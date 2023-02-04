Депутат Милонов – Кокорину: «Приезжайте в зону СВО и покажите, что не просто можете избить беззащитного и сесть в тюрьму, но и защитить Родину»

позвал в зону СВО.

Депутат Госдумы отреагировал отреагировал на недавние высказывания футболиста. Кокорин ранее заявил, что каждый нормальный мужчина должен отбыть срок в тюрьме.

«Парни, все круто. Слава богу, вы не в тюрьме – вам не надо идти по другой процедуре.

Но все-таки я вам могу сказать – чтобы ощутить себя настоящими мужиками с большой буквы, приезжайте к нам сюда, в зону СВО, и покажите, что вы крутые парни!

Что вы не просто можете избить кого-то беззащитного и потом сесть за это в тюрьму, а можете показать, что вы действительно те, кем мы будем гордиться.

Если вы приедете сюда, покажете, что вы служите, что вы молодцы, вам будут жать руку, потому что это действительно показатель настоящего мужика. Не в тюрьме посидеть, а защитить Родину, защитить своих близких, свой дом. Приезжайте сюда, ждем вас», – сказал Милонов.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

«Пещерная глупость». Цитату Кокорина о пользе тюрьмы разнесли Уткин, Нагучев и другие