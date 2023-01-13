«Челси» работает над трансфером Тюрама. Маркус хотел остаться в «Гладбахе», но передумал из-за заманчивого предложения

« » работает над трансфером .

Французский форвард, чей контракт с менхенгладбахской «Боруссией» истекает летом 2023 года, ведет переговоры о переходе.

Другие лондонские клубы также проявили интерес, но «Челси» остается фаворитом.

Отмечается, что Тюрам хотел остаться в « » до лета, но в последние сутки передумал, поскольку «Челси» сделал заманчивое предложение.