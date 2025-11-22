Смородская против приглашения Семина в «Спартак» и «Динамо»: «Что он в «Локомотиве» показал-то? Вообще ничего там не видела. Где бы ни работал, было много подводных камней»

Ольга Смородская: что Семин показал в «Локомотиве»?.

Ольга Смородская считает, что «Спартаку» и «Динамо» не стоит рассматривать кандидатуру Юрия Семина .

«Давайте будем еще 100-летнего тренера назначать. Невозможно сейчас представить его работу в «Спартаке » или «Динамо ».

Не только из-за возраста. Что он в «Локомотиве» показал-то? Вообще ничего там не видела. Где бы он ни работал, было много подводных камней, о которых никто не говорит», – сказала экс-президент «Локомотива ».