Мюллер будет играть центрфорварда в «Баварии». Летом клуб может подписать Кейна, Тюрама или Фюллькруга

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«Бавария» летом подпишет центрального нападающего.

По информации Abendzeitung München, мюнхенский клуб в межсезонье могут пополнить Харри КейнТоттенхэм»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах) или Никлас ФюллькругВердер»).

До конца сезона «Бавария» планирует использовать Томаса Мюллера как центрального нападающего. Он будет конкурировать с Эриком-Максимом Шупо-Мотингом или играть в паре с камерунцем.

Такое видение роли Мюллера связано в том числе и с тем, что атакующий полузащитник Джамал Мусиала в будущем должен обосноваться на позиции «десятки».

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