Смородская против приглашения Семина в «Спартак» и «Динамо»: «Что он в «Локомотиве» показал-то? Вообще ничего там не видела. Где бы ни работал, было много подводных камней»
Ольга Смородская: что Семин показал в «Локомотиве»?.
Ольга Смородская считает, что «Спартаку» и «Динамо» не стоит рассматривать кандидатуру Юрия Семина.
«Давайте будем еще 100-летнего тренера назначать. Невозможно сейчас представить его работу в «Спартаке» или «Динамо».
Не только из-за возраста. Что он в «Локомотиве» показал-то? Вообще ничего там не видела. Где бы он ни работал, было много подводных камней, о которых никто не говорит», – сказала экс-президент «Локомотива».
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23364 голоса
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости