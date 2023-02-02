Зарема о словах Кокорина про тюрьму: «Только не говорите ему, что он упустил возможность стать героем. Сейчас можно попробовать стать депутатом»

прокомментировала высказывания о тюрьме.

Нападающий « » заявил: «Каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».

«Только не говорите Кокорину, что он упустил возможность стать героем и звезду получить.

Сейчас можно попробовать стать депутатом. Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!» – сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял