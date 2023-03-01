Барриос о наказании за драку со «Спартаком»: «Не совсем справедливо, все понимают это. Это российское класико, эмоции переливаются через край»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Квинси Промес Малком Вильмар Барриос Родригао Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о драке в матче со «Спартаком». 

Напомним, после финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

– Твоя версия того, что там произошло? По видео кажется, что Промес тебе что-то говорит, ты сдерживаешь себя, но в какой-то момент все-таки не выдерживаешь. Так и было?

– Это же российское класико. В таких матчах всегда больше борьбы, чем обычно, и рано или поздно эмоции переливаются через край.

Конечно, всегда важно сдерживать себя и не поддаваться на провокации. А то, что произошло, осталось в том матче. Я считаю, что такое повторяться не должно. Это не тот пример, который мы должны подавать любителям футбола. Люди приходят на стадион насладиться красивым зрелищем, спектаклем, и не стоит омрачать его стычками. Пусть в футболе сохраняется высокий градус, но не переходящий в то, что произошло со «Спартаком».

– Тебя, Малкома и Родригао дисквалифицировали на шесть матчей. Не слишком суровое наказание?

– В любом конфликте на футбольном поле всегда виноваты обе стороны. Я бы не говорил, что этот виноват, а другой нет. Конечно же, всем очевидно, в чем это решение не совсем справедливо, – все видели и понимают это. Но подобные матчи всегда будут наполнены подобного рода борьбой, и всегда каждый будет защищать свою команду.

Мне жаль, что я пропускаю столько матчей в Кубке России. Очень надеюсь, что мне позволят пропустить не так много времени и мы дойдем до финала. Надеюсь, что получится выйти в решающем матче и помочь «Зениту» победить в нем, – сказал Барриос.

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19 комментариев

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Михаил Савченко
Ответ Ебздрогыч
Тут даже уже вопрос не к Барриосу. Это же насколько донной, желтой и никчемной должна быть спортивная журналистика, если у одного из лучших игроков чемпионата спрашивают не про футбол, не про тактику и стратегию, а про драку трехмесячной давности. Ну это же позор!
Просто раскручивают кубок таким образом, мол там страсти и борьба. В чемпионате никто бы в такую драку не полез, а в кубке можно повеселиться
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Zenith forever
Ответ Ярик01
СЭ владеет НМГ, конторка путинских товарищей Ковальчука и Тимченко, там где руководитель был Фурсенко, а сейчас и Кабаева. Но моооосковская ))
Так ведь все перечисленные за Спартак, плюс еще Мишустин, Лавров, Жуков и др. Был у власти один зенитовский болельщик, Медведев и один цсковский, Иванов, так их потеснили мясные. Бедный Миллер из последних сил со спартаковской мафией борется.
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Назар Игорь
Что делает кот от скуки - кое-что лижет. Что делают мастера СМИ когда нет свежего материала - роются в архивах, выискивая что-то поскандальнее.
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schwein
Ответ Spartakus1984
Промес боксом стал заниматься -могли бы с Барриосом в ринг выйти как в шоу.
Полезное дело, в тюрьме пригодится
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schwein
Ответ Ярик01
СЭ владеет НМГ, конторка путинских товарищей Ковальчука и Тимченко, там где руководитель был Фурсенко, а сейчас и Кабаева. Но моооосковская ))
Эхо мацы вообще была в газпром-медиа, но это же им не мешало делать то, что делают.
И на Матче все подряд Спартак облизывают, хотя казалось бы, должно быть наоборот.
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Виталий
Поднадоела уже эта тема , пора заканчивать товарищи журналисты )))
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fisher40
наступал 2025 год...
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Ярик01
Ответ Zenith forever
Посмотри внимательнее, это же СЭ, спартаковская желтая газетенка.
СЭ владеет НМГ, конторка путинских товарищей Ковальчука и Тимченко, там где руководитель был Фурсенко, а сейчас и Кабаева.
Но моооосковская ))
+4
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Spartakus1984
Промес боксом стал заниматься -могли бы с Барриосом в ринг выйти как в шоу.
0
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schwein
Ответ Ебздрогыч
Тут даже уже вопрос не к Барриосу. Это же насколько донной, желтой и никчемной должна быть спортивная журналистика, если у одного из лучших игроков чемпионата спрашивают не про футбол, не про тактику и стратегию, а про драку трехмесячной давности. Ну это же позор!
Ну хоть в чем то мы с вами солидарны.
+4
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Александр Жердин
СЭ продолжает муссировать эту тему?
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Денис Олегович
А, так дисква только на кубок?)
Тогда хоть 20 матчей впаять можно - пофиг абсолютно))
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Zenith forever
Ответ Ярик01
"По видео кажется, что Промес тебе что-то говорит, ты сдерживаешь себя, но в какой-то момент все-таки не выдерживаешь" - пресс-служба Зенита вопрос "от журналиста" составляла? ))
Посмотри внимательнее, это же СЭ, спартаковская желтая газетенка.
+2
-5
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vjp6cmm2f9
Ответ T622222
Уже все забыли
Ну вот мы вроде все забыли, а кто брал интервью решил нам напомнить, что это историческое событие прошло не справедливо))
+1
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Ебздрогыч
Тут даже уже вопрос не к Барриосу. Это же насколько донной, желтой и никчемной должна быть спортивная журналистика, если у одного из лучших игроков чемпионата спрашивают не про футбол, не про тактику и стратегию, а про драку трехмесячной давности. Ну это же позор!
+12
-3
+9
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Ярик01
"По видео кажется, что Промес тебе что-то говорит, ты сдерживаешь себя, но в какой-то момент все-таки не выдерживаешь"

- пресс-служба Зенита вопрос "от журналиста" составляла? ))
+2
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vjp6cmm2f9
Боже мой, они это до сих пор спрашивают????
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maksim_mesch
Да вы угараете чтоли?)
+5
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T622222
Уже все забыли
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