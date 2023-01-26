«Играть за «Барсу» мечтает любой. Она снова становится великой командой». Тюрам о будущем сына Маркуса

высказался о возможном переходе его сына в «Барселону».

«Я хочу лучшего для своих детей. Любой игрок мечтает играть за «Барсу».

Мало-помалу она снова становится великой командой, она первая [в Ла Лиге], и я очень рад за «Барсу» и за », – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью RAC1.

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