«ПСЖ» готов продать Неймара, если получит интересное предложение

«ПСЖ» готов отпустить Неймара в другой клуб.
Парижская команда не будет препятствовать уходу 30-летнего нападающего, если получит интересное предложение.
Сам бразилец при этом хотел бы остаться в «ПСЖ», он уверен, что еще может выйти на новый уровень, сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на L’Équipe.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перебравшись из «Барселоны» за 222 млн евро.
Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
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