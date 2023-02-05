Кокорин выложил фото на фоне полицейских машин: «Интересно, у меня есть хоть один хейтер?»

поставил под сомнение существование людей, которые его не любят.

Россиянин опубликовал фотографию, сделанную на фоне кипрских полицейских машин, и подписал снимок следующим образом: «Интересно, у меня есть хоть один хейтер?»

Ранее форвард « » дал интервью, в котором заявил, что тюрьма – это «огромный опыт, хорошая школа», «каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».

Изображение: instagram.com/kokorin9

Это не случайно: Кокорин выложил фото на фоне полицейских машин после слов о том, что «каждый мужчина должен отсидеть»

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял