За «Спартак» россиянин забил впервые в сезоне РПЛ – Дмитриев в дерби с ЦСКА

За «Спартак» впервые забил россиянин в этом сезоне РПЛ.

Игорь Дмитриев стал первым россиянином, забившим гол за «Спартак» в текущем сезоне Мир РПЛ .

Вингер красно-белых отличился в дерби с ЦСКА в рамках 16-го тура чемпионата России (1:0, второй тайм). Он переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева после навеса Эсекиэля Барко с углового.

Только у «Спартака» иностранцы забили все голы в первом круге. В «Локомотиве» у россиян 30 из 31 гола, у ЦСКА – 22 из 26, у «Зенита» – 18 из 29