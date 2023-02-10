«Барселоне» интересен Тюрам, который может уйти из «Гладбаха» бесплатно летом

«Барселоне» интересен форвард гладбахской « » .

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб очень внимательно следит за ситуацией вокруг 25-летнего нападающего, который может стать свободным агентом летом.

Тюрам обладает набором качеств, который делает его возможный переход интересным для «Барсы». Руководство сине-гранатовых внимательно следит за развитием Маркуса, а также за его контрактной ситуацией.

Ранее сообщалось об интересе к Тюраму со стороны многих европейских клубов, в числе которых «Челси», «Бавария», «Атлетико» и другие.

Отметим, что Лилиан Тюрам, отец Маркуса, выступал за «Барселону» с 2006 по 2008 год.

В этом сезоне форвард сборной Франции забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Гладбах» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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