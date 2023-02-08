Роднина о том, что Зарема предложила Кокорину стать депутатом: «Она такая умница! Законов не знает? У него судимость»
Ирина Роднина отреагировала слова Заремы Салиховой про Александра Кокорина и Госдуму.
Комментируя высказывания нападающего «Ариса» про тюрьму, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила: «Только не говорите ему, что он упустил возможность стать героем. Сейчас можно попробовать стать депутатом».
«Зарема предложила Кокорину стать депутатом? Она такая умница! Законов Российской Федерации не знает? У него судимость», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.
А у Валуева только приводы в детскую комнату милиции, да?
Да в думе куча воров и жулья
Эта старая мать гражданки USA делает вид ,
что не знает как можно легко снять судимость даже не бывшему ЗК , а настоящему ?
Серьёзно ?