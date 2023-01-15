«ПСЖ» интересны Маркус Тюрам и его младший брат Кефрен. Опорник работал с Гальтье в «Ницце»

« » интересны форвард и опорник Кефрен Тюрам.

По данным Téléfoot, французский клуб следит за ситуацией вокруг нападающего, который может стать свободным агентом летом 2023 года. Также интерес к нему проявляют «Челси», «Интер» и «Бавария».

Кроме того, «ПСЖ» высоко оценивает и , младшего брата Маркуса. Тренер парижан хорошо знаком с качествами 21-летнего опорника, которого он тренировал в «Ницце».

Ранее сообщалось, что интерес к братьям Тюрамам проявляет «Челси». Летом писали, что «ПСЖ» хочет, чтобы Гальтье помог подписать Кефрена.