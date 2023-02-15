«Барселона» заявила, что экс-вице-президенту судейского комитета платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

«Барселона» прокомментировала ситуацию с платежами экс-чиновнику судейского комитета.

Напомним, ранее стало известно, что в период с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Тот занимал пост вице-президента Технического судейского комитета RFEF.

«Учитывая информацию, опубликованную сегодня в программе Qué t’hi jugues на SER и зная о расследовании прокуратуры относительно платежей, произведенных внешним компаниям, клуб хочет внести ясность:

ФК «Барселона» в прошлом пользовался услугами внешнего технического консультанта, который предоставлял в видеоформате технические отчеты, касающиеся молодых игроков из других испанских клубов.

Кроме того, отношения с внешним поставщиком были расширены техническими отчетами, касающимися профессионального судейства, которые были призваны дополнить информацию, необходимую тренерскому штабу первой команды и резервной команд. Это является обычной практикой в профессиональных футбольных клубах.

В настоящее время этот вид аутсорсинговых услуг предоставляется профессионалом, работающим на футбольный отдел клуба.

ФК «Барселона» сожалеет, что эта информация появилась именно в лучший спортивный момент этого сезона.

ФК « » подаст в суд на любого, кто нанесет ущерб имиджу клуба возможными инсинуациями, которые могут возникнуть в результате публикации этой информации», – говорится в заявлении клуба.

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