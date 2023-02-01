Отчет о сексизме в FFF подготовлен в рамках расследования домогательств Ле Гре

Следователи подготовили отчет о сексизме в Федерации футбола Франции.

Ранее прокуратура Парижа начала расследование в отношении Ноэля Ле Гре, отстраненного от должности главы федерации в январе, по обвинению в домогательствах. Показания, в частности, дали футбольный агент Соня Суи и несколько бывших сотрудниц FFF.

«Учитывая поведение и высказывания в отношении женщин, публичные заявления и неудачи в управлении FFF, Ле Гре больше не обладает необходимой легитимностью, чтобы управлять французским футболом.

В течение последних двух лет поведение Ле Гре не соответствовало требованиям, которые предъявляются к президенту спортивной федерации, полномочия которому делегирует государство.

Слушания выявили неприемлемое отношение Ле Гре к женщинам, которое можно охарактеризовать как сексистское», – сообщается в отчете.

Кроме того, политика по борьбе с сексизмом и насилием в FFF характеризуется как неэффективная. Согласно отчету, внутри организации, особенно среди возрастных сотрудников, распространена культура мачизма.

Окончательную версию отчета планируется подготовить к 15 февраля. Данные будут переданы в прокуратуру Парижа.

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