Дзюба о депрессии: «Терпеть не могу это слово. Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было»
Артем Дзюба считает, что депрессии не существует.
– Ты говорил, что обращался к психологу.
– Мне было очень больно временами.
– Это можно было назвать депрессией?
– Терпеть не могу такое слово. Я искренне не понимаю, что такое депрессия. Искренне не понимаю. Наши родители работали на работах, у них было двое-трое детей, все успевали. У них просто не было времени на депрессии.
Я не признаю это слово. Это все кто-то придумал. Может, мне скажут, что это научно доказано. Но депрессия у тебя от безделья. От того, что ты нихрена... Это оправдание, чтобы пожалеть себя. Да, мне тоже было плохо, ночью можешь себя пожалеть. Поплакать можно, в этом нет ничего такого страшного. Поплакал, прорыдался, а наутро закусился и пошел, – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.
Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности
Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд
«Впитал с молоком матери наши традиционные ценности». Интервью Дзюбы понравилось только депутатам
«За что фанаты меня не любят? За дрочку, условно?» 20 лучших цитат Дзюбы из интервью Нобелю
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
То, что часть людей называет депрессию грустью, мешает людям с реальной проблемой принять и осознать ее, чтобы начать работать над ней.
но вообще, они были всегда...мне, например, нравится этот мем:
https://cs12.pikabu.ru/post_img/2022/08/17/10/166075524214286839.webp
Такое определение вводит в заблуждение, что достаточно скушать эти соединения и всё наладится. Сам недостаток возникает из-за неправильного функционирования организма, отделов мозга в том числе. Причины возникновения депрессии (как и всё, что связано с мозгом - спасибо моралистам, запретившим опыты над человеческим мозгом) изучены не до конца.
Просто я ни разу не встречал человека, который бы сказал "я этого не сделал, т.к. вчера у меня была депрессия". Наоборот, даже люди пережившие настоящее депрессивное состояние не любят о нём рассказывать.
А эти "прав, отчасти", "не всё так однозначно" - просто тропинка к дьяволу. Игрочишка напышенный болван и его умозаключения в этой новости вредны. Людей с депрессией нужно поддерживать и оберегать.
Ага, вешались только периодически или спивались, но это не от депрессии наверное...
Придурок, блин