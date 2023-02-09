CAS изучает жалобу «Зенита» на дисквалификацию игроков за драку со «Спартаком»
CAS начал рассмотрение апелляции «Зенита» о дисквалификации игроков за драку.
В начале февраля «Зенит» направил жалобу в Спортивный арбитражный суд на решение РФС о дисквалификации игроков за драку во время матча Фонбет Кубка России против «Спартака».
КДК РФС принял решение дисквалифицировать на шесть матчей в турнире троих игроков «Зенита»: Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. После апелляции решение было оставлено в силе.
«Процедура началась. В первой фазе стороны обменяются письменными заявлениями. Будет создана коллегия арбитров для решения вопроса.
На данный момент невозможно сказать, когда будет вынесено арбитражное решение», – сообщает пресс-служба CAS.
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