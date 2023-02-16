Жозеп Бартомеу: «Барса» не покупала судей. Если бы мы влияли на арбитров, наш гол против «Атлетико» в 2014-м, который принес бы чемпионство, не отменили бы»

Бывший президент «Барселоны» отрицает влияние на судей.

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточняют, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

«Это абсолютная чушь и абсурд думать, что мы купили какого-то арбитра, нам нечего скрывать.

Отчеты были, они предоставлялись как первой команде, так и «Барселоне Б» перед каждым матчем, чтобы объяснить аспекты работы арбитра. Тренеры и игроки были благодарны за них.

Если бы мы влияли на судей, они бы не отменили гол в последнем туре с «Атлетико» [в 2014 году], который принес бы нам чемпионский титул. Абсурдно так думать. Я могу привести еще много примеров», – сказал Жозеп Бартомеу в интервью La Vanguardia.

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