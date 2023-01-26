«Играть за «Барсу» мечтает любой. Она снова становится великой командой». Тюрам о будущем сына Маркуса
Лилиан Тюрам высказался о возможном переходе его сына Маркуса в «Барселону».
«Я хочу лучшего для своих детей. Любой игрок мечтает играть за «Барсу».
Мало-помалу она снова становится великой командой, она первая [в Ла Лиге], и я очень рад за «Барсу» и за Хави», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью RAC1.
Тюрам останется в «Боруссии» до конца контракта. Нападающим интересовались «Челси» и «ПСЖ»
да и по игре пока выигрываем со скрипом
- Не жалеешь?
- Жалеть тоже нельзя.