«Челси» работает над трансфером Тюрама. Маркус хотел остаться в «Гладбахе», но передумал из-за заманчивого предложения
«Челси» работает над трансфером Маркуса Тюрама.
Французский форвард, чей контракт с менхенгладбахской «Боруссией» истекает летом 2023 года, ведет переговоры о переходе.
Другие лондонские клубы также проявили интерес, но «Челси» остается фаворитом.
Отмечается, что Тюрам хотел остаться в «Гладбахе» до лета, но в последние сутки передумал, поскольку «Челси» сделал заманчивое предложение.
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