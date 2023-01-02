«МЮ» опережает «Интер» и «Баварию» в борьбе за Маркуса Тюрама. Трансфер может состояться в январе
«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Маркуса Тюрама.
По информации La Repubblica, клуб находится в поиске нападающего, способного заменить Криштиану Роналду. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг впечатлен игровыми качествами Тюрама и хочет видеть его в своей команде.
На подписание игрока также претендуют «Бавария» и «Интер», однако оба клуба рассчитывали на бесплатное подписание Тюрама летом 2023 года после истечения контракта с менхенгладбахской «Боруссией».
«МЮ» пытается договориться о переходе игрока уже в январе и готов заплатить 15 миллионов евро, которые хочет за игрока «Боруссия».
В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что решающую роль в трансфере может сыграть желание самого Тюрама попробовать себя в АПЛ.
В текущем сезоне Маркус Тюрам провел в Бундеслиге 15 матчей, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
После такого оскорбления/сравнения Тюрам сто раз подумает))