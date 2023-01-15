«ПСЖ» интересны Маркус Тюрам и его младший брат Кефрен. Опорник работал с Гальтье в «Ницце»

Теги Боруссия Менхенгладбах Ницца ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Кристоф Гальтье Маркус Тюрам Кефрен Тюрам Футбол

«ПСЖ» интересны форвард Маркус Тюрам и опорник Кефрен Тюрам.

По данным Téléfoot, французский клуб следит за ситуацией вокруг нападающего, который может стать свободным агентом летом 2023 года. Также интерес к нему проявляют «Челси», «Интер» и «Бавария».

Кроме того, «ПСЖ» высоко оценивает и Кефрена Тюрама, младшего брата Маркуса. Тренер парижан Кристоф Гальтье хорошо знаком с качествами 21-летнего опорника, которого он тренировал в «Ницце».

Ранее сообщалось, что интерес к братьям Тюрамам проявляет «Челси». Летом писали, что «ПСЖ» хочет, чтобы Гальтье помог подписать Кефрена.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Я так понимаю господин президент Мбаппе решил собрать в ПСЖ сборную Франции)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Семейное дело Лилиана успешно продолжается .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nogoi89
Явно у отца гены доминантные)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий