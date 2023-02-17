Вице-президент комитета судей шантажировал «Барсу» из-за прекращения платы за услуги. Он угрожал рассказать о действиях клуба

Консультант «Барселоны» по судейству шантажировал клуб после прекращения выплат.

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

По информации El Mundo, Негрейра угрожал «блаугране» раскрытием информации о ее действиях после того, как в 2018 году клуб перестал платить его компании.

Вице-президент испанского судейского комитета направил тогдашнему президенту «Барсы» бюрофакс, где заявил, что «без колебаний расскажет о нарушениях клуба, о которых он знает из первых рук».

Негрейра писал, что чувствует себя оскорбленным, и отмечал: «Не думаю, что еще один скандал пойдет на пользу клубу».

В том же письме Негрейра предлагал Бартомеу все же продолжить сотрудничество, ссылаясь на долгие отношения с клубом при других президентах.

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