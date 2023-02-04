«Кокорин наше беззаконие на себе прочувствовал. Это российское «левосудие» я сам прошел». Александр Тихонов о словах форварда про тюрьму

Теги премьер-лига Россия Александр Тихонов высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кравцов Александр Кокорин Политика Кокорин и Мамаев Футбол

Александр Тихонов отреагировал на высказывание Александра Кокорина.

Форвард кипрского «Ариса» ранее заявил, что каждый нормальный мужчина должен отбыть срок в тюрьме.

«Ну, знаете, футболистам простительны такие высказывания. А я могу сказать так: когда тебя осудят, и ты невиновен, вот это страшно. В России у нас это сплошь и рядом, я этого не боюсь сказать.

Вот сейчас третий год пошел, как Александр Кравцов (экс-президент Союза биатлонистов России – прим. Sports.ru) сидит, абсолютно доказательств нет, за него подписались 68 федераций, два Героя России, депутаты Госдумы, я писал, говорил, так как сам прошел это российское, я сказал бы, «левосудие».

Даже косвенных доказательств против меня не было, против него сейчас нет, об этом знает весь мир, и на нас показывают пальцем, на Россию, как на страну, в которой правосудие далеко за чертой всего нормального.

Человек возглавлял Олимпийскую федерацию на Олимпийских играх в Сочи, награжден Орденом за заслуги перед Отечеством. Над нами уже смеются, я обращался к президенту страны, писал, говорил, толку никакого.

Ну, у нас пальцем показали и посадили. Вот сейчас президента синхронного плавания отпустили под домашний арест, доказательств нет, вины никакой. Я скажу так: надо разобраться, как только у нас прекратится вранье, воровство и незаконно осужденные, так Россия станет страной №1.

Я это все испытал на своей шкуре. Самое страшное в том, что разворовали производство, лучшую в мире агрофирму, и ничего не вернули. И спросить не с кого. Какой-нибудь полковник, генерал пальцем показал, и мы от этого страдаем.

А Кокорин сказал нормальную фразу, потому что он прочувствовал на себе наше беззаконие, и тысячи людей могут сказать точно так же. Это беззаконие, редкие сволочи, а правосудие российское – это конвейер.

Я был у Кравцова на суде, ему не предъявили никаких доказательств, нет ни одного свидетеля обвинения. Я буду делать сейчас видеообращение ко всему населению России о том, что хватит этого беспредела.

Пора наказывать этих сволочей, которые творят беззаконие, лишать погон и давать им пожизненное заключение. Суровость закона говорит о его человеколюбии, а у нас законов нет, и они не работают, отсюда все беды», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

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28 комментариев

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naPmu3aH
А это "левосудие" только с Кравцовым и Тихоновым в одной камере?
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Виталик Украинский
Ответ Антон Фалафель
Старик всё верно сказал. Мало дали Кокоше.
Старик в свое время в блудняк вписался с заказным убийством. Отмазывали как олимпийского чемпиона. Уж не ему на систему пальцем тыкать.
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Киномикс
Интересно, если бы Кокоша не Паку стулом заехал, а этому Тихонову челюсть сломал, так же бы про беззаконие трещал?))))
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тоторо
нашел кого защищать при кравцове все допинговые скандалы в биатлоне усилились и нас заставили под белым флагом выступать
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Гекдениз Кардениз
помимо стула толпой избил человека в тот же вечер , жаль что под эту компашку не попал седовласый старичок забывающий пить таблетки
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NoWar
Видеообращение ко всему населению России? Да он смутьян! В такое тяжелое время для страны народ мутить?
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Алексей Ильин
Вот уж что-что, а дело Кокорина точно "левосудием" не оправдать. Не в ту тему Тихонов заехал, чтобы о "левосудии" рассуждать.
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Kit244098
Все на СВО через кичу! Новый слоган родился))
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Romeo Yankovich
сегодня кто-то писал, что никто не защитил кокошу. а вот нашёлся один. уж лучше бы не защищал. такой бред. беспредельщика ещё обелять и говорить о беззаконии в отношении кокорина. люди за меньшее, а зачастую ни за что, получают сроки крупнее
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Фут.Боль
Осатаневший стул своими ножками проник в руки Кокорина и надавал ими по Паку.Кокорин отсидел вместо стула, а сесть должен был стул.
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Romeo Yankovich
Ответ Вячеслав Власов
Кокорин ударил стулом обнаглевшего единоросса оскорблявшего девушку, которая была с ними, потом попросил денег у Кокорина, называлась сумма в сто лямов, отказали и ручная от власти пресса сделала свое дело
а беларуса за что отмутузили толпой??? давай ещё из него жертву делать. а то ранимый, слово сказать нельзя, толпой герой же.
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Onion
Навалил все в кучу
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Winterburn
Беззаконие - это когда человека за его политические взгляды сначала травят ядами, а потом бросают в тюрьму на 10 лет, и при этом держат в клетке, не давая встречаться с родными, и нарушая по произволу все законы. А Кокорин - это типичный уголовник, напавший по пьяни на человека, и при этом он даже в тюряге жил как человек, играл в футбол, а уже через год его выпустили.
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Антон Фалафель
Старик всё верно сказал. Мало дали Кокоше.
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Александр Боровицкий
Да похоже не особо прочувствовал.
Если несёт такое.
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Viktоr
Совсем очумел? Да что с ними?
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#SharkTeam
Ответ Вячеслав Власов
Кокорин ударил стулом обнаглевшего единоросса оскорблявшего девушку, которая была с ними, потом попросил денег у Кокорина, называлась сумма в сто лямов, отказали и ручная от власти пресса сделала свое дело
Оскорблявшего девушку)) Он сделал замечание хамской компании, а они еще при этом смеялись над его внешним видом
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mikhuil
Ответ Вячеслав Власов
Кокорин ударил стулом обнаглевшего единоросса оскорблявшего девушку, которая была с ними, потом попросил денег у Кокорина, называлась сумма в сто лямов, отказали и ручная от власти пресса сделала свое дело
А на видео тот сам об стул ударился?
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Pilgui 1970
Сказанное Тихоновым,не относится к Кокорину от слова,совсем....Не исключено конечно,что существуют люди придурки которым и тюрьма не указ и ничто их не исправит..
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Тимофей Кушнир
Бедный Санечка. Просто подарил человеку стул, а его в тюрьму. Эти судьи совсем охренели, надо было Пака посадить, за то, что не сказал: "Спасибо".
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Целиноградец
Некрасивое поведение со стороны журналистов. У деда маразм, из уважения к былым заслугам не показывайте и не озвучивайте его, дайте спокойно уйти.
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Глебиньо
напомнило анекдот про двух веков=))))
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#SharkTeam
Избили толпой одного, ударили стулом по голове в кафе другого. "левосудие"
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Вячеслав Власов
Ответ Аркадий Аркадич
Какое беззаконие Кокорин прочувствовал? Он человека стулом ударил за то, что их попросили быть хоть чуть чуть похожими на людей в общественном месте. Вот уж внатуре, жертва кровавого рыжыма.
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ПавелАв
Красава
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