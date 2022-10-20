«Челси» хочет подписать Неймара в 2023-м. Клуб готов платить бразильцу 40 млн евро в год
Неймар может перейти в «Челси».
Лондонский клуб готов подписать нападающего «ПСЖ», сообщает El Pais. «Синие» были заинтересованы в этом трансфере еще прошлым летом, но тогда договориться не удалось.
«Челси» намерен подписать бразильца летом 2023 года. Клуб готов платить ему 40 миллионов евро в год – сумму, которую игрок зарабатывает в «ПСЖ» – при условии, что футболист будет продолжать выступать на нынешнем уровне.
Неймар в этом сезоне забил 9 голов и отдал 7 голевых передач в 11 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.
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