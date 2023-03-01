Барриос о наказании за драку со «Спартаком»: «Не совсем справедливо, все понимают это. Это российское класико, эмоции переливаются через край»

Полузащитник « » высказался о драке в матче со « ».

Напомним, после финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

– Твоя версия того, что там произошло? По видео кажется, что тебе что-то говорит, ты сдерживаешь себя, но в какой-то момент все-таки не выдерживаешь. Так и было?

– Это же российское класико. В таких матчах всегда больше борьбы, чем обычно, и рано или поздно эмоции переливаются через край.

Конечно, всегда важно сдерживать себя и не поддаваться на провокации. А то, что произошло, осталось в том матче. Я считаю, что такое повторяться не должно. Это не тот пример, который мы должны подавать любителям футбола. Люди приходят на стадион насладиться красивым зрелищем, спектаклем, и не стоит омрачать его стычками. Пусть в футболе сохраняется высокий градус, но не переходящий в то, что произошло со «Спартаком».

– Тебя, и Родригао дисквалифицировали на шесть матчей. Не слишком суровое наказание?

– В любом конфликте на футбольном поле всегда виноваты обе стороны. Я бы не говорил, что этот виноват, а другой нет. Конечно же, всем очевидно, в чем это решение не совсем справедливо, – все видели и понимают это. Но подобные матчи всегда будут наполнены подобного рода борьбой, и всегда каждый будет защищать свою команду.

Мне жаль, что я пропускаю столько матчей в Кубке России. Очень надеюсь, что мне позволят пропустить не так много времени и мы дойдем до финала. Надеюсь, что получится выйти в решающем матче и помочь «Зениту» победить в нем, – сказал Барриос.

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