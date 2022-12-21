Мюллер будет играть центрфорварда в «Баварии». Летом клуб может подписать Кейна, Тюрама или Фюллькруга

« » летом подпишет центрального нападающего.

По информации Abendzeitung München, мюнхенский клуб в межсезонье могут пополнить (« »), ( ) или (« »).

До конца сезона « » планирует использовать как центрального нападающего. Он будет конкурировать с или играть в паре с камерунцем.

Такое видение роли Мюллера связано в том числе и с тем, что атакующий полузащитник в будущем должен обосноваться на позиции «десятки».