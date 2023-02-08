Роднина о том, что Зарема предложила Кокорину стать депутатом: «Она такая умница! Законов не знает? У него судимость»

Ирина Роднина отреагировала слова про и Госдуму.

Комментируя высказывания нападающего « » про тюрьму, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила: «Только не говорите ему, что он упустил возможность стать героем. Сейчас можно попробовать стать депутатом».

«Зарема предложила Кокорину стать депутатом? Она такая умница! Законов Российской Федерации не знает? У него судимость», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.