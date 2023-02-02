Зарема о словах Кокорина про тюрьму: «Только не говорите ему, что он упустил возможность стать героем. Сейчас можно попробовать стать депутатом»
Зарема Салихова прокомментировала высказывания Александра Кокорина о тюрьме.
Нападающий «Ариса» заявил: «Каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».
«Только не говорите Кокорину, что он упустил возможность стать героем и звезду получить.
Сейчас можно попробовать стать депутатом. Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина
Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял
тем же, кто считает, что «Зарема дело говорит», она скоро напишет, какие платья будут модны в наступающее лето.
Там этих кокориных-шариковых 99%