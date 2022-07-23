Неймар не собирается уходить из «ПСЖ». Беседы с Гальтье и новая роль воодушевили его

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Кристоф Гальтье Футбол

Неймар не думает об уходе из «ПСЖ». 

Ранее неоднократно появлялась информация о желании парижского клуба продать 30-летнего бразильца.

По данным UOL, Неймар спокойно относится к подобным слухам. Он прибыл в «ПСЖ» на неделю раньше запланированного срока и участвует в тренировках без ограничений.  

Учитывая кадровые перестановки в «ПСЖ», Неймар не исключал, что ситуация может измениться. Но в итоге почувствовал себя желанным в «ПСЖ».

Кроме того, бразилец провел серию бесед с новым тренером Кристофом Гальтье. Разговаривали они о тактике, позиции на поле и смене ролей. Отмечается, что эти разговоры и потенциально новая роль воодушевили Неймара.

UOL пишет, что Неймар, вероятно, будет чередовать с Лионелем Месси функции полузащитника и ложной девятки. У бразильца будет более атакующая роль, но ему придется опускаться вглубь, чтобы пользоваться пространством между линиями соперника.

Гальтье возглавил «ПСЖ». Как он тренирует? И чего теперь ждать от «Парижа»?  

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