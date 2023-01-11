«Барса», «Челси» и «Интер» хотят взять Тюрама бесплатно летом. Он не намерен уходить из «Гладбаха» зимой
«Барселоне», «Челси» и «Интеру» интересен нападающий Маркус Тюрам.
По данным журналиста Sport1.de Патрика Бергера, эти три клуба хотят подписать 25-летнего нападающего глабахской «Боруссии» бесплатно летом. При этом «Челси» хочет купить француза уже зимой.
На данный момент Тюрам хочет остаться в «Боруссии» до конца сезона.
В этом сезоне форвард забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Полную статистику футболиста можно изучить здесь.
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