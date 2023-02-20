Тюрам бесплатно уйдет из «Гладбаха» летом – спортдиректор подтвердил

Теги Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия возможные трансферы Маркус Тюрам Футбол

Маркус Тюрам бесплатно покинет гладбахскую «Боруссию» летом.

Об этом сообщил спортивный директор клуба Роланд Виркус.

«Мы не договорились с Маркусом Тюрамом. Мы должны смириться, так как речь идет о более крупных клубах, в которые может перейти Маркус.

Тот факт, что он уйдет бесплатно, не назовешь позитивной ситуацией. Я не могу это приукрашивать», – сказал Виркус.

Тюрам перешел в «Боруссию» из «Генгама» в 2019 году. Его контракт с «Гладбахом» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что интерес к Тюраму проявляют «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Челси», «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

В этом сезоне на счету нападающего 14 голов и 4 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

Полную статистику 25-летнего форварда сборной Франции можно найти здесь.

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36 комментариев

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Amalfitano
Ответ Матвей Махнин
А зачем отпускать Шупо? У Маркуса пока не какой-то звёздный статус, чтобы безоговорочно быть в старте. Пусть докажет всё в конкуренции с камерунцем, а там посмотрим.
Шупо-мотинга надо отпускать хотя бы потому, что он требует новый контракт с зп в 10 мультов.
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Jaxongir Shodiev
Надеюсь в Арсенал. Там бы такой форвард был бы кстати
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Матвей Махнин
Ответ Amalfitano
В такой ситуации Баварии надо отпустить Шупо-Мотинга и взять Макуса. Это было бы логично.
А зачем отпускать Шупо? У Маркуса пока не какой-то звёздный статус, чтобы безоговорочно быть в старте. Пусть докажет всё в конкуренции с камерунцем, а там посмотрим.
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Last Hero
Ответ BZB
В Интер вместо Лукаку.
Из трамплина в трамплин переходить?
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Zhenek
Ответ che kaif
Так Тюрам будет тащить а значит и больше времени будет играть
Очень аргументированно... а если не будет играть, то и тащить не будет. Как Экитике примерно. Я тебе цифры принёс, а ты мне свои фантазии, ну че за фу...
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Mr@k
Бесплатно в Мюнхен...))
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che kaif
Ответ Zhenek
из профиля спортс у него сыграно 781 минута из 2160. это 36% всего лишь
Так Тюрам будет тащить а значит и больше времени будет играть
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Зелёный гопник
В Зенит пусть переходит, за третьей звездой пора 😁
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Zhenek
Ответ che kaif
Экитике сыграл 17 матчей из 24 а теперь проведи посчет сколько это %
из профиля спортс у него сыграно 781 минута из 2160. это 36% всего лишь
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Данила TV Колесников
Маркусу нужно идти в топ клуб где сейчас нет качественных форвардов ибо сидеть такому таланту не пологается.
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Felp
Ответ che kaif
Экитике сыграл 17 матчей из 24 а теперь проведи посчет сколько это %
Сколько игровых минут? Теперь переведи это в проценты
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Born is the King
В Челси бы этого топа
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che kaif
Ответ Илнур Кара
То есть Тюрам будет на лавке сидеть 80% матчей? И зачем
Экитике сыграл 17 матчей из 24 а теперь проведи посчет сколько это %
+1
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S H A R K
Обидно за Гладбах. Терять такого хорошего игрока бесплатно...
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Jo Jo
По стопам отца можно и в Ювку , а то там и так проблемы
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Илья Банюк
Ответ rigobersong
В Барсу бы:)😀
Зачем позорится и портить карьеру?
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Илнур Кара
Ответ che kaif
В ПСЖ бы не помешал вместо Экитике
То есть Тюрам будет на лавке сидеть 80% матчей? И зачем
+3
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Блуждающий странник
Мечтал бы увидеть его в Милане, да и парень мог бы стать лидером и игроком основы, но когда есть интерес ПСЖ, МЮ, Баварии можно и не мечтать. Наверняка перейдет в Баварию
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Direct free kick
В Атлетико
0
-2
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Osodj Djhshs
Ну на банку под Каштанова Урал может рассмотреть
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Российский пользователь
Ну ждем в Факеле
+1
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Лёха Жданчик
Точно не перейдет в Челси)) там не предпочитают бесплатно игроков брать)
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Лёха Жданчик
В Тоттенхем вместо Кейна
0
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che kaif
В ПСЖ бы не помешал вместо Экитике
+7
-3
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Никита Самарин
Летом будет ценный лот. Баварии навяжут серьёзную конкуренцию английские клубы.
+4
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