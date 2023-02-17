Вице-президент комитета судей шантажировал «Барсу» из-за прекращения платы за услуги. Он угрожал рассказать о действиях клуба

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Жозеп Бартомеу деньги Футбол

Консультант «Барселоны» по судейству шантажировал клуб после прекращения выплат.

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

По информации El Mundo, Негрейра угрожал «блаугране» раскрытием информации о ее действиях после того, как в 2018 году клуб перестал платить его компании.

Вице-президент испанского судейского комитета направил тогдашнему президенту «Барсы» Жозепу Бартомеу бюрофакс, где заявил, что «без колебаний расскажет о нарушениях клуба, о которых он знает из первых рук».

Негрейра писал, что чувствует себя оскорбленным, и отмечал: «Не думаю, что еще один скандал пойдет на пользу клубу».

В том же письме Негрейра предлагал Бартомеу все же продолжить сотрудничество, ссылаясь на долгие отношения с клубом при других президентах.

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26 комментариев

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Sakata Gintoki
Ответ инок
Теперь понятно почему в ворота Барселоны в Испании не ставили пенали на протяжении 2х лет. И очень странным образом как раз в период с февраля 2016ого года до начала марта 2018ого года...
Причинно следственная связь хромает у тебя. Т.е Барселона исправна платила до 18 года, а пенки ей перестали ставить с 16? Логичная логика.
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Юрий Костыгин
Ювентус, Мансити, Барса. Кто там следующий на подходе? ПСЖ бы пошерстить хорошо. И могут начинать Суперлигу.
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Ophiomorph
"В том же письме Негрейра предлагал Бартомеу все же продолжить сотрудничество, ссылаясь на долгие отношения с клубом при других президентах."
Лицо Лапорты, узнавшего про слив инфы: 🗿🗿🗿
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Михо
Ответ Pavel Harriss
скорее всего так и будет. он ведь доход скрыл. Сейчас налоговики с прокуратурой раскрутят его на полную
Откуда ясно что он скрыл доход? Барса платила его компании, компания платила налоги, иначе быть не может. Скрыть доход можно используя наличку или оффшорные схемы, здесь такого не было. Просто нужно проверять законность таких отношений клуба и чиновника. По мне так это злоупотребление служебным положением
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Николай Чижов
Лига ничего не сделает. Там весь чемп на двух клубах держится, это ж не туманный альбион, хотя и там Сити все в чемпшип никак не отправят
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Контрольный выстрел
Отправил факс в 2018 году ...)
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Валентин и ыч
Ответ cektor
что то последнее время много грязи в футболе .
никогда такого не было и вот опять, угу.
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Demidov Artem
Ответ Stannis_Baratheon
в тот период президентом Барселоны был Бартомеу, так, что возможны все варианты 😂
Лапорта с 2003 по 10, бартомеу 2014 по 2020. Но поимел больше всего с Бартомеу
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Мадрид наказывает!
Ответ Stivi M.D.
Если по чесноку, то я не верю, что Барселона заряжала судей на нужный себе результат. Это слишком опасно. Думаю у них в пуле были судьи, которые им нравятся, которых они считают квалифицированными и есть те, кого они считают бездарями. Например один судья дает бороться, не свистит каждый контакт, не ведется на симуляции. Таких Барса забраковывала. И просила назначать других судей, работа которых подходит под игровой стиль Барсы. В теории про подкупы не верю
а ну если ты не веришь, тогда не заряжала, да
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Мадрид наказывает!
Ахахаха в одну камеру обоих)))
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Altyn Asyr
да?
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Stivi M.D.
Ответ Stannis_Baratheon
в тот период президентом Барселоны был Бартомеу, так, что возможны все варианты 😂
Ну возможно. Просто мне не хочется верить, что такой великий клуб способен зашквариться таким образом
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Burel
самый прикол, что Барсу постоянно засуживали. Особенно украденные чемпионства 2014 и 2017
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инок
Теперь понятно почему в ворота Барселоны в Испании не ставили пенали на протяжении 2х лет. И очень странным образом как раз в период с февраля 2016ого года до начала марта 2018ого года...
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-4
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Stannis_Baratheon
Ответ Stivi M.D.
Если по чесноку, то я не верю, что Барселона заряжала судей на нужный себе результат. Это слишком опасно. Думаю у них в пуле были судьи, которые им нравятся, которых они считают квалифицированными и есть те, кого они считают бездарями. Например один судья дает бороться, не свистит каждый контакт, не ведется на симуляции. Таких Барса забраковывала. И просила назначать других судей, работа которых подходит под игровой стиль Барсы. В теории про подкупы не верю
в тот период президентом Барселоны был Бартомеу, так, что возможны все варианты 😂
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Pavel Harriss
Ответ Mazzari2.0
Так тут вице-президента надо сажать первым делом)
скорее всего так и будет. он ведь доход скрыл. Сейчас налоговики с прокуратурой раскрутят его на полную
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Alex Legend
Ответ Усы Годзиллы
Это тот же журналист, который рассказал про огромный контракт Месси - Эстебан Уррейстиета. К слову о том, насколько достоверный это эксклюзив. https://twitter.com/eurreiztieta/status/1355660567361552387?t=KdWo_A8H_m5mFFdMLC0uTA&s=19 - про Месси https://twitter.com/eurreiztieta/status/1626341250457640960?t=52E3HSVPUYTx6kX4gCYHnw&s=19 - про Негрейру И да, статья Эль Мундо, а не Марки...
По твоему Месси играл за миску супа, а повара разграбили клуб завышением цен на продукты?
+2
-4
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Stivi M.D.
Если по чесноку, то я не верю, что Барселона заряжала судей на нужный себе результат. Это слишком опасно.
Думаю у них в пуле были судьи, которые им нравятся, которых они считают квалифицированными и есть те, кого они считают бездарями. Например один судья дает бороться, не свистит каждый контакт, не ведется на симуляции. Таких Барса забраковывала. И просила назначать других судей, работа которых подходит под игровой стиль Барсы. В теории про подкупы не верю
+1
-5
-4
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LinkLin
Привет, Сегунда.
+1
-3
-2
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GuruFutbola
Вот 🐀, таким прямая дорога в модрид
+3
-5
-2
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ТрактоПоктер
Ответ Адилет Асанкожоев
Вот, новый поворот...
Кто судье несёт
Что он там несёт
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cektor
что то последнее время много грязи в футболе .
0
-2
-2
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Altyn Asyr
первый рычаг - начало
+4
-2
+2
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Mazzari2.0
Так тут вице-президента надо сажать первым делом)
+6
-3
+3
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Адилет Асанкожоев
Вот, новый поворот...
0
-1
-1
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