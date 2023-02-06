Кавазашвили о сравнении российских игроков с Месси и Роналду: «Люди подумают: «Разве можно сравнивать половой орган с пальцем?» Я с ними согласен»

Теги Артем Дзюба Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лионель Месси высшая лига Кипр Арис Лимасол Павел Мамаев Анзор Кавазашвили Александр Кокорин Футбол

Анзор Кавазашвили высказался о российских футболистах.

– С кем можете сравнить Месси и Роналду из российских футболистов? Про футбольные качества в данном случае говорить не стоит, но первый из них всегда, как он сам говорил, старается жить как обычный человек и радоваться мелочам. У Криштиану же образ нарцисса, эгоиста. Может, Дзюба подходит под параметры второго?

– Я так и думал, что вы назовете Дзюбу – кто еще это может быть? Только он и Кокорин – главные эгоисты нашего футбола, а Мамаева я вообще не беру в расчет.

У каждого из нас свой характер: один похож на мать, другой – в отца пошел, а может, и вообще не пошел в родителей. У всех разный характер, поведение. Каждый из нас отличается тем, что один – эпатажный, другой – красивый, любит внимание или скромный, не хочет привлекать к себе внимание.

Есть люди, которые пытаются восполнить свои недостатки даром, который получили от природы. Допустим, Месси и Роналду, как вы сказали, абсолютно разные: Криштиану сильнее красотой и обладает умением пользоваться ею – в рекламных целях, например.

По складу характера он рожден бойцом и должен всегда привлекать внимание окружающей среды, а когда он затихает в футбольной карьере, начинает проявляться в скандалах или судебных делах. Его возбуждает быть на виду.

Месси – скромный, некрасивый, он не может специально улыбнуться и показать свои белые зубы или торс, но он показывает талант от бога на поле – играет на высшем уровне. Если вы спросите у двух миллионов человек: «Кто лучше: Месси или Роналду?» Вы не получите один ответ, все 50 на 50.

Сравнивать их с российскими футболистами… Как я могу их сравнить, например, с Дзюбой? Даже параллель провести не могу, фамилии не могу поставить рядом этих игроков. Вы, журналист, даете мне психологическую и нравственную задачу – это философский вопрос, на который ответить очень сложно.

Я бы даже не хотел их сравнивать с нашими игроками, потому что сопоставлять фамилии отечественных игроков с Роналду и Месси – стыдно. Когда читатели увидят, что мы сравниваем наших игроков с аргентинцем и португальцем, они подумают: «Разве можно сравнивать половой орган с пальцем?» Я с ними согласен, ведь это абсолютно то же самое.

Когда мне задают вопрос, кто лучший футболист в мире, я не выбираю никого, а говорю, что каждая звезда – явление футбола. Каждый бриллиант сделан руками блестящего ювелира, – сказал бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
.ru
Папа Месси ювелир а отец Дзюбы столяр... сказал бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
Казавашвили очень старый, у него не было секса лет 70. Отсюда и такие нелепые сравнения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Egobrain junior
дед таблетки наконец принял?
формулировки, конечно, не для наших рафинированных времен, но так-то по существу сказал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kustarnik555@gmail.com
Ответ Рашпель793
Бывший член комитета по этике как всегда тактичен.
орган комитета
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
В теории то можно сравнивать наших футболистов с Роналду или Месси.
Только сравнение будет идти 10 к 1.
Десять наших футболистов против одного Роналду или Месси.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rarog
Сразу видно что был в комитете по этике. Мог ведь по народному,по-спартаковски назвать слово из трёх букв
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ты кто такой, некрасивый?https://www.youtube.com/watch?v=ktDVmMVtSyo&ab_channel=blblblblblx
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
Е-Моё....

а дед понимает что его читают ?

или он думает что в пивной мужикам это рассказывает?

какой палец? какой орган? куча вариантов есть по другому выразиться...

Как же грустно осознавать, что мы живём во время, когда фраза "мужское достоинство" ассоциируется с чле*ом…
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Обычно оппу с пальцем сравнивают.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bibendum
Ответ Apol
Кто о чем, а дед о пенисах
Ну так член комитета по этике
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек1991
Дзюба сейчас 18 см, Роналду мизинчик . ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alematte_Caunnabeau
Дед травит, "красивый-некрасивый")))
Хорошо хоть не сказал, "вот Роналду я бы дал, если был бы девушкой"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
Красивый некрасивый 😂😭 Господи, испанский стыд из-за таких прилагательных
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BigPapa
Вы кто?
Я член комитета по этике блеать!😀
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тот самый Кадрус
Видимо Спартак это диагноз. В параллельной ветке жжёт другая легенда красно белых Мостовой.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Дед в этот раз по делу сказал :)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Ну как вот такого красавца можно было выгнать из комитета по этике?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рашпель793
Бывший член комитета по этике как всегда тактичен.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Дед продолжает жестить😁
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Apol
Кто о чем, а дед о пенисах
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Литвинов
А Дзюба с этим согласен?
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий