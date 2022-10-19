Неймар был готов перейти в «Челси» летом. Лондонцы интересовались форвардом, но договориться не удалось

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«ПСЖ» был готов продать Неймара летом.

Парижский клуб планировал отпустить 30-летнего форварда, так как на этом настаивал нападающий Килиан Мбаппе.

Интерес к бразильцу в межсезонье проявляли «Челси» и «Ньюкасл», сообщает Diario Sport со ссылкой на El País.

Неймар был готов перейти в «Челси», однако переговоры в итоге не увенчались успехом.

«Ньюкасл» отказался от трансфера, так как не был готов удовлетворить требования игрока.

Неймар в этом сезоне забил 9 голов и отдал 7 голевых передач в 11 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.

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