Поплакать можно, в этом нет ничего такого страшного. Поплакал, прорыдался, а наутро закусился и пошел, – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

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82 комментария

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Сергей Лобцев
Поверить не могу что люди до сих пор так рассуждают
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Alexander Poljakov
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
А может просто 60 лет назад медицина была в разы хуже чем сейчас?
именно. На ментальное здоровье всем было пофиг, от этого и алкоголизм и ранняя смерть.
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Биодудь
Ответ Иван Алейников
Вроде, не хватает нейромедиатора в мозге. Серотонин, дофамин…
Да люди засипают свой мозг быстрыми источниками дофамина (сладкая и жирная еда, порно, алкоголь и наркотики, постоянное сидение в интернете), а потом удивляются, что у них депрессия.
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/droprune
Ответ MonkeyMeister
Дело в том, что многие под депрессией подразумевают практически любую "грусть".
То, что часть людей называют грусть депрессией никому ничего плохого не делает.
То, что часть людей называет депрессию грустью, мешает людям с реальной проблемой принять и осознать ее, чтобы начать работать над ней.
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AurelioDeLaurentis
Когда человек в депрессии, в его выздоровлении большую роль играют семья, друзья, родные. Надо говорить правильные слова и всегда поддерживать, не надо жалеть, это как попасть в болота, и постепенно тонет вниз и рядом никого нет, надо ему помочь словами чтоб он сам выкарабкался из него, "тебе сказать легко" скажете вы, но не надо бежать к психотерапевтам и тратить много денег. Наверное самый лучшый способ это увлечься чем то и еще помогать людям просто идя по улице, от этого любой человек становиться только лучше ☝️
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ash918
Так иди, работай, ..блан
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Камбоджа Иванов
Очевидно, что Дзюба имел ввиду не депрессивное расстройство по МКБ, а "депрессию", которой обзывают любые проблемы с настроением.
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inf
Ответ Gustav Forsberg
жизнь меняется и ментальных заболеваний становится все больше. раньше и жизнь была другая, но этому дурачку не дано понять причинно-следственных связей процессов
сейчас действительно всё больше ментальных заболеваний из-за того, что темп жизни ускоряется + отовсюду льются нескончаемые потоки информации, включая негатив
но вообще, они были всегда...мне, например, нравится этот мем:
https://cs12.pikabu.ru/post_img/2022/08/17/10/166075524214286839.webp
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Вадим Симонов
Голова - не самая сильная часть его тела.
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Metaphrast
Не до депрессий было, это точно. Напридумывали себе всякого. Просто огромное потребление алкоголя, самоубийства, домашнее насилие. Нет, никакой связи
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Фут.Боль
Ответ vjp6cmm2f9
Луди который не испытывают депрессию некогда не поймут как можно что-то хотеть, а потом бац, нечего не хочется 🤦‍♂️
Так может это обычное выгорание и просто нужно отдохнуть? Как вы определили, что это именно депрессия?
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Schiaff1no
Нормальный такой заход. В депутаты должны без очереди брать
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/droprune
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Сейчас жрут(и не только) в разы больше, причём начиная от школьников.
По данным ВОЗ, с 90-ых годов потребление алкоголя в России постепенно снижается. За последние 15 лет оно сократилось на 43%.
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Pelerin
Ответ Maxim Printsev
На всякий случай напишу, что депрессия - это физическая болезнь связанная с недостатком определенных химических соединений в организме. Приводит она к сложностям с переживаниями проблем, да и просто мучительному состоянию. Но это болезнь и сложная и опасная, а не слабость характера или "мода". Да, многие называют депрессией просто плохое настроение, но это не так. То что он этого не знает - нормально и объяснимо. То что он уверенно осуждает людей с такими диагнозами, не имея точных знаний в вопросе - это признак м###ка. Но для депутата как раз.
"с недостатком определенных химических соединений в организме"

Такое определение вводит в заблуждение, что достаточно скушать эти соединения и всё наладится. Сам недостаток возникает из-за неправильного функционирования организма, отделов мозга в том числе. Причины возникновения депрессии (как и всё, что связано с мозгом - спасибо моралистам, запретившим опыты над человеческим мозгом) изучены не до конца.
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Арсений Хахатанов
Для многих депрессия это просто самооправдание каким то своим недостаткам, хотя на самом деле это диагноз, болезнь. И Дзюба тут не прав, это не от безделья. Настоящую депрессуху лечить надо. Просто набухатся не поможет.
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Иван Алейников
Ответ Shuller18
Пусть медики меня поправят, но я читал, будто бы депрессия это жёсткий недостаток каких-то веществ в организме, а подавленное состояние, апатия, суицидальные мысли и прочее это лишь следствие данного недостатка. К сожалению, многие путают причину и следствие...
Вроде, не хватает нейромедиатора в мозге. Серотонин, дофамин…
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.ru
Поплакал, прорыдался, а наутро закусился... и поблагодарил Нобеля за жилетку
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inf
Ответ vjp6cmm2f9
Луди который не испытывают депрессию некогда не поймут как можно что-то хотеть, а потом бац, нечего не хочется 🤦‍♂️
и всё противно, что ни пытайся делать...и сил нет.
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BolxoB
Ответ Сереня Цветок
Поздравляю. Ты только что поставил диагноз себе сам. Наверняка тебе лет 18. Взрослые люди всё-таки как минимум уважают чужое мнение. Даже если оно прямо противоположно собственному
если бы он сказал, что Земля плоская, это тоже было бы лишь мнением?
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avcgloronalduMU
Ответ 0mertas626
он готовится. а вам надо готовиться к контрольной по русскому языку :)
это все автозамена
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Иван Алейников
Ответ Lev Kondratchik
Тут нету мнения, тут научный факт, и если человек опровергает этот факт без какой-либо аргументации, то с ним согласиться невозможно и «уважать» его мнения не надо
У него есть аргументация «от безделия»…
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Pelerin
Ответ Оригинальный Ник
Дзюба прав, отчасти. Его слова относятся ко многим людям с модной "депрессией", которые этой "депрессией" оправдывают многое. К настоящей депрессии, серьёзному психическому заболеванию, это не имеет никакого отношения
А можно примеров из реальной жизни?
Просто я ни разу не встречал человека, который бы сказал "я этого не сделал, т.к. вчера у меня была депрессия". Наоборот, даже люди пережившие настоящее депрессивное состояние не любят о нём рассказывать.
А эти "прав, отчасти", "не всё так однозначно" - просто тропинка к дьяволу. Игрочишка напышенный болван и его умозаключения в этой новости вредны. Людей с депрессией нужно поддерживать и оберегать.
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sashka.loker
"Наши родители работали на работах, у них было двое-трое детей, все успевали"
Ага, вешались только периодически или спивались, но это не от депрессии наверное...
Придурок, блин
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Vadja
Ответ Sikamikanico
Разве можно поделать кому-то это пережить? А часто депрессия приводит к суициду…
К кому-то вроде Дзюбы и ему подобных у меня ни одной положительной эмоции нет. Ели он или кто-то типо него роскомнадзорнется, то по-моему человеческих потерь все равно не будет.
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Lev Kondratchik
Ответ Сереня Цветок
Поздравляю. Ты только что поставил диагноз себе сам. Наверняка тебе лет 18. Взрослые люди всё-таки как минимум уважают чужое мнение. Даже если оно прямо противоположно собственному
Тут нету мнения, тут научный факт, и если человек опровергает этот факт без какой-либо аргументации, то с ним согласиться невозможно и «уважать» его мнения не надо
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