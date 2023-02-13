Руководство «ПСЖ» вновь думает о продаже Неймара летом

Неймар может покинуть «ПСЖ».

Как утверждает Le Parisien, руководство парижан вновь рассматривает возможность продажи бразильца летом.

В мае 2022 года сообщалось о желании «ПСЖ» расстаться с Неймаром в случае интересного предложения. Писали, что о продаже форварда просил Килиан Мбаппе. Сообщалось, что бразилец уходить не собирается.

Ранее стало известно, что Неймар и Маркиньос поругались с советником « » по футбольным вопросам Луишем Кампушем после поражения от «Монако» (1:3) в матче Лиги 1.

В этом сезоне у 31-летнего форварда 17 голов и 15 результативных передач в 27 матчах сезона за «ПСЖ». После ЧМ-2022 он забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи в 6 матчах за клуб.

Полную статистику Неймара можно найти здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!