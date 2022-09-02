«ПСЖ» предлагал Неймара «Ман Сити», но Гвардиола был против. Бразильца хотели продать из-за напряженности в раздевалке (Diario Sport)

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«ПСЖ» предлагал «Манчестер Сити» подписать Неймара, но получил отказ.

Как утверждает Diario Sport, французский клуб связался с «Ман Сити» и предложил ему подписать бразильца, однако тренер «горожан» Пеп Гвардиола ответил на это предложение категорическим отказом, так как посчитал, что переход Неймара может испортить атмосферу в раздевалке.

Источники, близкие к «ПСЖ», утверждают, что причиной, по которой французский клуб хотел расстаться с Неймаром, стали напряженные отношения бразильца с некоторыми партнерами по команде.

Ранее появлялась информация о том, что у Неймара конфликт с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Также сообщалось, что француз просил руководство клуба продать Неймара.

В этом сезоне на счету 30-летнего форварда 7 голов и 6 результативных передач в 5 матчах Лиги 1. Его статистику можно найти по ссылке.

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