Неймар и Маркиньос поругались с Кампушем после поражения «ПСЖ» от «Монако». Луиш выражал недовольство уже в перерыве

поругался с после поражения «ПСЖ» от «Монако».

В субботу в матче 23-го тура Ла Лиги «ПСЖ» проиграл «Монако» на выезде со счетом 1:3. По информации L’Equipe, которую затем подтвердил RMC Sport, после матча в раздевалке между Неймаром и советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем произошел спор на португальском языке. В разговоре также поучаствовал капитан команды .

Сообщается, что Кампуш выразил недовольство игрой «ПСЖ» уже в перерыве после первого тайма, резко высказавшись в отношении некоторых игроков.

Ранее «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции на стадии 1/8 финала, уступив «Марселю» (1:2). Во вторник, 14 февраля, парижане проведут первый матч плей-офф Лиги чемпионов против «Баварии».

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