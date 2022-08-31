Неймара предложили «Челси». Тухель нацелен на трансфер Обамеянга (Daily Mail)

Неймар может продолжить карьеру в .

получил предложение подписать форварда , пишет Daily Mail.

Отмечается, что сделку, скорее всего, трудно будет осуществить этим летом из-за высокой цены на футболиста и намерения «Челси» приобрести других игроков, несмотря на возможную готовность парижан отпустить 30-летнего бразильца. Отмечает, что сам предпочел бы остаться в команде с Лионелем Месси.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель нацелен на подписание Пьер-Эмерика Обамеянга из «Барселоны», чтобы укрепить атаку. Именно Обамеянг считается наиболее вероятным трансфером для усиления нападения. Кроме того, «синие» приобрели Уэсли Фофана у «Лестера» за 70 млн фунтов.

У Неймара 6 голов и 6 ассистов в 4 матчах Лиги 1 в этом сезоне. Подробную статистику игрока смотрите здесь.