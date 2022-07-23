Неймар не собирается уходить из «ПСЖ». Беседы с Гальтье и новая роль воодушевили его

Неймар не думает об уходе из «ПСЖ».
Ранее неоднократно появлялась информация о желании парижского клуба продать 30-летнего бразильца.
По данным UOL, Неймар спокойно относится к подобным слухам. Он прибыл в «ПСЖ» на неделю раньше запланированного срока и участвует в тренировках без ограничений.
Учитывая кадровые перестановки в «ПСЖ», Неймар не исключал, что ситуация может измениться. Но в итоге почувствовал себя желанным в «ПСЖ».
Кроме того, бразилец провел серию бесед с новым тренером Кристофом Гальтье. Разговаривали они о тактике, позиции на поле и смене ролей. Отмечается, что эти разговоры и потенциально новая роль воодушевили Неймара.
UOL пишет, что Неймар, вероятно, будет чередовать с Лионелем Месси функции полузащитника и ложной девятки. У бразильца будет более атакующая роль, но ему придется опускаться вглубь, чтобы пользоваться пространством между линиями соперника.
Гальтье возглавил «ПСЖ». Как он тренирует? И чего теперь ждать от «Парижа»?