Мбаппе попросил «ПСЖ» продать Неймара

хочет, чтобы «ПСЖ» продал Неймара.

По информации журналиста Ромена Молины, французский нападающий обратился к руководству клуба с просьбой продать партнера по атаке.

Источники Get French Football News подтверждают эту информацию и отмечают, что окружение Мбаппе настаивало на продаже Неймара с момента продления контракта Килиана этим летом.

Напряжение в отношениях между двумя футболистами растет, а их дружба больше не такая крепкая, как раньше. Мбаппе считает, что за последние пять лет он многому научился у Неймара, но теперь он предпочел бы набираться опыта у .

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