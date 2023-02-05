Кокорин выложил фото на фоне полицейских машин: «Интересно, у меня есть хоть один хейтер?»
Александр Кокорин поставил под сомнение существование людей, которые его не любят.
Россиянин опубликовал фотографию, сделанную на фоне кипрских полицейских машин, и подписал снимок следующим образом: «Интересно, у меня есть хоть один хейтер?»
Ранее форвард «Ариса» дал интервью, в котором заявил, что тюрьма – это «огромный опыт, хорошая школа», «каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».
Изображение: instagram.com/kokorin9
Это не случайно: Кокорин выложил фото на фоне полицейских машин после слов о том, что «каждый мужчина должен отсидеть»
«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина
Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял
Шевченко и Воронина считать не будем, хотя оба тоже русские.
но есть лица которые просят кирпича... а Сашино требует стула
При Манчини Кокорин играл на уровне лучших форвардов Европы.
Я понимаю, что Сашу хейтить модно, но это великий игрок для русского футбола в 21-м веке. Как, например, Дефо для английского или Лука Тони для итальянского.
Бесят хейтерасты талантливейших и успешнейших футболистов.
https://quoteinvestigator.com/2010/05/17/remain-silent/
Хейтерасты диванные идут лесом.
Такиими футболистами как Саша гордиться надо, а не помоями поливать. Завидуете, так делайте это молча.
Ps сорян я бухой))
Хейт в адрес Кокорина уже можно сравнить с отвращением к собачьим какахам на тротуаре, не более.