«Барселоне» интересен Тюрам, который может уйти из «Гладбаха» бесплатно летом

Теги Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Маркус Тюрам Футбол

«Барселоне» интересен форвард гладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам.

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб очень внимательно следит за ситуацией вокруг 25-летнего нападающего, который может стать свободным агентом летом.

Тюрам обладает набором качеств, который делает его возможный переход интересным для «Барсы». Руководство сине-гранатовых внимательно следит за развитием Маркуса, а также за его контрактной ситуацией.

Ранее сообщалось об интересе к Тюраму со стороны многих европейских клубов, в числе которых «Челси», «Бавария», «Атлетико» и другие.

Отметим, что Лилиан Тюрам, отец Маркуса, выступал за «Барселону» с 2006 по 2008 год.

В этом сезоне форвард сборной Франции забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Гладбах» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

«Играть за «Барсу» мечтает любой. Она снова становится великой командой». Тюрам о будущем сына Маркуса

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12 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
Ответ DolJun
свободный агент - и испанский ювентус тут как тут)
Эти свободные агенты лучше чем весь состав твоего Челси)
0
-1
-1
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Madhamish
Ответ Eishen
Комментарий удален пользователем
Тюраму уже 25. Какие с него топы?
0
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Eishen
Комментарий удален
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Adam Murdalov
Ответ Пенс
была, есть и будет.
Если и была, то ты уже хватку теряешь, стал незаметным
0
0
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Пепси пеналдувич
Тут как с Аубой если будет,то было бы хорошо.
+3
-1
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Пенс
Ответ Adam Murdalov
Комментарий удален модератором
была, есть и будет.
0
0
0
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Adam Murdalov
Ответ Пенс
ты вообще кто?
Комментарий удален
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Adam Murdalov
Ответ Пенс
ты вообще кто?
Комментарий удален
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Пенс
Ответ Adam Murdalov
О, давно тебе тут не видел, где пропадал ?
ты вообще кто?
0
-3
-3
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Adam Murdalov
Ответ Пенс
Каталанская нищета всё по свободным агентам шарится. Нет чтобы ещё один рычажок и вернуть своего вскормленного аргентинца.
О, давно тебе тут не видел, где пропадал ?
+5
0
+5
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Олжас
просто в шоке от клубов бундеслиги, почему вовремя не продлевают тех, кого в перспективе потом не удержат, даже Холанда считай даром отдали
+3
-1
+2
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Пенс
Каталанская нищета всё по свободным агентам шарится. Нет чтобы ещё один рычажок и вернуть своего вскормленного аргентинца.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл
Ответ DolJun
свободный агент - и испанский ювентус тут как тут)
Новость про Барселону - и ДолЖун тут как тут )
+23
-6
+17
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DolJun
свободный агент - и испанский ювентус тут как тут)
+4
-10
-6
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Marcus-light
Кстати, хороший союз для обеих сторон
+6
0
+6
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