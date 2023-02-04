Депутат Милонов – Кокорину: «Приезжайте в зону СВО и покажите, что не просто можете избить беззащитного и сесть в тюрьму, но и защитить Родину»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Государственная дума Александр Кокорин Виталий Милонов Политика Кокорин и Мамаев контент Футбол

Виталий Милонов позвал Александра Кокорина в зону СВО.

Депутат Госдумы отреагировал отреагировал на недавние высказывания футболиста. Кокорин ранее заявил, что каждый нормальный мужчина должен отбыть срок в тюрьме.

«Парни, все круто. Слава богу, вы не в тюрьме – вам не надо идти по другой процедуре. 

Но все-таки я вам могу сказать – чтобы ощутить себя настоящими мужиками с большой буквы, приезжайте к нам сюда, в зону СВО, и покажите, что вы крутые парни!

Что вы не просто можете избить кого-то беззащитного и потом сесть за это в тюрьму, а можете показать, что вы действительно те, кем мы будем гордиться. 

Если вы приедете сюда, покажете, что вы служите, что вы молодцы, вам будут жать руку, потому что это действительно показатель настоящего мужика. Не в тюрьме посидеть, а защитить Родину, защитить своих близких, свой дом. Приезжайте сюда, ждем вас», – сказал Милонов.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

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86 комментариев

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trashbox
Ответ Edwin_Hubble
От кого защищаетесь на чужой территории? Кто угрожает жизни ваших близких или вашему дому?
Нацисты. И не угрожают - а убивали русских и русскоязычных 8 лет до того.
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trashbox
Ответ Blackoman 2.0
А депутаты туда съездить не хотят? Ах да,о чём это я. Кто же будет бабло распиливать,да человечнство позорить
Так Милонов и есть депутат.
И он там не один, внезапно.
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Месси из Сибири
Ответ j30
.Когда гдр присоеднили к фрг где было право? когда косово оторвали от сербии где было право? когда югославию раздербанил колеективный запад?
А что Германия воссоединилась с нарушением прав?
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neadekvat100pudov
Ответ anastasia Krugova
Не в тюрьме посидеть, а защитить Родину, защитить своих близких, свой дом. Приезжайте сюда, ____ а что ,кто то напал на твой дом ? вроде нет ,даже наоборот . как в одном абзаце можно уместить словосочетание "защитить своих близких, свой дом " и " приезжайте сюда " какая удобная манипуляция )) свой дом люди защищали в 1941! а сейчас это на оккупационная сво ...тут нет ничего общего с защитой своего дома или близких
В 39м году тоже один не сбывшийся художник так же истерил про защиту родину и исторических земель великой империи, а все что было дальше уже история)))
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artpal
Ответ neadekvat100pudov
Если ты ударишь просто так рандомного чувака из улицы а он даст в ответ, тоже будешь удивлятся?
Крайне спорный тезис про "просто так", чувак из примера, чтобы он был аналогичным, должен очень сильно нарываться и провоцировать, причем неоднократно.
Но речь здесь даже не об этом: если он начнет меня бить в ответ, а я буду ставить блок, чтобы не пропускать удары, будет ли это защитой? Конечно же да
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Месси из Сибири
Ответ Хамыч
Ну расскажи мне жителю Белгородской области ...А хочешь я тебе расскажу ? - до 24 февраля 22 года ничего по нам не прилетало...что же случилось ?
ничего особенного. Эскалация конфликта.
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Антонио Мартынов
Ответ SMART789
Кто нападал на нашу родину?
Так приятно, что на этом сайте нормальные люди, а не маргиналы и жертвы пропаганды как на чемпионате
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Хамыч
Ответ artpal
Расскажи жителям Белгорода и пригородов как на них "не нападают". Или раз Россия первая начала, так что теперь ВСУ можно всех россиян убивать и идти на Москву? "Не нападение же"
Ну расскажи мне жителю Белгородской области ...А хочешь я тебе расскажу ? - до 24 февраля 22 года ничего по нам не прилетало...что же случилось ?
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Месси из Сибири
Ответ SMART789
Кто нападал на нашу родину?
А что есть твоя родина? Махачкала - твоя родина? Грозный? Кызыл?
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Majtrejenko
https://www.5-tv.ru/news/413414/a-uvelir-a-navodcik-deputat-milonov-rasskazal-osvoej-sluzbe-vvsrf/ Он не под Артемовском. Он сейчас в районе Горловки.
А Питер и Волгоград ты называешь Ленинградом и Сталинградом соответственно?
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j30
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Международное право? Не, не слышали. Может тогда надо защитить русскоязычное население в государствах средней Азии? Там их точно ущемляют по национальному признаку. Аляска тоже когда-то принадлежала России. Может вернём? То что ты говоришь лишь предлог. А такие глупенькие как ты, схавали.
.Когда гдр присоеднили к фрг где было право? когда косово оторвали от сербии где было право? когда югославию раздербанил колеективный запад?
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Потолковый Лампонюх™
Сколько же зомбированных западом на ветке. 🤦🤦🤦
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ karlsson27
Я думал Свищева не переплюнуть, но тут из-за угла выехал виталик
Это братишки-содомиты
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Blackoman 2.0
А депутаты туда съездить не хотят? Ах да,о чём это я. Кто же будет бабло распиливать,да человечнство позорить
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red_devils
Ответ Сергей Логинов
Виталик, так задай пример. Только не как в прошлый раз, когда на следующий день у гаранта на собрании появился
он то был там и не один день. а ты? ;) 😉
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umnik3
Новосибирский депутат Госдумы Дмитрий Савельев («Единая Россия») мог сойти с эшелона добровольческого батальона «Вега», отправившегося на спецоперацию. Ранее он подавал заявление на отправку в зону боевых действий.
Дмитрий Савельев ехал в поезде вместе с батальоном «Вега» из Новосибирска в зону СВО, но вышел в Чанах на территории Новосибирской области, рассказали Тайге.инфо несколько источников, в том числе в региональном заксобрании.

«[Савельев] доехал [из Чанов] до Омска на машине и вылетел в Москву», — отметил один из них.

Собеседники предположили, что единоросс мог намеренно вылететь из Омска, а не из Новосибирска, чтобы о поступке стало известно не сразу.

На сообщение Тайги.инфо в телеграме Савельев не ответил. На его странице во «ВКонтакте» последняя запись датирована 12 января.

При этом в конце декабря 2022 года Савельев решил присоединиться к добровольческому батальону «Вега», говорил его создатель и командир, первый вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панфёров. Информацию об этом также публиковали провластные телеграм-каналы.

О том, что Савельев уже фактически вошел в состав «Веги», в начале января писало отделение «Единой России» в Мошковском районе области.
На момент публикации не удалось уточнить, находится ли сейчас Савельев в зоне спецоперации. «Савельев мог улететь по срочным делам или просто избежать потери времени, чтобы не трястись в вагоне [с другими членами батальона]», — предположил один из источников.
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ artpal
Расскажи жителям Белгорода и пригородов как на них "не нападают". Или раз Россия первая начала, так что теперь ВСУ можно всех россиян убивать и идти на Москву? "Не нападение же"
😆 наглухо отбитый
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Павел Светлов
Ответ j30
восточная часть украины это зона влияния россии , это исторические российсские земли где живут люди для которых россия настоящая родина , на них напал этот режим проамериканский
Это как Силезия для Германии?
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Edwin_Hubble
От кого защищаетесь на чужой территории? Кто угрожает жизни ваших близких или вашему дому?
+4
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breezy
Ответ artpal
Расскажи жителям Белгорода и пригородов как на них "не нападают". Или раз Россия первая начала, так что теперь ВСУ можно всех россиян убивать и идти на Москву? "Не нападение же"
Жители Белгорода могут спасибо говорить только Кремлю за прилеты по своим домам, никто другой в этом не виноват.
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+3
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maxromanov84@mail.ru
Ответ Павел Светлов
Яценюк чиновник. И он в Украине.
Ухахахахахахахах
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.ru
боюсь сашин Сапсан и с Кипра в Кофеманию завернёт...
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Нефанатик
Ответ Miracle by Queen
Соловьев, конечно, недаром хлеб ест. Так мозг загадить таким, как ты, это искусство
Мозг? ))
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neadekvat100pudov
Ответ artpal
Расскажи жителям Белгорода и пригородов как на них "не нападают". Или раз Россия первая начала, так что теперь ВСУ можно всех россиян убивать и идти на Москву? "Не нападение же"
Если ты ударишь просто так рандомного чувака из улицы а он даст в ответ, тоже будешь удивлятся?
+5
-1
+4
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NoWar
Милонов еще не бросился на вражеские амбразуры? Комплекция позволяет.
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