«Барселона» заявила, что экс-вице-президенту судейского комитета платили за отчеты о молодых игроках и судействе

Теги Барселона Ла Лига судьи Футбол

«Барселона» прокомментировала ситуацию с платежами экс-чиновнику судейского комитета.

Напомним, ранее стало известно, что в период с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Тот занимал пост вице-президента Технического судейского комитета RFEF.

«Учитывая информацию, опубликованную сегодня в программе Qué t’hi jugues на SER и зная о расследовании прокуратуры относительно платежей, произведенных внешним компаниям, клуб хочет внести ясность:

ФК «Барселона» в прошлом пользовался услугами внешнего технического консультанта, который предоставлял в видеоформате технические отчеты, касающиеся молодых игроков из других испанских клубов.

Кроме того, отношения с внешним поставщиком были расширены техническими отчетами, касающимися профессионального судейства, которые были призваны дополнить информацию, необходимую тренерскому штабу первой команды и резервной команд. Это является обычной практикой в профессиональных футбольных клубах.

В настоящее время этот вид аутсорсинговых услуг предоставляется профессионалом, работающим на футбольный отдел клуба. 

ФК «Барселона» сожалеет, что эта информация появилась именно в лучший спортивный момент этого сезона.

ФК «Барселона» подаст в суд на любого, кто нанесет ущерб имиджу клуба возможными инсинуациями, которые могут возникнуть в результате публикации этой информации», – говорится в заявлении клуба.

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15 комментариев

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trav
Ювентус уже играл бы в серии С с такими то обвинениями. А ФК Рычаг как с гуся вода как и всегда.
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белошип
Самый кабинетный клуб в истории футбола
Сколько же там легенд в жёлтых майках у них?)
0
-1
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Parce
Ответ rich.
Как за 6 лет человек смог провести столько махинаций с клубными деньгами. Тут и выплаты этому вице президенту и выплаты за обсирание футболистов и заоблачные зарплаты и повышенные суммы за трансферы ноунеймов. Неужели никто не контролировал это все?
Тедам должен был, но он тогда закрывал глаза, а сейчас «всеми силами» пытается спасти клуб
0
0
0
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rich.
Как за 6 лет человек смог провести столько махинаций с клубными деньгами. Тут и выплаты этому вице президенту и выплаты за обсирание футболистов и заоблачные зарплаты и повышенные суммы за трансферы ноунеймов. Неужели никто не контролировал это все?
0
0
0
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Parce
Ответ Lana Rhoades
Если все подтвердится, мало кого этим удивишь) Такую мафию в сегунду На уровне кальчополи
На что только не пойдут, чтоб реал не отдал чемпионство
+1
-1
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Black Phoenix
Кажется, нас ждёт ещё много подробностей нечистоплотных махинаций Бартомеу. Барселона лет двадцать отмываться теперь будет, наверное.
+3
0
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Ебздрогыч
Локомотив с Сухиной - это просто дети по сравнению с Барселоной
+1
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Ебздрогыч
«Барселона» заявила, что экс-вице-президенту судейского комитета платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Отчет по судейству: этому арбитру дали денег, судейство хорошее. Этому арбитру предлагали, но он отказался, судейство так себе. Отчет окончен.
+10
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Numunu
Ответ psixyec
Сейчас ещё вскроется, что они особняк подарили своей легенде Эвребе перед матчем с Челси.
Ресторан )
0
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dr. cage
Барса исторически больше чем коррупция..
Никогда из кабинетов не вылезали

Постоянно скандалы вокруг Барсы. Этим платили, тем наоборот не платили, налоги скрывали, доходы превышали, мошенничество при трансферах, непорядочное поведение вообще и в общем, апелляции на все и вся..

Но по классике глорье Барсы скажет, что это Перес затеял как раз на фоне отрыва Барсы в 11 очков.. Ко-ко-ко, Ита фсе всплыля в самий успешней моминт в сизоне, ита заговор Переса, кококо..
+4
-7
-3
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Lana Rhoades
Если все подтвердится, мало кого этим удивишь)
Такую мафию в сегунду
На уровне кальчополи
+9
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Zidan GOAT
Они ещё после этого кого то судом запугивают😅
+2
-3
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psixyec
Сейчас ещё вскроется, что они особняк подарили своей легенде Эвребе перед матчем с Челси.
+12
-7
+5
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White Buddha
Судьи как раз обладают самыми ценными сведениями о молодых игроках. Особенно судьи, занимающие руководящие посты!
+14
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Barca
Всё отчётливо понятно.
+1
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