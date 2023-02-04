«Кокорин наше беззаконие на себе прочувствовал. Это российское «левосудие» я сам прошел». Александр Тихонов о словах форварда про тюрьму

Александр Тихонов отреагировал на высказывание .

Форвард кипрского « » ранее заявил, что каждый нормальный мужчина должен отбыть срок в тюрьме.

«Ну, знаете, футболистам простительны такие высказывания. А я могу сказать так: когда тебя осудят, и ты невиновен, вот это страшно. В России у нас это сплошь и рядом, я этого не боюсь сказать.

Вот сейчас третий год пошел, как Александр Кравцов (экс-президент Союза биатлонистов России – прим. Sports.ru) сидит, абсолютно доказательств нет, за него подписались 68 федераций, два Героя России, депутаты Госдумы, я писал, говорил, так как сам прошел это российское, я сказал бы, «левосудие».

Даже косвенных доказательств против меня не было, против него сейчас нет, об этом знает весь мир, и на нас показывают пальцем, на Россию, как на страну, в которой правосудие далеко за чертой всего нормального.

Человек возглавлял Олимпийскую федерацию на Олимпийских играх в Сочи, награжден Орденом за заслуги перед Отечеством. Над нами уже смеются, я обращался к президенту страны, писал, говорил, толку никакого.

Ну, у нас пальцем показали и посадили. Вот сейчас президента синхронного плавания отпустили под домашний арест, доказательств нет, вины никакой. Я скажу так: надо разобраться, как только у нас прекратится вранье, воровство и незаконно осужденные, так Россия станет страной №1.

Я это все испытал на своей шкуре. Самое страшное в том, что разворовали производство, лучшую в мире агрофирму, и ничего не вернули. И спросить не с кого. Какой-нибудь полковник, генерал пальцем показал, и мы от этого страдаем.

А Кокорин сказал нормальную фразу, потому что он прочувствовал на себе наше беззаконие, и тысячи людей могут сказать точно так же. Это беззаконие, редкие сволочи, а правосудие российское – это конвейер.

Я был у Кравцова на суде, ему не предъявили никаких доказательств, нет ни одного свидетеля обвинения. Я буду делать сейчас видеообращение ко всему населению России о том, что хватит этого беспредела.

Пора наказывать этих сволочей, которые творят беззаконие, лишать погон и давать им пожизненное заключение. Суровость закона говорит о его человеколюбии, а у нас законов нет, и они не работают, отсюда все беды», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

«Пещерная глупость». Цитату Кокорина о пользе тюрьмы разнесли Уткин, Нагучев и другие