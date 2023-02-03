Тюрам – главная цель «Атлетико» на летнее трансферное окно. Форвард хочет перейти в команду из ЛЧ
Маркус Тюрам может продолжить карьеру в «Атлетико».
Мадридский клуб хотел подписать нападающего менхенгладбахской «Боруссии» в зимнее трансферное окно и сохраняет интерес к нему. По информации As, француз является главной целью спортивного директора «матрасников» Андреа Берты.
Контракт Тюрама с «Боруссией» рассчитан до конца этого сезона, летом он станет свободным агентом. Игрок хочет присоединиться к команде, которая будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
В «Атлетико» Маркуса считают проверенным игроком, который может выступать на высоком уровне еще долгое время.
В текущем сезоне Бундеслиги 25-летний форвард провел 17 матчей, отличившись 10 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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