Неймар был готов перейти в «Челси» летом. Лондонцы интересовались форвардом, но договориться не удалось

был готов продать Неймара летом.

Парижский клуб планировал отпустить 30-летнего форварда, так как на этом настаивал нападающий .

Интерес к бразильцу в межсезонье проявляли и «Ньюкасл», сообщает Diario Sport со ссылкой на El País.

был готов перейти в «Челси», однако переговоры в итоге не увенчались успехом.

отказался от трансфера, так как не был готов удовлетворить требования игрока.

Неймар в этом сезоне забил 9 голов и отдал 7 голевых передач в 11 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.