Жозеп Бартомеу: «Барса» не покупала судей. Если бы мы влияли на арбитров, наш гол против «Атлетико» в 2014-м, который принес бы чемпионство, не отменили бы»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига судьи Жозеп Бартомеу Футбол

Бывший президент «Барселоны» отрицает влияние на судей.

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточняют, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

«Это абсолютная чушь и абсурд думать, что мы купили какого-то арбитра, нам нечего скрывать.

Отчеты были, они предоставлялись как первой команде, так и «Барселоне Б» перед каждым матчем, чтобы объяснить аспекты работы арбитра. Тренеры и игроки были благодарны за них.

Если бы мы влияли на судей, они бы не отменили гол в последнем туре с «Атлетико» [в 2014 году], который принес бы нам чемпионский титул. Абсурдно так думать. Я могу привести еще много примеров», – сказал Жозеп Бартомеу в интервью La Vanguardia.

«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции  

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37 комментариев

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Мирослав Ковальский
Ответ Dowlet Gandymow
в сезоне 16-17 они отменили 2 чистых гола, которые принесли бы «Барсе» чемпионство.
Да, судьи действительно в 2016-2017 барселону засудили. 19 пенальти барселона пробила за сезон в чемпионате, при том что в ее ворота ни одного пенальти не назначили, к тому же соперников барселоны в тот год удаляли чуть ли не через матч это вот так барселону наглым образом засудили. Показательный момент был в последнем туре когда Альба добегая до штрафной тут же улетала в нокдаун, когда не было даже малейшего касания иза это поставили пенальти.

Это вот так в тот сезон судьи наглым образом барселону засуживали:))
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Alexander Nikitin
Возможно получавший деньги судья был посредником. Не с перепугу же Эвребе в своей время ослеп.
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Мирослав Ковальский
Судья и Барселона это как два попугая неразлучника, как Бони и Клейд, как Ромул и Рем, как Дольче и Габбана, как Чук и Гек, как Чип и Дейл. То есть Барселона не может существовать без судейской помощи как рыба без воды и начинает тут же погибать как наркоман без дозы.
2006 год. Барселона- Челси. Хауге удалил у Челси Дель Орно после симуляции Месси.
Барселона Милан, Мерк за симуляцию Пуйоля отменил чистый гол Шевченко
2009 год. Барселона - Челси. Эвребе, тут даже комментарии излишни, там было наглядное пособие, как Судьялону за уши протащили не поставив 4 пенальти в ее ворота
2010 Барселона - Интер. Де Блеккере за дичайшую симуляцию Бускетса всех времен удалил Т. Мотту
2011 год. Барселона - Арсенал. Буззака удалил Ван Перси за удар по воротам, такое удаление вряд ли где увидишь, только против соперника Судьялоны.
2011 год. Барселона - Реал. Штарк. Удаление Пепе за игру в мяч, Алвеш после этого изобразил смертельные муки и валялся минут пять на газоне пока врачи не подошли, хотя на на деле не было даже малейшего касания.
В ответном матче с Реалом был тоже судейский беспредел и Де Блекерре отменил чистый гол Игуаина после симуляции Маскерано.
2012 год. Барселона Милан. Куйперс ставит левейший пенальти, когда мяч еще находился у углового флажка, он тут же указал на точку и не поставил 100% пенальти на Ибрагимовиче. Куйперс тогда просто наглым образом протащил барселону
2012 год. Барселона Челси. Чакыр удаление Терри, хотя Челси постоянно против барселоны засуживают, так что неудивительно.
2013 год. Бавария Барселона. Волейбол от игроков Судьялоны и непоставленные 3 пенальти в ее ворота
2014 год. Групповой этап. Аякс Барселона. Левый пенальти, удаление. Полный набор. Впрочем ничего нового.
2014 год. Милан Барселона. Групповой этап. Как всегда беспредел и наглое засуживание Милана. Левый пенальти после симуляции Неймара и гол как обычно из оффсайда
Про беспредел с ПСЖ у многих до сих пор в памяти.
Гандбол Маскерано. Мяч попал ему в руку, пенальти нет.
Пике, имея желтую карточку, срывает атаку один на один, красная без вопросов, но Пике ее так и не получил.
Менье поскальзывается в штрафной и Неймар видит, что он лежит на газоне и специально врезается в него и отлетает от лежащего игрока, Айтекен ставит пенальти.
Неймар ударяет Маркиньоса сзади по ногам просто так, даже желтой нет.
Пике останавливает опасную атаку рукой и снова никакой реакции от Айтекена, хотя должна быть вторая желтая.
Маскерано сфолил на Ди Марии в штрафной, пенальти нет.
Неймар симуляцией зарабатывает штрафной, после которого забивает гол.
Суарес еще не успев получить в штрафной мяч, как тут же рухнул на газон, хватаясь за горло, как будто его за горло людоед укусил, по идее должна быть желтая за симуляцию и удаление, но нет, судья ставит пенальти.
И это только малая часть как судьи на горбу барселону тащат
И несмотря на это, ее фанатки даже после этого умудряются утверждать, что барселону засуживают. Смех да и только, ведь барселону засудили это же самый настоящий анекдот из серии, колобок повесился или буратино утонул что в принципе невозможно
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Direct free kick
Ответ Трент Резнор
Так себе отмазка
Про 2014 манипуляция: при нормальном судействе Атлетико бы досрочно забрал титул, а так рычажник не обыграли атлетов потерявших в разгар игры 2 ключевых игроков
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Direct free kick
Ответ Dowlet Gandymow
в сезоне 16-17 они отменили 2 чистых гола, которые принесли бы «Барсе» чемпионство.
Класико первого круга: гол симулянтеса из офсайда
Класико второго круга: нет пенальти за снос Роналду
38-й тур: 2 удаления и левый пенальти против кого-то из середняков
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Водяра
Это ещё подкуп испанских судей. Это какой особняк щас у Эвребе на Мальдивах и дома в Норвегии найдут.
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OneMind
Ответ LosBlancos
так речь о подкупе в период с 16 по 18 . а он говорит про матч 14 года
Так вы хейтеры определитесь. То плюсуете комменты, что надо лишить всех титулов Барселоны с 13 года, а теперь говорите, причём здесь 14 год
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Artur Kugotov
Ответ LosBlancos
так речь о подкупе в период с 16 по 18 . а он говорит про матч 14 года
Там они им с 2003 года платили. Я фанат Барсы и мне очень жаль, что все так происходит именно сейчас. Надеюсь Барса чиста по это поводу и что это действительно не коррупция, а консультации легальные.
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Fan_barça_
Ответ LosBlancos
так речь о подкупе в период с 16 по 18 . а он говорит про матч 14 года
Так, они начали платить ещё в 2003, прочитай внимательно предыдущие новости
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Dowlet Gandymow
в сезоне 16-17 они отменили 2 чистых гола, которые принесли бы «Барсе» чемпионство.
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fedyatext
Ответ G_Batigol
16-17 тоже несколько голов Барсы не засчитали и в итоге этих голов не хватило для чемпионство
Ну на это у них кроме минусов нет ответа). Там такой бы скандал бы прогремел если б барсе так завозили). Ну а так они пытаются не вспоминать этот сезон, зато барса челси матч каждую ночь им снится
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hannibal ante portas
Жозеп Бартомеу: «Барса» не покупала судей, просто платила им зарплату
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Иван Петров
Судьи умеют судить так, чтобы не палиться. Это как в финале подсуживали Аргентиносам, но дали пенальти Мбаппе, чтобы судью не обвинили.
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Alex Serpen
Так на видео же видно, как 4 номер в спину толкает игрока.
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Машина Мощная
Кстати да, мяч от головы заща атлетов отскочил к GOATу, который вонзил его в девятку. Это не было офф-сайдом :-D еще в сезоне 2016-2017 если память не изменяет, не засчитали чистые голы в ворота Валенсии и Бетиса кажется, итог: афуенно Барса подкупала судей раз такие вещи происходили :-D либо судьям кто-то приплачивал больше чем Барса, какой-то испанский клуб у которого очень много денег :-D
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DolJun
бартомеу врун, это вам каждый местный кулес скажет)
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MrWillSee
Ответ grek087
Ничего себе стату ты выдаёшь.. сильно💪 Я этого вообще не помню
Так он проверил стату сперва)
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G_Batigol
В сезоне 2016-17 тоже несколько голов Барсы не засчитали и в итоге этих голов не хватило для чемпионство
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G_Batigol
Ответ LosBlancos
так речь о подкупе в период с 16 по 18 . а он говорит про матч 14 года
16-17 тоже несколько голов Барсы не засчитали и в итоге этих голов не хватило для чемпионство
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antonio banderas
Ну тогда ладно, расходимся😄
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couture39
То есть после 2014 начали покупать?
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Бухгалтер2021
вспомни про матч с Челси
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truboprovodchik2019
Ответ LosBlancos
так речь о подкупе в период с 16 по 18 . а он говорит про матч 14 года
Так начали же говорить о том что закуп был с 2003
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grek087
Ответ Kyancey
Да с чего вы все взяли, что январский матч с «Бетисом» повлиял на чемпионство? Не ничья с «Вильярреалом», не поражение от «Депора» или «Малаги», а именно ничья с «Бетисом»? «Реал» опередил «Барсу» на 3 очка, даже если бы «Барса» выиграла бы у «Бетиса», чемпионом всё равно бы стал «Мадрид» с отрывом в +1 очко!!!
Ничего себе стату ты выдаёшь.. сильно💪 Я этого вообще не помню
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Bashibuzuck
Ребят, ну неужели вы еще ничего не поняли? Забудьте про Суперлигу, и вам простят все грехи
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