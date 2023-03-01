«Я бы дал себе пощечину, мне не следовало этого говорить. Но я сразу же извинился». Ле Гре о словах про Зидана

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Напомним, комментируя слухи о желании Зидана возглавить сборную Франции, президент футбола Франции (FFF) заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы тот попытался связаться с ним. Сегодня Ле Гре ушел в отставку с занимаемой должности.

«Мои заявления были очень бестактными. Я только что вернулся из Парижа, и это был третий журналист, который задал мне вопрос о Зидане. Я был любезен с первыми двумя, а с третьим – я даже не знаю, кто это был – я разговаривал по телефону, и я сломался.

Я бы дал себе пощечину. Мне не следовало этого говорить. Но я сразу же извинился», – сказал Ле Гре в интервью L’Equipe.

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