Неймар был готов перейти в «Челси» летом. Лондонцы интересовались форвардом, но договориться не удалось
«ПСЖ» был готов продать Неймара летом.
Парижский клуб планировал отпустить 30-летнего форварда, так как на этом настаивал нападающий Килиан Мбаппе.
Интерес к бразильцу в межсезонье проявляли «Челси» и «Ньюкасл», сообщает Diario Sport со ссылкой на El País.
Неймар был готов перейти в «Челси», однако переговоры в итоге не увенчались успехом.
«Ньюкасл» отказался от трансфера, так как не был готов удовлетворить требования игрока.
Неймар в этом сезоне забил 9 голов и отдал 7 голевых передач в 11 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.
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