Ставропольское «Динамо» вышло в «Серебро» Второй лиги А. Команда заняла первое место в группе, опередив «Севастополь» на одно очко

Ставропольское «Динамо» в следующем сезоне выступит в Leon Второй лиге А.

Команда обыграла на выезде «Нарт » в 36-м туре группы 1 Второй лиги Б (1:0), победный гол на счету Артема Карасева. По итогам сезона «Динамо » заняло первое место с 73 очками и опередило на один балл «Севастополь », победивший в гостях «Победу» (3:1).

Таким образом, команда Ашамаза Шакова начнет следующий сезон в «Серебре» Второй лиги А.