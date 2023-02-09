CAS изучает жалобу «Зенита» на дисквалификацию игроков за драку со «Спартаком»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации КДК РФС CAS Малком Вильмар Барриос Родригао Р-Спорт Футбол

CAS начал рассмотрение апелляции «Зенита» о дисквалификации игроков за драку.

В начале февраля «Зенит» направил жалобу в Спортивный арбитражный суд на решение РФС о дисквалификации игроков за драку во время матча Фонбет Кубка России против «Спартака».

КДК РФС принял решение дисквалифицировать на шесть матчей в турнире троих игроков «Зенита»: Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. После апелляции решение было оставлено в силе.

«Процедура началась. В первой фазе стороны обменяются письменными заявлениями. Будет создана коллегия арбитров для решения вопроса.

На данный момент невозможно сказать, когда будет вынесено арбитражное решение», – сообщает пресс-служба CAS.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Кастуев
Совершенно патологическая реакция боссов Зенита на Спартак. Это даже не странный провинциализм, которым регулярно щеголяют футбольные чинуши и некоторые болелы из Питера - великого города-героя на Неве - а какая-то хтоническая ненависть. Богатство, влияние, некоторое количество трофеев (и будет еще), стадион шикарный, родной город на руках команду носит (исключая местных КБ)... А что-то кажется Миллеру и ко незавершенным. Ну не любят их в стране, как Спартак, ну чужд стране этот новоявленный апломб. Со временем улучшится ситуация, но все эти истерики в CAS, пиар-кампания против Промеса и другие шпильки... Ну странно это.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
petrgusev917@gmail.com
Ответ Vasyamarch91
Родригао пусть изучат, на пару лет можно дисквалифицировать. Девочки
Не удивлюсь,если на болоте пройдёт амнистия,и их признают потерпевшими.Болотный газ очень ядовит.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Круглов
Ответ Иван Колгашкин
Боже уже больше 2 месяцев прошло, всë успокоятся не могут🥱
Теперь они чемпионы по нытью на долго
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cveto4
Докинули бы ещё до кучи.
Качественный троллинг Медведа и всего Газпрома произошёл бы.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Лоел
Кто то воюет с НАТО,а питерские туда жалуются.Такое пятно уже не смыть.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jdrk
Ответ Ебздрогыч
Команда нытиков!
Там не команда, а главный хрен, Медведев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алар
Надеюсь, что Зенит снимут с чемпионата за драку и неумение проигрывать))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Не изучает, а пересчитывает
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Изучат и увеличат срок за капоэру.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
О боже.. Опять в питери ныть
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
schwein
Если ты забыл включить фары, а тебе выписывают штраф за проезд на красный, то грамотные люди оспорят штраф в суде и не заплатят ничего.
А малограмотные будут рассказывать про нытиков и успокоиться не могут.
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
позвоните попозже, ежедневно не нужно сие выкладывать
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Жаловаться англосаксам и противникам традиционных ценностей на своих православных соперников - куда смотрит Минюст? Срочно в иноагенты записывать!
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pelerin
А правда, что питерские любители Миллера верят в то, что CAS дисквалифицирует Промеса? )
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
CAS изучает жалобу «Зенита» и ржет!
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vasyamarch91
Родригао пусть изучат, на пару лет можно дисквалифицировать. Девочки
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Команда нытиков!
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Колгашкин
Боже уже больше 2 месяцев прошло, всë успокоятся не могут🥱
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий