Мюллер будет играть центрфорварда в «Баварии». Летом клуб может подписать Кейна, Тюрама или Фюллькруга
«Бавария» летом подпишет центрального нападающего.
По информации Abendzeitung München, мюнхенский клуб в межсезонье могут пополнить Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах) или Никлас Фюллькруг («Вердер»).
До конца сезона «Бавария» планирует использовать Томаса Мюллера как центрального нападающего. Он будет конкурировать с Эриком-Максимом Шупо-Мотингом или играть в паре с камерунцем.
Такое видение роли Мюллера связано в том числе и с тем, что атакующий полузащитник Джамал Мусиала в будущем должен обосноваться на позиции «десятки».
Комментарии