«Барса», «Челси» и «Интер» хотят взять Тюрама бесплатно летом. Он не намерен уходить из «Гладбаха» зимой

Теги Боруссия Менхенгладбах Интер Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Маркус Тюрам Футбол

«Барселоне», «Челси» и «Интеру» интересен нападающий Маркус Тюрам.

По данным журналиста Sport1.de Патрика Бергера, эти три клуба хотят подписать 25-летнего нападающего глабахской «Боруссии» бесплатно летом. При этом «Челси» хочет купить француза уже зимой.

На данный момент Тюрам хочет остаться в «Боруссии» до конца сезона.

В этом сезоне форвард забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

14 комментариев

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Данил Луговский
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Ответ DolJun
дожили. челси упоминают между барсой и интером. по правде, тут уместнее стояло бы название брайтона, но в данный момент времени реальный уровень клуба именно таков, и это грустно.
уместнее стояло бы название Брайтона, потому что этот клуб выше Чукотки в таблице, и котируется сейчас намного выше как клуб?
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Sweeet
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Где свободный агент, там Барселону пихают
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DolJun
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дожили. челси упоминают между барсой и интером. по правде, тут уместнее стояло бы название брайтона, но в данный момент времени реальный уровень клуба именно таков, и это грустно.
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Rule1
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Благодарность клубу таким методом хочет выразить или я что-то не понимаю ? Маркус Тюрам давно уже на радарах топов
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ljolik888
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Отличное подписание для любого клуба , тем более бесплатно . Хотел бы его видеть в Барселоне . Депай досвиданье - Маркус привет !
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ottomann
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в Арсенал вместо Мудрика, надо брать Тюрама , как замену Жезуса.
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Abdul Aziz
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Неплохой игрок, но пока он запомнился как сын Тюрама и Симулянт
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Акира_1
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Нкунку + Тюрам будет отличная связка. 💥
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Акира_1
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Ответ Nursultan Football
В Барсу его
Для этого надо Рафинью продать сначала 😄
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данислам дадыбаев
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Замена для Депая
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Flow market Victor Mercedes
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100% перейдет в Барсу, на позиции ЛН у него не будет конкурентов
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Nursultan Football
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В Барсу его
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GuruFutbola
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Барса и Интер понятно, но куда лезет середняк с середины таблицы?
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Boni Jek
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