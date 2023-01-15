«ПСЖ» интересны Маркус Тюрам и его младший брат Кефрен. Опорник работал с Гальтье в «Ницце»
«ПСЖ» интересны форвард Маркус Тюрам и опорник Кефрен Тюрам.
По данным Téléfoot, французский клуб следит за ситуацией вокруг нападающего, который может стать свободным агентом летом 2023 года. Также интерес к нему проявляют «Челси», «Интер» и «Бавария».
Кроме того, «ПСЖ» высоко оценивает и Кефрена Тюрама, младшего брата Маркуса. Тренер парижан Кристоф Гальтье хорошо знаком с качествами 21-летнего опорника, которого он тренировал в «Ницце».
Ранее сообщалось, что интерес к братьям Тюрамам проявляет «Челси». Летом писали, что «ПСЖ» хочет, чтобы Гальтье помог подписать Кефрена.
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