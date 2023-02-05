Кокорин выложил фото на фоне полицейских машин: «Интересно, у меня есть хоть один хейтер?»

Теги премьер-лига Россия болельщики высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин соцсети Футбол

Александр Кокорин поставил под сомнение существование людей, которые его не любят.

Россиянин опубликовал фотографию, сделанную на фоне кипрских полицейских машин, и подписал снимок следующим образом: «Интересно, у меня есть хоть один хейтер?»

Ранее форвард «Ариса» дал интервью, в котором заявил, что тюрьма – это «огромный опыт, хорошая школа», «каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».

Изображение: instagram.com/kokorin9

Это не случайно: Кокорин выложил фото на фоне полицейских машин после слов о том, что «каждый мужчина должен отсидеть»

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

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49 комментариев

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Nikita Zhalnin
Серьёзно? Обсуждать что написал игрок из чемпионата Кипра?
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Возвращение Аленио
Ответ Jeksan
До последнего предложения был уверен, что это сатира такая
Я не понимаю, в чем сатира? Назови мне хотя бы пять более великих русских фовардов за Кокорина в 21-м веке?
Шевченко и Воронина считать не будем, хотя оба тоже русские.
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U. M. A. Muhammad
Ответ justbored
Господи, когда ж вы знатоки "Марк Твена" совету последуете и вместо этого происхождением цитаты поинтересуетесь. https://quoteinvestigator.com/2010/05/17/remain-silent/
Большое спасибо за предоставленный материал для изучения и вашу надежду на то что я владею английским на уровне профессора Гарварда, но такой текст я не смогу перевести, если не сложно сообщите мне проверенного автора этой цитаты
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Jeksan
Ответ Возвращение Аленио
Кокорин - один из величайших русских форвардов 21-го века. Вместе с Павлюченко, Погребняком, Дзюбой, Смоловым. Хейтерасты диванные идут лесом. Такиими футболистами как Саша гордиться надо, а не помоями поливать. Завидуете, так делайте это молча.
До последнего предложения был уверен, что это сатира такая
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.ru
насчёт хейтеров не знаю...
но есть лица которые просят кирпича... а Сашино требует стула
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Spaten
Здравствуй, Люба. Я вернулся!
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Возвращение Аленио
Ответ Мыло "судейское"
саня, разлогинься
Ты рот прикрой. Много русских футболистов в 21-м веке знаешь, которые с игры на ЧМ забивали?
При Манчини Кокорин играл на уровне лучших форвардов Европы.
Я понимаю, что Сашу хейтить модно, но это великий игрок для русского футбола в 21-м веке. Как, например, Дефо для английского или Лука Тони для итальянского.
Бесят хейтерасты талантливейших и успешнейших футболистов.
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Jeksan
Да ты ведь идол, образец для любого нормального мужика
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Алмаз Хазиев
саня (не могу написать с большой буквы) ты дебил
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Мыло "судейское"
Ответ Возвращение Аленио
Кокорин - один из величайших русских форвардов 21-го века. Вместе с Павлюченко, Погребняком, Дзюбой, Смоловым. Хейтерасты диванные идут лесом. Такиими футболистами как Саша гордиться надо, а не помоями поливать. Завидуете, так делайте это молча.
саня, разлогинься
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Злобный Конь
Ответ Гамарджоба Генацвале
Нужно было с таким же довольным лицом напротив ИК 4 фоткаться.
Так было,где он в наручниках после ареста в 2018, с такой же ухмылкой.
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justbored
Ответ U. M. A. Muhammad
Вот дурак, молчал бы себе и было бы счастье. Тут на сайте его до уровня Марадоны возвели на днях за пару тройку мячей. Как говорил Марк Твен :"Лучше казаться дураком, чем открыть рот и развеять все сомнения.
Господи, когда ж вы знатоки "Марк Твена" совету последуете и вместо этого происхождением цитаты поинтересуетесь.

https://quoteinvestigator.com/2010/05/17/remain-silent/
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Возвращение Аленио
Кокорин - один из величайших русских форвардов 21-го века. Вместе с Павлюченко, Погребняком, Дзюбой, Смоловым.
Хейтерасты диванные идут лесом.
Такиими футболистами как Саша гордиться надо, а не помоями поливать. Завидуете, так делайте это молча.
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mr kovalsky
Ответ rigobersong
Вот было же интервью у Нобеля, где Кокорин казался повзрослевшим и интересным собеседником:) Но видно показалось:)😀
Исходит от вопросов еще, заданных ему, недавно задавал журналюга про темы с тюрьмой, он и ответил, что думает, а Нобель скорее другие вопросы освящал( не смотрел)
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Гамарджоба Генацвале
Нужно было с таким же довольным лицом напротив ИК 4 фоткаться.
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atc73
Самое интересное, что пока он позорился в Италии и все болельщики по делу над ним подшучивали он никаких интервью не раздавал, правду-матку не рубил. После того, как забил пару мячей в чемпионате водокачки в нем проснулся Лев и он решил всем доказать, как они были не правы и какую школу жизни он прошёл.
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Serg Irk
На самом деле, если бы спортс не выкладывал всякое гэ про это гэ, меньше было бы всякого гэ.
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pasha_t
Саня уокорин иди на*уй
Ps сорян я бухой))
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U. M. A. Muhammad
Вот дурак, молчал бы себе и было бы счастье. Тут на сайте его до уровня Марадоны возвели на днях за пару тройку мячей. Как говорил Марк Твен :"Лучше казаться дураком, чем открыть рот и развеять все сомнения.
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FEZ10
Надо было его в школе оставить
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Brigant
Настоящий мужик должен посидеть в кипрской тюрьме сказал Саня и пошёл искать стул !
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Зубы Дзюбы
Ответ Мыкола
Чего точно у него нет, так это мозгов. Но это не мешает ему иметь вагон бабла. Такое гнилое время))
Ну в его профессии для бабок мозги не нужны. Легенда Флоренции!
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Николай Грехов
Мозгов не хватает даже нанять пиар-агента, который за 100 тыр будет вести его Инстаграм и вуалировать фекальные мысли хозяина в нечто удобоваримое, некими общими фразами, "водой".
Хейт в адрес Кокорина уже можно сравнить с отвращением к собачьим какахам на тротуаре, не более.
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Ювенский Туринтус
Щас бы на Кипр...
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VecchiaSignora
Как минимум, граммарнаzzи, когда увидели, что после "интересно" не поставлена запятая.
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