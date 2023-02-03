Тюрам – главная цель «Атлетико» на летнее трансферное окно. Форвард хочет перейти в команду из ЛЧ

может продолжить карьеру в «Атлетико».

Мадридский клуб хотел подписать нападающего менхенгладбахской « » в зимнее трансферное окно и сохраняет интерес к нему. По информации As, француз является главной целью спортивного директора «матрасников» Андреа Берты.

Контракт Тюрама с «Боруссией» рассчитан до конца этого сезона, летом он станет свободным агентом. Игрок хочет присоединиться к команде, которая будет выступать в чемпионов в следующем сезоне.

В « » Маркуса считают проверенным игроком, который может выступать на высоком уровне еще долгое время.

В текущем сезоне Бундеслиги 25-летний форвард провел 17 матчей, отличившись 10 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.