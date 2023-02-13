Руководство «ПСЖ» вновь думает о продаже Неймара летом
Неймар может покинуть «ПСЖ».
Как утверждает Le Parisien, руководство парижан вновь рассматривает возможность продажи бразильца летом.
В мае 2022 года сообщалось о желании «ПСЖ» расстаться с Неймаром в случае интересного предложения. Писали, что о продаже форварда просил Килиан Мбаппе. Сообщалось, что бразилец уходить не собирается.
Ранее стало известно, что Неймар и Маркиньос поругались с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем после поражения от «Монако» (1:3) в матче Лиги 1.
В этом сезоне у 31-летнего форварда 17 голов и 15 результативных передач в 27 матчах сезона за «ПСЖ». После ЧМ-2022 он забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи в 6 матчах за клуб.
Полную статистику Неймара можно найти здесь.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Он для себя делает так ,как ему нравится.
2. Переход Мбаппе в Реал.
3. Продление меси.
Три события, которых никогда не произойдёт.
– А ты в Париже был?
– Нет. Просто вчера тоже хотел
1.Продажу Неймара
2. Переход Мбаппе в Реал
3. Продление контракта Месси