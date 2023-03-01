«Я бы дал себе пощечину, мне не следовало этого говорить. Но я сразу же извинился». Ле Гре о словах про Зидана

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Ноэль Ле Гре объяснил свои слова о Зинедине Зидане.

Напомним, комментируя слухи о желании Зидана возглавить сборную Франции, президент Федерации футбола Франции (FFF) заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы тот попытался связаться с ним. Сегодня Ле Гре ушел в отставку с занимаемой должности. 

«Мои заявления были очень бестактными. Я только что вернулся из Парижа, и это был третий журналист, который задал мне вопрос о Зидане. Я был любезен с первыми двумя, а с третьим – я даже не знаю, кто это был – я разговаривал по телефону, и я сломался.

Я бы дал себе пощечину. Мне не следовало этого говорить. Но я сразу же извинился», – сказал Ле Гре в интервью L’Equipe. 

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14 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Я бы дал себе пощечину, потом еще одну и ещё одну. А потом снял бы ремень с брюк и отхлестал себя, - вот так неприятно было мне за слова о Зидане, добавил Ле Гре.
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deadjoker
К сотрудницам приставать можно, а за зизу пощечина. Дед правильно приоритеты расставил :))
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Pelerin
Деду 9 десяток лет уже идёт. Родственникам стоит ограничить его возможность общения со СМИ.
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инок
Зидан настолько в авторитете, что может ничего не говоря публично - убрать президента федерации футбола Ле Гре...
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Gravdaar Iyaad
Ле Гре можно понять
Меня тоже бесит, что Зизу шакалит должность тренера Франции тогда, как у Дешама все идет хорошо
Тренил бы условный Челси или Ювентус эти два года, и набирался опыта. Создал бы свой стиль игры
Его 3 ЛЧ были взяты благодаря везению, судейским ошибкам и мотивации игроков
Его игра скучна, сплошь навесы и фланговая игра Бесполезные прострелы издали от безысходности, многочисленные неудачные попытки вскрывать оборону соперника. Реал вытягивали в основном за счет индивидуального мастерства игроков
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Andreir888
А можно я....?
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igls54
Если дать дедушкины шаловливые ручонки на отсечение, то и пощечину давать не придется
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Sarumian
...Мне не следовало этого говорить....

Так и не говорил бы. Просто промолчал.
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rigobersong
Классный мужик. Обеспечил работу тысячам людей, может немного пошло, но вполне нормально проявлял знаки внимания к женщинам. Настоящий француз, жаль что из-за Алжирского гопника, который всегда думал только о себе на него накинулись как коршуны, тем более на пожилого человека, которому уже и отбиваться от этих нападок здоровья нет, типичная Европа, где неугодных людей сольют в два счета, лишь бы был повод:))
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Yusuf Evloev
Ответ градус ненависти
Мне кажется, официальные лица и прочие чиновники должны принудительно уходить в отставку по достижении пенсионного возраста (ни на кого не намекаю)
извинись! дон.
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Sevuska
Ответ Великий Алонсо
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😆
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Sevuska
Учитывая возраст этого господина мне его уже становится жаль , и уж коль скоро он извинился , то дело должно быть закрыто .
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Великий Алонсо
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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градус ненависти
Мне кажется, официальные лица и прочие чиновники должны принудительно уходить в отставку по достижении пенсионного возраста (ни на кого не намекаю)
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Ебздрогыч
Я бы схватил себя за задницу и сказал непристойный комментарий, добавил Ле Гре
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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