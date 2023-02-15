«Барселона» заявила, что экс-вице-президенту судейского комитета платили за отчеты о молодых игроках и судействе
«Барселона» прокомментировала ситуацию с платежами экс-чиновнику судейского комитета.
Напомним, ранее стало известно, что в период с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Тот занимал пост вице-президента Технического судейского комитета RFEF.
«Учитывая информацию, опубликованную сегодня в программе Qué t’hi jugues на SER и зная о расследовании прокуратуры относительно платежей, произведенных внешним компаниям, клуб хочет внести ясность:
ФК «Барселона» в прошлом пользовался услугами внешнего технического консультанта, который предоставлял в видеоформате технические отчеты, касающиеся молодых игроков из других испанских клубов.
Кроме того, отношения с внешним поставщиком были расширены техническими отчетами, касающимися профессионального судейства, которые были призваны дополнить информацию, необходимую тренерскому штабу первой команды и резервной команд. Это является обычной практикой в профессиональных футбольных клубах.
В настоящее время этот вид аутсорсинговых услуг предоставляется профессионалом, работающим на футбольный отдел клуба.
ФК «Барселона» сожалеет, что эта информация появилась именно в лучший спортивный момент этого сезона.
ФК «Барселона» подаст в суд на любого, кто нанесет ущерб имиджу клуба возможными инсинуациями, которые могут возникнуть в результате публикации этой информации», – говорится в заявлении клуба.
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Сколько же там легенд в жёлтых майках у них?)
Отчет по судейству: этому арбитру дали денег, судейство хорошее. Этому арбитру предлагали, но он отказался, судейство так себе. Отчет окончен.
Никогда из кабинетов не вылезали
Постоянно скандалы вокруг Барсы. Этим платили, тем наоборот не платили, налоги скрывали, доходы превышали, мошенничество при трансферах, непорядочное поведение вообще и в общем, апелляции на все и вся..
Но по классике глорье Барсы скажет, что это Перес затеял как раз на фоне отрыва Барсы в 11 очков.. Ко-ко-ко, Ита фсе всплыля в самий успешней моминт в сизоне, ита заговор Переса, кококо..
Такую мафию в сегунду
На уровне кальчополи