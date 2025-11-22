Николаев о голе «Спартака» в дерби: «Акинфееву могло показаться, что Дмитриев нарушил правила, но это нормальная мужская борьба. Мяч засчитан правильно»
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев разобрал эпизод с голом «Спартака» в ворота ЦСКА в матче 16-го тура Мир РПЛ.
На 43-й минуте полузащитник красно-белых Эсекиэль Барко с углового закрутил мяч в сторону ворот Игоря Акинфеева. Мяч влетел в сетку, по пути задев Игоря Дмитриева. Сразу после гола Акинфеев начал высказывать претензии главному арбитру Сергею Карасеву.
– Были ли основания отменить этот гол?
- Если мы посмотрим более внимательно, то оснований отменить этот гол я не вижу, как и подтвердили в ВАР‑центре. Сергей Карасев принял правильное решение.
Акинфееву могло показаться, что против него нарушил правила Дмитриев, который, возможно, как‑то влиял на эпизод рукой. Но, на мой взгляд, это нормальная мужская борьба и гол засчитан правильно, – сказал Николаев.