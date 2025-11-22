Ставропольское «Динамо» вышло в «Серебро» Второй лиги А. Команда заняла первое место в группе, опередив «Севастополь» на одно очко
Ставропольское «Динамо» в следующем сезоне выступит в Leon Второй лиге А.
Команда обыграла на выезде «Нарт» в 36-м туре группы 1 Второй лиги Б (1:0), победный гол на счету Артема Карасева. По итогам сезона «Динамо» заняло первое место с 73 очками и опередило на один балл «Севастополь», победивший в гостях «Победу» (3:1).
Таким образом, команда Ашамаза Шакова начнет следующий сезон в «Серебре» Второй лиги А.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23365 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал Второй лиги Б
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости