Жозеп Бартомеу: «Барса» не покупала судей. Если бы мы влияли на арбитров, наш гол против «Атлетико» в 2014-м, который принес бы чемпионство, не отменили бы»
Бывший президент «Барселоны» отрицает влияние на судей.
Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточняют, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.
Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.
«Это абсолютная чушь и абсурд думать, что мы купили какого-то арбитра, нам нечего скрывать.
Отчеты были, они предоставлялись как первой команде, так и «Барселоне Б» перед каждым матчем, чтобы объяснить аспекты работы арбитра. Тренеры и игроки были благодарны за них.
Если бы мы влияли на судей, они бы не отменили гол в последнем туре с «Атлетико» [в 2014 году], который принес бы нам чемпионский титул. Абсурдно так думать. Я могу привести еще много примеров», – сказал Жозеп Бартомеу в интервью La Vanguardia.
«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции
Это вот так в тот сезон судьи наглым образом барселону засуживали:))
2006 год. Барселона- Челси. Хауге удалил у Челси Дель Орно после симуляции Месси.
Барселона Милан, Мерк за симуляцию Пуйоля отменил чистый гол Шевченко
2009 год. Барселона - Челси. Эвребе, тут даже комментарии излишни, там было наглядное пособие, как Судьялону за уши протащили не поставив 4 пенальти в ее ворота
2010 Барселона - Интер. Де Блеккере за дичайшую симуляцию Бускетса всех времен удалил Т. Мотту
2011 год. Барселона - Арсенал. Буззака удалил Ван Перси за удар по воротам, такое удаление вряд ли где увидишь, только против соперника Судьялоны.
2011 год. Барселона - Реал. Штарк. Удаление Пепе за игру в мяч, Алвеш после этого изобразил смертельные муки и валялся минут пять на газоне пока врачи не подошли, хотя на на деле не было даже малейшего касания.
В ответном матче с Реалом был тоже судейский беспредел и Де Блекерре отменил чистый гол Игуаина после симуляции Маскерано.
2012 год. Барселона Милан. Куйперс ставит левейший пенальти, когда мяч еще находился у углового флажка, он тут же указал на точку и не поставил 100% пенальти на Ибрагимовиче. Куйперс тогда просто наглым образом протащил барселону
2012 год. Барселона Челси. Чакыр удаление Терри, хотя Челси постоянно против барселоны засуживают, так что неудивительно.
2013 год. Бавария Барселона. Волейбол от игроков Судьялоны и непоставленные 3 пенальти в ее ворота
2014 год. Групповой этап. Аякс Барселона. Левый пенальти, удаление. Полный набор. Впрочем ничего нового.
2014 год. Милан Барселона. Групповой этап. Как всегда беспредел и наглое засуживание Милана. Левый пенальти после симуляции Неймара и гол как обычно из оффсайда
Про беспредел с ПСЖ у многих до сих пор в памяти.
Гандбол Маскерано. Мяч попал ему в руку, пенальти нет.
Пике, имея желтую карточку, срывает атаку один на один, красная без вопросов, но Пике ее так и не получил.
Менье поскальзывается в штрафной и Неймар видит, что он лежит на газоне и специально врезается в него и отлетает от лежащего игрока, Айтекен ставит пенальти.
Неймар ударяет Маркиньоса сзади по ногам просто так, даже желтой нет.
Пике останавливает опасную атаку рукой и снова никакой реакции от Айтекена, хотя должна быть вторая желтая.
Маскерано сфолил на Ди Марии в штрафной, пенальти нет.
Неймар симуляцией зарабатывает штрафной, после которого забивает гол.
Суарес еще не успев получить в штрафной мяч, как тут же рухнул на газон, хватаясь за горло, как будто его за горло людоед укусил, по идее должна быть желтая за симуляцию и удаление, но нет, судья ставит пенальти.
И это только малая часть как судьи на горбу барселону тащат
И несмотря на это, ее фанатки даже после этого умудряются утверждать, что барселону засуживают. Смех да и только, ведь барселону засудили это же самый настоящий анекдот из серии, колобок повесился или буратино утонул что в принципе невозможно
Класико второго круга: нет пенальти за снос Роналду
38-й тур: 2 удаления и левый пенальти против кого-то из середняков