Николаев о голе «Спартака» в дерби: «Акинфееву могло показаться, что Дмитриев нарушил правила, но это нормальная мужская борьба. Мяч засчитан правильно»

Экс-судья Николаев считает, что гол «Спартака» в игре с ЦСКА засчитан верно.

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев разобрал эпизод с голом «Спартака » в ворота ЦСКА в матче 16-го тура Мир РПЛ .

На 43-й минуте полузащитник красно-белых Эсекиэль Барко с углового закрутил мяч в сторону ворот Игоря Акинфеева . Мяч влетел в сетку , по пути задев Игоря Дмитриева . Сразу после гола Акинфеев начал высказывать претензии главному арбитру Сергею Карасеву.

– Были ли основания отменить этот гол?



- Если мы посмотрим более внимательно, то оснований отменить этот гол я не вижу, как и подтвердили в ВАР‑центре. Сергей Карасев принял правильное решение.

Акинфееву могло показаться, что против него нарушил правила Дмитриев, который, возможно, как‑то влиял на эпизод рукой. Но, на мой взгляд, это нормальная мужская борьба и гол засчитан правильно, – сказал Николаев.