Тюрам бесплатно уйдет из «Гладбаха» летом – спортдиректор подтвердил

Маркус Тюрам бесплатно покинет гладбахскую «Боруссию» летом.

Об этом сообщил спортивный директор клуба Роланд Виркус.

«Мы не договорились с Маркусом Тюрамом. Мы должны смириться, так как речь идет о более крупных клубах, в которые может перейти Маркус.

Тот факт, что он уйдет бесплатно, не назовешь позитивной ситуацией. Я не могу это приукрашивать», – сказал Виркус.

Тюрам перешел в «Боруссию» из «Генгама» в 2019 году. Его контракт с «Гладбахом» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что интерес к Тюраму проявляют «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Челси», «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

В этом сезоне на счету нападающего 14 голов и 4 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

Полную статистику 25-летнего форварда сборной Франции можно найти здесь.