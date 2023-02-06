«Кокорин – хороший пацан, никогда не сказал бы, что за всеми скандалами стоит он». Защитник «Сочи» Миладинович об Александре

Защитник «Сочи» поделился мнением об .

Форвард кипрского « » играл в « » на правах аренды из «Зенита» в 2020 году.

«Саша – очень хороший игрок. Для меня лично он один из лучших футболистов, с которыми я играл.

Хороший пацан, в раздевалке себя хорошо вел, никаких проблем не было. Я бы никогда не сказал, что за всеми скандалами, которые произошли с ним, стоит этот человек», – сказал сербский защитник.

Кокорин отбывал наказание по статьям о побоях и хулиганстве. Его арестовали в октябре 2018 года, а в мае 2019-го суд приговорил его к полутора годам лишения свободы. Через пять месяцев игрок вышел на свободу по УДО.

Недавно Кокорин в интервью заявил, что каждый нормальный мужчина должен отбыть срок в тюрьме.

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