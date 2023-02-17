Анчелотти о скандале с «Барсой» и судьями: «Плохо, что у людей возникли сомнения в конкуренции. Мы должны бороться за ее честность»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал скандал, связанный с «Барселоной» и судьями.

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

О деле Негрейры

«Меня больше волнует хорошая подготовка к матчам. Я должен сосредоточиться на этом, а другие люди обсудят эту ситуацию».

О том, испорчен ли имидж испанского футбола

«Плохо, что у людей возникли сомнения в честности конкуренции. Мы должны бороться за то, чтобы она всегда была честной», – сказал тренер «Реала».

«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spiker1606
Левандовский думает, куда я попал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fedyatext
Ответ M93
Серьезно? А можно какие-то факты, аргументы, а не ваше барсоглорское типичное по методичкам Пике. Я вот могу привести. За период, когда Барселона платила вице-президенту судейского комитета, посчитали статистику и выходит у Барселоны положительный баланс +30 пенальти (33 назначены в ворота соперников Барсы и 3 в ворота каталонцев) -19 красных карточек (соперников удаляли 23 раза, а каталонцев 4 раза). Как раз в сезоне 15/16 Барселона сделала рекорд по пенальти за сезон - 19. При этом в ворота Барселоны дали только 1 пенальти. Реал же в том сезоне пробил всего 3 пенальти.
Окееей, чем объяснишь сезон 16/17 гений. Можно сказать середина всех этих выплат. Давай разбери каждый эпизод по отдельности, мне интересно понаблюдь и на эти отмазки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pamir88
Очень вовремя появилась эта новость о платежах Барсы этому вице-президенту. Аккурат после того, как вице-президент Атлетико в открытую заявил, что Реал всегда в фаворе у судей и в Испании это все знают, но ничего сделать не могут )
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ja BRITER
хорошо быть болельщиком Барселоны: никогда не будет скучно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M93
Ответ yarmuck
А пенальти все равно больше дают Реалу. Да и регулярные крупные счеты в класико обходятся без скандалов.
Серьезно? А можно какие-то факты, аргументы, а не ваше барсоглорское типичное по методичкам Пике.

Я вот могу привести. За период, когда Барселона платила вице-президенту судейского комитета, посчитали статистику и выходит у Барселоны положительный баланс +30 пенальти (33 назначены в ворота соперников Барсы и 3 в ворота каталонцев)
-19 красных карточек (соперников удаляли 23 раза, а каталонцев 4 раза).

Как раз в сезоне 15/16 Барселона сделала рекорд по пенальти за сезон - 19. При этом в ворота Барселоны дали только 1 пенальти.
Реал же в том сезоне пробил всего 3 пенальти.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лёха Жданчик
Бармалей там небось еще и коксом приторговывал через счета Барсы и хранил это все в подтрибунке КампНоу))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Только Реалу и реагировать.
Реал чист, как банный лист с задницы Пантагрюэля.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raindrop Drop Top
Ответ Адам Алмарз
95% оборота компании, которую вицепрезидент судейства открыл была за счет вливаний Барсы. Это крайне подозрительно. По факту человек занимался аутсортингом являясь действующим судьей для Барсы. Для приличия мог бы фирму на родственника какого-то оформить хотя бы.
Так компанию и открыл его сын и дела велись исключительно с ним. Так и вижу, как Барса официально от своего лица и публично ничего не скрывая, ведя отчетность расходов начинает вести дела о покупке судейства 😂😂😂

Это просто на бумаге даже смешно выглядит

Эх, когда-нибудь люди научатся читать дальше заголовка и мыслить хоть немного критически
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yarmuck
Ответ M93
Барселона не раз пыталась показывать в сторону Реала, но бумеранг прилетел ей самой. И даже если её не накажут, то это клеймо с ней на долго. P.S. Забавно что Пикеша молчит. Знаменитый его креатив вдруг резко куда-то исчезает, когда дело касается его Барсы или его самого. А ведь будь это скандал с Реалом, он бы уже много накреативил.
А пенальти все равно больше дают Реалу. Да и регулярные крупные счеты в класико обходятся без скандалов.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dark_Darkin
Зачем Барсе подкупать арбитров ЛаЛиги?! И так она имeла все команды в хвост и в гриву…
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МГЕР
Всем хейтерам просим к ВЫХОДУ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МГЕР
Ответ M93
Барселона не раз пыталась показывать в сторону Реала, но бумеранг прилетел ей самой. И даже если её не накажут, то это клеймо с ней на долго. P.S. Забавно что Пикеша молчит. Знаменитый его креатив вдруг резко куда-то исчезает, когда дело касается его Барсы или его самого. А ведь будь это скандал с Реалом, он бы уже много накреативил.
Мечтать не вредно
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Анчелотти всегда очень корректен и он прав, пусть этим занимаются другие люди.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Солдатов
Ответ M93
Барселона не раз пыталась показывать в сторону Реала, но бумеранг прилетел ей самой. И даже если её не накажут, то это клеймо с ней на долго. P.S. Забавно что Пикеша молчит. Знаменитый его креатив вдруг резко куда-то исчезает, когда дело касается его Барсы или его самого. А ведь будь это скандал с Реалом, он бы уже много накреативил.
Некогда ему …Пике на Рено твинго едет и боится опоздать , поглядывая на Casio
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Козьминский
Ответ Барсик Юрана
Как Кринж ждёт верблюда
причем тут Роналду вообще?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jadie James
Титулы отнять, в пердив к Кастилье отправить
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Ответ Адам Алмарз
95% оборота компании, которую вицепрезидент судейства открыл была за счет вливаний Барсы. Это крайне подозрительно. По факту человек занимался аутсортингом являясь действующим судьей для Барсы. Для приличия мог бы фирму на родственника какого-то оформить хотя бы.
С 2003 года на кормушке у Барсы. Это уже полноценный сотрудник.
Как этот судья ещё не баллотировался на пост президента Барселоны.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адам Алмарз
95% оборота компании, которую вицепрезидент судейства открыл была за счет вливаний Барсы. Это крайне подозрительно. По факту человек занимался аутсортингом являясь действующим судьей для Барсы. Для приличия мог бы фирму на родственника какого-то оформить хотя бы.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Реал >>> Барса + судейки.
По настоящему королевский клуб.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
Хочется пожелать удачи Барсе в сегунде. Будет скучновато в ла лиге, но честность должна восторжествовать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M93
Барселона не раз пыталась показывать в сторону Реала, но бумеранг прилетел ей самой. И даже если её не накажут, то это клеймо с ней на долго.

P.S. Забавно что Пикеша молчит. Знаменитый его креатив вдруг резко куда-то исчезает, когда дело касается его Барсы или его самого. А ведь будь это скандал с Реалом, он бы уже много накреативил.
+38
-15
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sonna
Хави уничтожает хави просто поставил анчелоти в позу кролика во втором сезоне ла лиги хави смотрится поинтересней победа за барселоной разрыв думаю будет очков 10 причем в марте реал скорее всего выиграет ну или будет ничья
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мать Зетмира
Папа Карло как всегда, крайне дипломатичен и аккуратен в высказываниях.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
А у нас один тип из одного города где у одного клуба один спонсор руководит аж всем футболом и получает зарплату в дочерней компании этого спонсора....и все нормально....
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Ответ Мадрид наказывает!
Сегунда ждет мерзавцев как зона ждет насильника.
Как Кринж ждёт верблюда
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий