«Играть за «Барсу» мечтает любой. Она снова становится великой командой». Тюрам о будущем сына Маркуса

Теги Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Барселона Лилиан Тюрам Хави Ла Лига возможные трансферы Маркус Тюрам Футбол

Лилиан Тюрам высказался о возможном переходе его сына Маркуса в «Барселону». 

«Я хочу лучшего для своих детей. Любой игрок мечтает играть за «Барсу».

Мало-помалу она снова становится великой командой, она первая [в Ла Лиге], и я очень рад за «Барсу» и за Хави», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью RAC1.

Тюрам останется в «Боруссии» до конца контракта. Нападающим интересовались «Челси» и «ПСЖ»

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31 комментарий

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Raybar
Ответ Бронислав Каминский
Хороший упадок,когда клуб идет на первом месте
к хорошему привыкаешь, от Барсы ожидаешь большего - ЛЧ
да и по игре пока выигрываем со скрипом
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Davron Tashkenbaev
Ответ Karl0709
Барселона это Олимп в мире футбола и каждый амбициозный футболист хочет оказаться в Барселоне.
В определённый момент таким он был когда там блистали Хави Иньеста и Месси, но не сейчас.
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kaimussen
Ответ бек саидов
Модрич по контракту не имеет право мечтать играть за барсу.
- Вот, женился, теперь курить нельзя, пить нельзя, на женщин смотреть нельзя.
- Не жалеешь?
- Жалеть тоже нельзя.
+3
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+3
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Бронислав Каминский
Ответ Raybar
Барса безусловно великий клуб, но сейчас она в упадке, и молодежь не очень стремится туда перейти
Хороший упадок,когда клуб идет на первом месте
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Falsegoalkeeper
Ответ Raybar
Барса безусловно великий клуб, но сейчас она в упадке, и молодежь не очень стремится туда перейти
Молодежь у Барса так-то одна из сильнейших в Европе
+1
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бек саидов
Ответ VictorVallecano
И зачем этот откровенный бред про любого игрока? Условный Модрич не мечтает играть в Барселоне.
Модрич по контракту не имеет право мечтать играть за барсу.
+2
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бек саидов
А один середняк с большими деньгами, самый большой мешок 21 века , не имея никаких проблем, находится в опе , занимая 10 место.
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Сергей Орлов
Не Маркус, а Маркюс, исправьте.
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Raybar
Барса безусловно великий клуб, но сейчас она в упадке, и молодежь не очень стремится туда перейти
0
-2
-2
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VictorVallecano
И зачем этот откровенный бред про любого игрока? Условный Модрич не мечтает играть в Барселоне.
+3
-1
+2
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Ramil Usmanov
С приходом Хави, всё налаживается у Барсы! Процесс не быстрый, времени не мало потребуется.
0
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бек саидов
Ответ Егор Зуев
По факту, если перед тобой выбор, куда перейти, Барса или Реал, то всегда надо выбирать Барсу
Это правда. Многие просто мечтают играть в барсе , и у игроков начинается истерика, если действующий клуб не хочет отпустить его в барсу.
+2
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FNT
Ответ Arkadios Avgitidis
Я думаю, один фактор влечёт следующий..будет стабильной игра,будут и дивиденды..
В смысле? Барса за последние 15 лет пережила лучший футбольный отрезок в своей истории, и вышла из него в ужасном финансовом положении и с огромными долгами.
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Karl0709
Ответ DolJun
а когда это барса была великой?)
Ну кто-то на 1 месте в чемпионате, ну а кто-то на 10 месте 😁
+2
-2
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Dinamus
Упадок никуда не делся. Требуемый уровень далек. Сила бренда притягательна.
0
0
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DolJun
а когда это барса была великой?)
+1
-6
-5
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Егор Зуев
Ответ GuruFutbola
Да, потому что Барселона, это больше чем клуб)
По факту, если перед тобой выбор, куда перейти, Барса или Реал, то всегда надо выбирать Барсу
+10
-8
+2
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Arkadios Avgitidis
Ответ Lionel Andres Messi 10
Игровой кризис миновал, финансовый – нет.
Я думаю, один фактор влечёт следующий..будет стабильной игра,будут и дивиденды..
0
-2
-2
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Егор Зуев
Кто бы что не говорил, но много игроков мечтают играть за Барсу
+6
-3
+3
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Егор Крид58
Ответ 6rpvsqvwtj
Зачем он там ?
Надеюсь чтобы помочь Арсеналу, взять золото в этом году.
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6rpvsqvwtj
Ответ Егор Крид58
В Арсенал бы Маркуса, за 8🍋 было бы славно
Зачем он там ?
0
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GuruFutbola
Да, потому что Барселона, это больше чем клуб)
+1
-6
-5
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Karl0709
Барселона это Олимп в мире футбола и каждый амбициозный футболист хочет оказаться в Барселоне.
+6
-6
0
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Егор Крид58
В Арсенал бы Маркуса, за 8🍋 было бы славно
0
-1
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Тохир Анваров
Ответ Vatikan
Она и переставала быть великой
Возможно вы имели ввиду "не переставала"
+2
-1
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