Отчет о сексизме в FFF подготовлен в рамках расследования домогательств Ле Гре
Следователи подготовили отчет о сексизме в Федерации футбола Франции.
Ранее прокуратура Парижа начала расследование в отношении Ноэля Ле Гре, отстраненного от должности главы федерации в январе, по обвинению в домогательствах. Показания, в частности, дали футбольный агент Соня Суи и несколько бывших сотрудниц FFF.
«Учитывая поведение и высказывания в отношении женщин, публичные заявления и неудачи в управлении FFF, Ле Гре больше не обладает необходимой легитимностью, чтобы управлять французским футболом.
В течение последних двух лет поведение Ле Гре не соответствовало требованиям, которые предъявляются к президенту спортивной федерации, полномочия которому делегирует государство.
Слушания выявили неприемлемое отношение Ле Гре к женщинам, которое можно охарактеризовать как сексистское», – сообщается в отчете.
Кроме того, политика по борьбе с сексизмом и насилием в FFF характеризуется как неэффективная. Согласно отчету, внутри организации, особенно среди возрастных сотрудников, распространена культура мачизма.
Окончательную версию отчета планируется подготовить к 15 февраля. Данные будут переданы в прокуратуру Парижа.
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Классика.
Так работает система.
Помню Стросс-Кана вообще уничтожили, все его обвиняли, его растоптали, его имя стало "плохим".
Потом, после того, как была уничтожена вся биография, был устранен весь авторитет, были разорваны все его связи, выяснилось, что Стросс-Кан не виноват...
Никто не извинился, просто забыли человека, отправили в кювет, и уехали дальше.
И это происходило в центре мира, в наши дни.
Однажды спросили у Наполеона, как он собирается устранить своих конкурентов.
"Я поступлю в лучших европейских традициях".
Слова Гайа Агриппы.
"Если ваш политический враг красив, популярен, силен и всеми любим, это не проблема.
Превратите его в труп.Трупы плохо пахнут, трупы не красивые, они не сильны, и их никто не любит"
Примерно так.
Генерал Франко:
"Если ваш оппонент сильная личность, покройте его позором, уничтожьте репутацию.Пусть он превратится в человека с подмоченной репутацией"
Все есть в анналах.
Европа продвинутая цивилизация.
Да тебя же большая часть сайта из-за этого и минусует принципиально....вне зависимости от того, что ты там накалякал в комментарии))