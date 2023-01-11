«Барса», «Челси» и «Интер» хотят взять Тюрама бесплатно летом. Он не намерен уходить из «Гладбаха» зимой

«Барселоне», « » и « » интересен нападающий .

По данным журналиста Sport1.de Патрика Бергера, эти три клуба хотят подписать 25-летнего нападающего глабахской « » бесплатно летом. При этом «Челси» хочет купить француза уже зимой.

На данный момент Тюрам хочет остаться в «Боруссии» до конца сезона.

В этом сезоне форвард забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Полную статистику футболиста можно изучить здесь.