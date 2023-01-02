«МЮ» опережает «Интер» и «Баварию» в борьбе за Маркуса Тюрама. Трансфер может состояться в январе

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Маркус Тюрам Эрик тен Хаг деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Маркуса Тюрама.

По информации La Repubblica, клуб находится в поиске нападающего, способного заменить Криштиану Роналду. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг впечатлен игровыми качествами Тюрама и хочет видеть его в своей команде.

На подписание игрока также претендуют «Бавария» и «Интер», однако оба клуба рассчитывали на бесплатное подписание Тюрама летом 2023 года после истечения контракта с менхенгладбахской «Боруссией».

«МЮ» пытается договориться о переходе игрока уже в январе и готов заплатить 15 миллионов евро, которые хочет за игрока «Боруссия».

В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что решающую роль в трансфере может сыграть желание самого Тюрама попробовать себя в АПЛ.

В текущем сезоне Маркус Тюрам провел в Бундеслиге 15 матчей, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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21 комментарий

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BuTaJIbKa
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как с Гакпо?
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piper65
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Трансфер, о котором МЮ будет вскоре сильно сожалеть - но для МЮ сожалеть о провальных трансферах нормально, увы
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Alexander Yavriantz
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То что надо до лета на подстраховку Марсу. А там топа подпишут.
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MU4evainmyheart!!!
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Ответ Аманжол Кенжехан
Видимо мю не учиться на ошибках, почти все игроки пришедшие из бундеслиги в апл не заиграли тот же самый Вернер которого спустя 2года вернули обратно, Пулишич, Санчо. Хаверц тоже не свой футбол показывает.
Да угомонитесь уже Санчо записывать в провальные трансферы. В прошлом, его первом сезоне в АПЛ, он под конец сезона неплохо себя проявлял. В этом сезоне он был на травме. Уверен, что он покажет ещё себя. Возраст позволяет. Парню 22 года всего. ЭТХ должен вывести парнишку на новый уровень. Главное, без травм.
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Леонид Ботвинник
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Ответ Ян Константинопольский
Блин, клубы-олигархи дебилы какие-то! Все этого Тюрама знают уже несколько лет и давно он уже прилично играет, перспективы были видны ещё пару лет назад, можно было за копейки купить. А сейчас на месте хозяев Тюрама я бы его меньше чем за 60 лямов не продавал
60 ? Подождут до лета и бесплатно заберут. Тут и 15 неплохо будет.
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Ян Константинопольский
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Блин, клубы-олигархи дебилы какие-то! Все этого Тюрама знают уже несколько лет и давно он уже прилично играет, перспективы были видны ещё пару лет назад, можно было за копейки купить. А сейчас на месте хозяев Тюрама я бы его меньше чем за 60 лямов не продавал
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Alex Miheev
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Как же они хотят быть всегда в ЛЕ
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Пако
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«МЮ» - есть признаки возрождения?
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Рагим Гиримов
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Ответ Антон Фалафель
Тюрам просто на хайпе. А так он деревянный середняк с посредственной статистикой
Ну конечно же тебе веднее чем клубам
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Баркамол Абдулла
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Ответ Аманжол Кенжехан
Видимо мю не учиться на ошибках, почти все игроки пришедшие из бундеслиги в апл не заиграли тот же самый Вернер которого спустя 2года вернули обратно, Пулишич, Санчо. Хаверц тоже не свой футбол показывает.
Кевин де Бруйне, Гюндогана не хочешь вспомнить
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Сергей Александрович
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Ответ Антон Фалафель
Тюрам просто на хайпе. А так он деревянный середняк с посредственной статистикой
10+3 посредственно? А как надо?)
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Alex Rhea
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Ответ aidos_1979
клуб находится в поиске нападающего, способного заменить Криштиану Роналду. После такого оскорбления/сравнения Тюрам сто раз подумает))
для очень многих молодых суперзвёзд Роналду идол и пример для подражания, о чём говорили Холанд, Мбаппе, Эндрик, Хвича, Гарначо и многие другие
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Аманжол Кенжехан
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Видимо мю не учиться на ошибках, почти все игроки пришедшие из бундеслиги в апл не заиграли тот же самый Вернер которого спустя 2года вернули обратно, Пулишич, Санчо. Хаверц тоже не свой футбол показывает.
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aidos_1979
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клуб находится в поиске нападающего, способного заменить Криштиану Роналду.

После такого оскорбления/сравнения Тюрам сто раз подумает))
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Панк рок группы в России
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Ответ Kiryl Olshewski
Соберём всех вингеров в мю
Тюрам как бы чистый нап вместе с плеа в команде
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Антон Фалафель
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Тюрам просто на хайпе. А так он деревянный середняк с посредственной статистикой
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grek087
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Талпаепы 😂🤦🏻‍♂️ Зачем им ещё один Вингер??! Сколько их должно быть чтобы им хватило?! Защитника не хотите приобрести? Или полузащитника качественного?
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error505
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Хорошо себя на ЧМ зарекомендовал
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Kiryl Olshewski
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Соберём всех вингеров в мю
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Bolvan
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Не стабилен
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Кондитер
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Хороший трансфер
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