Роднина о том, что Зарема предложила Кокорину стать депутатом: «Она такая умница! Законов не знает? У него судимость»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Ирина Роднина Государственная дума Александр Кокорин Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Ирина Роднина отреагировала слова Заремы Салиховой про Александра Кокорина и Госдуму.

Комментируя высказывания нападающего «Ариса» про тюрьму, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила: «Только не говорите ему, что он упустил возможность стать героем. Сейчас можно попробовать стать депутатом».

«Зарема предложила Кокорину стать депутатом? Она такая умница! Законов Российской Федерации не знает? У него судимость», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.

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20 комментариев

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Wiley Fox
Ахаха

А у Валуева только приводы в детскую комнату милиции, да?

Да в думе куча воров и жулья
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Максим Черкашин
Ответ Криштиану Роналду
Повезло что у Бута судимость была в другой стране, и теперь этот предприниматель с чистой совестью служит на благо отчизны.
Бутина тоже депутат в госдуме от ядра сидит. Самое смешное она сидит в думе проиграв выборы в своём регионе. Ей отдали место, выигравшего депутата от едра в своём регионе. Она представляет регион, от которого не выбиралась.😉
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Okaka
Зарема молодец))
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Okaka
Валуев в молодости в банде был, а депутат
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Sobachkin
Забавно, что в Думе много депутатов с уголовным прошлым и вообще часть бурно проводила молодость, но это Роднина не знает.
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Serg Irk
Испанский стыд
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f0rmoceft
Не выкупила рофл
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OldRedWhite
Ответ градус ненависти
У одного парня родом из Ленинграда тоже незакрытое уголовное дело о рейдерском захвате порта, и что с того?
Милонофф ?
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OldRedWhite
Ответ Криштиану Роналду
Повезло что у Бута судимость была в другой стране, и теперь этот предприниматель с чистой совестью служит на благо отчизны.
Не в этом дело !
Эта старая мать гражданки USA делает вид ,
что не знает как можно легко снять судимость даже не бывшему ЗК , а настоящему ?
Серьёзно ?
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Михаил Хромаков
Ответ Pb-SE
Роднина сама бы выучила законы родной страны. Со снятой или погашенной судимостью можно избираться спустя 5-15 лет, в зависимости от тяжести. Вряд ли случай Кокорина тяжёлый, так что ждём Сашу на выборах в 2024.
с лозунгом что Каждый мужчина должен отсидеть)
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Ахимассс
Вот что что, а судимость вообще не помеха для ГД. Потенциально они итак все преступники. А некоторые и с реальными сроками.
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Pb-SE
Роднина сама бы выучила законы родной страны. Со снятой или погашенной судимостью можно избираться спустя 5-15 лет, в зависимости от тяжести. Вряд ли случай Кокорина тяжёлый, так что ждём Сашу на выборах в 2024.
+10
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natetinain
а президентом может? наклевывается же в будущем один отличный вариант. а уж конституцию ирина константиновна и сама поправить поможет.
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Никому_никабельный
Это единственное препятствие?
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градус ненависти
Ответ Arthurino
Только российские депутаты с серьезными щами могут отвечать на очевидные рофлы
Потому что отечественные депутаты в отличии от тех же пендосских, на которых они постоянно ссылаются, не привыкли следить за метлой, и постоянно делают заявления, которые никаким образом не относятся к государственной политике, и даже к позиции их партии. То есть, это просто какой человек с коркой что-то с###днул, а из за того что он депутат, все думают что это какое-то официальное заявление, отсюда и рофлы
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l1973
А депутатша с американским гражданством-это законно?
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Alex31
Когда Кокорин станет депутатом, ты уже сидеть будешь на скамье подсудимых в Гааге!
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Криштиану Роналду
Повезло что у Бута судимость была в другой стране, и теперь этот предприниматель с чистой совестью служит на благо отчизны.
+26
-2
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градус ненависти
У одного парня родом из Ленинграда тоже незакрытое уголовное дело о рейдерском захвате порта, и что с того?
+20
-5
+15
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Arthurino
Только российские депутаты с серьезными щами могут отвечать на очевидные рофлы
+34
-2
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