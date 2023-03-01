«Я бы дал себе пощечину, мне не следовало этого говорить. Но я сразу же извинился». Ле Гре о словах про Зидана
Ноэль Ле Гре объяснил свои слова о Зинедине Зидане.
Напомним, комментируя слухи о желании Зидана возглавить сборную Франции, президент Федерации футбола Франции (FFF) заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы тот попытался связаться с ним. Сегодня Ле Гре ушел в отставку с занимаемой должности.
«Мои заявления были очень бестактными. Я только что вернулся из Парижа, и это был третий журналист, который задал мне вопрос о Зидане. Я был любезен с первыми двумя, а с третьим – я даже не знаю, кто это был – я разговаривал по телефону, и я сломался.
Я бы дал себе пощечину. Мне не следовало этого говорить. Но я сразу же извинился», – сказал Ле Гре в интервью L’Equipe.
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Меня тоже бесит, что Зизу шакалит должность тренера Франции тогда, как у Дешама все идет хорошо
Тренил бы условный Челси или Ювентус эти два года, и набирался опыта. Создал бы свой стиль игры
Его 3 ЛЧ были взяты благодаря везению, судейским ошибкам и мотивации игроков
Его игра скучна, сплошь навесы и фланговая игра Бесполезные прострелы издали от безысходности, многочисленные неудачные попытки вскрывать оборону соперника. Реал вытягивали в основном за счет индивидуального мастерства игроков
Так и не говорил бы. Просто промолчал.