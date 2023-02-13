Руководство «ПСЖ» вновь думает о продаже Неймара летом

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Футбол

Неймар может покинуть «ПСЖ».

Как утверждает Le Parisien, руководство парижан вновь рассматривает возможность продажи бразильца летом.

В мае 2022 года сообщалось о желании «ПСЖ» расстаться с Неймаром в случае интересного предложения. Писали, что о продаже форварда просил Килиан Мбаппе. Сообщалось, что бразилец уходить не собирается.

Ранее стало известно, что Неймар и Маркиньос поругались с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем после поражения от «Монако» (1:3) в матче Лиги 1.

В этом сезоне у 31-летнего форварда 17 голов и 15 результативных передач в 27 матчах сезона за «ПСЖ». После ЧМ-2022 он забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи в 6 матчах за клуб.

Полную статистику Неймара можно найти здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Костя Киреев
Ответ Имя Фамилия
Неймар сейчас стоит примерно 100+ млн с учётом возраста и травм, а зп у него как раз по рынку с учётом его футбольного уровня и медийки. Я бы даже сказал, что ему не доплачивают если бесполезный старикан меси получает столько же, но там особый случай.
Только надо учитывать, что Неймар играет только в начале сезона 3-4 месяца. Потом ДР сестры, карнавал в Рио, свой ДР. После этого всего надо форму набирать. Слишком много он не играет, для того что бы столько получать и столько за него платить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
Ответ Vinnipukh Vinni
И везде всё проиграл. И только в Барселоне Месси и Суарес почти сделали из него человека.
Ты как всегда генеришь рандомный набор слов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vinnipukh Vinni
Ответ Имя Фамилия
Неймар до конца раскрылся в Сантосе, в ПСЖ и в сборной.
И везде всё проиграл. И только в Барселоне Месси и Суарес почти сделали из него человека.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksey Yashin
Шум от вечеринок Неймара стало слышно даже на Парк де Пренс?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ilia Maksiokov
Ответ Artem89S
Самый одаренный и самый бестолковый человек на планете. Возможно по уровню таланта он выше, чем гном и кринжатина вместе взятые, т к я никогда не видел таких пасов, обводок, забегов. Но он родился бразильцем, а значит все просрал. Лет через 10 будут статьи о том Неймаре, который был самым одаренным футболистом мира, а заканчивал как кокорин
Его банковский счет поспорит с твоим "Всё просрал"
Он для себя делает так ,как ему нравится.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
Ответ Костя Киреев
Никогда он из ПСЖ не уйдет. Для этого ПСЖ должен понять, что много за него никто не заплатит. А сам Ней должен снизить свои требования по контракту, чего он явно делать не будет.
Неймар сейчас стоит примерно 100+ млн с учётом возраста и травм, а зп у него как раз по рынку с учётом его футбольного уровня и медийки. Я бы даже сказал, что ему не доплачивают если бесполезный старикан меси получает столько же, но там особый случай.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Костя Киреев
Никогда он из ПСЖ не уйдет. Для этого ПСЖ должен понять, что много за него никто не заплатит. А сам Ней должен снизить свои требования по контракту, чего он явно делать не будет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
Ответ Акира_1
Неймар походу так никогда и не раскроется до конца ни в одном клубе.
Неймар до конца раскрылся в Сантосе, в ПСЖ и в сборной.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
1. Продажа Неймара.
2. Переход Мбаппе в Реал.
3. Продление меси.

Три события, которых никогда не произойдёт.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Ганненко
Давно пора, но никто не возьмёт. Контракт у него ещё несколько лет, Неймар не дурак отказываться от таких денег под закат карьеры.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
Ответ Я Гражданин Мира
Давно пора надо было
В отличие от меси на Неймара всегда найдётся покупатель.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
che kaif
Шел 23 год спортс все рассказывал о том как Неймар уходит из ПСЖ...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
muddy.hedgehog
– Сегодня опять в Париж захотелось
– А ты в Париже был?
– Нет. Просто вчера тоже хотел
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem89S
Самый одаренный и самый бестолковый человек на планете. Возможно по уровню таланта он выше, чем гном и кринжатина вместе взятые, т к я никогда не видел таких пасов, обводок, забегов. Но он родился бразильцем, а значит все просрал. Лет через 10 будут статьи о том Неймаре, который был самым одаренным футболистом мира, а заканчивал как кокорин
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
Просто пугают его, чтобы держал форму. Летом сработало.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Неймар походу так никогда и не раскроется до конца ни в одном клубе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
Можно бесконечно смотреть, как спортс снова и снова поднимает и меняет новости и публикует бесконечные вбросы про игроков из ПСЖ:
1.Продажу Неймара
2. Переход Мбаппе в Реал
3. Продление контракта Месси
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Давно пора надо было
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zakal
Ща пацаны на спортсе накидают какой неймар волшебник и лучший,а на самом деле лн лютый якорь портящий командую игру чаще всего бесполезными финтами
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rwpanda
Руководство = Мбаппе?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий