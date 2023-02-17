Анчелотти о скандале с «Барсой» и судьями: «Плохо, что у людей возникли сомнения в конкуренции. Мы должны бороться за ее честность»
Карло Анчелотти прокомментировал скандал, связанный с «Барселоной» и судьями.
Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.
Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.
О деле Негрейры
«Меня больше волнует хорошая подготовка к матчам. Я должен сосредоточиться на этом, а другие люди обсудят эту ситуацию».
О том, испорчен ли имидж испанского футбола
«Плохо, что у людей возникли сомнения в честности конкуренции. Мы должны бороться за то, чтобы она всегда была честной», – сказал тренер «Реала».
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Я вот могу привести. За период, когда Барселона платила вице-президенту судейского комитета, посчитали статистику и выходит у Барселоны положительный баланс +30 пенальти (33 назначены в ворота соперников Барсы и 3 в ворота каталонцев)
-19 красных карточек (соперников удаляли 23 раза, а каталонцев 4 раза).
Как раз в сезоне 15/16 Барселона сделала рекорд по пенальти за сезон - 19. При этом в ворота Барселоны дали только 1 пенальти.
Реал же в том сезоне пробил всего 3 пенальти.
Реал чист, как банный лист с задницы Пантагрюэля.
Это просто на бумаге даже смешно выглядит
Эх, когда-нибудь люди научатся читать дальше заголовка и мыслить хоть немного критически
Как этот судья ещё не баллотировался на пост президента Барселоны.
По настоящему королевский клуб.
P.S. Забавно что Пикеша молчит. Знаменитый его креатив вдруг резко куда-то исчезает, когда дело касается его Барсы или его самого. А ведь будь это скандал с Реалом, он бы уже много накреативил.