«Челси» работает над трансфером Тюрама. Маркус хотел остаться в «Гладбахе», но передумал из-за заманчивого предложения

Теги Боруссия Менхенгладбах Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Маркус Тюрам Футбол

«Челси» работает над трансфером Маркуса Тюрама.

Французский форвард, чей контракт с менхенгладбахской «Боруссией» истекает летом 2023 года, ведет переговоры о переходе. 

Другие лондонские клубы также проявили интерес, но «Челси» остается фаворитом.

Отмечается, что Тюрам хотел остаться в «Гладбахе» до лета, но в последние сутки передумал, поскольку «Челси» сделал заманчивое предложение.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
КК Феликса, еще +10 можно смело накинуть:))🤣🤣🤣
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Боруссия как минимум от аренды Феликса за полгода должна отталкиваться, плюс это будет трансфер еще накинуть денег:) Мультов 20 спокойно можно с мешка брать:) Да и походу там клубы давали Тюраму бонусы хорошие летом как СА, Челси так же надо и ему нормально заплатить:) Топ развод мешка:))
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий