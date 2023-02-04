Депутат Милонов – Кокорину: «Приезжайте в зону СВО и покажите, что не просто можете избить беззащитного и сесть в тюрьму, но и защитить Родину»
Виталий Милонов позвал Александра Кокорина в зону СВО.
Депутат Госдумы отреагировал отреагировал на недавние высказывания футболиста. Кокорин ранее заявил, что каждый нормальный мужчина должен отбыть срок в тюрьме.
«Парни, все круто. Слава богу, вы не в тюрьме – вам не надо идти по другой процедуре.
Но все-таки я вам могу сказать – чтобы ощутить себя настоящими мужиками с большой буквы, приезжайте к нам сюда, в зону СВО, и покажите, что вы крутые парни!
Что вы не просто можете избить кого-то беззащитного и потом сесть за это в тюрьму, а можете показать, что вы действительно те, кем мы будем гордиться.
Если вы приедете сюда, покажете, что вы служите, что вы молодцы, вам будут жать руку, потому что это действительно показатель настоящего мужика. Не в тюрьме посидеть, а защитить Родину, защитить своих близких, свой дом. Приезжайте сюда, ждем вас», – сказал Милонов.
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И он там не один, внезапно.
Но речь здесь даже не об этом: если он начнет меня бить в ответ, а я буду ставить блок, чтобы не пропускать удары, будет ли это защитой? Конечно же да
Дмитрий Савельев ехал в поезде вместе с батальоном «Вега» из Новосибирска в зону СВО, но вышел в Чанах на территории Новосибирской области, рассказали Тайге.инфо несколько источников, в том числе в региональном заксобрании.
«[Савельев] доехал [из Чанов] до Омска на машине и вылетел в Москву», — отметил один из них.
Собеседники предположили, что единоросс мог намеренно вылететь из Омска, а не из Новосибирска, чтобы о поступке стало известно не сразу.
На сообщение Тайги.инфо в телеграме Савельев не ответил. На его странице во «ВКонтакте» последняя запись датирована 12 января.
При этом в конце декабря 2022 года Савельев решил присоединиться к добровольческому батальону «Вега», говорил его создатель и командир, первый вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панфёров. Информацию об этом также публиковали провластные телеграм-каналы.
О том, что Савельев уже фактически вошел в состав «Веги», в начале января писало отделение «Единой России» в Мошковском районе области.
На момент публикации не удалось уточнить, находится ли сейчас Савельев в зоне спецоперации. «Савельев мог улететь по срочным делам или просто избежать потери времени, чтобы не трястись в вагоне [с другими членами батальона]», — предположил один из источников.