Зарема о словах Кокорина про тюрьму: «Только не говорите ему, что он упустил возможность стать героем. Сейчас можно попробовать стать депутатом»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Ирина Роднина Государственная дума Александр Кокорин Политика Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала высказывания Александра Кокорина о тюрьме.

Нападающий «Ариса» заявил: «Каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».

«Только не говорите Кокорину, что он упустил возможность стать героем и звезду получить.

Сейчас можно попробовать стать депутатом. Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

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45 комментариев

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Вася Столяр
Ответ Владислав Романов
Капитан "табурет" Кокорин😁
Наш ответ Марвел!
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justbored
Ответ Виктор Литвинов
Великолепная женщина Практически всегда права И ненавидит тех, кого ненавидит практически весь народ. И не молчит
Леонид Арнольдович, перелогиньтесь.
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petrgusev917@gmail.com
Ответ nugoboss
Она прекрасна, точно подмечено.
Она всегда в десятку бьёт. Умница.
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Onion
Ответ Виктор Литвинов
Великолепная женщина Практически всегда права И ненавидит тех, кого ненавидит практически весь народ. И не молчит
Практически весь народ Монако)))
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Onion
Жаба против гадюки?
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VladislavZ
спутница недееспособного экс-не пойми кого Спартака очередной раз показала, что те, кто считает её не более чем хабалкой, правы.
тем же, кто считает, что «Зарема дело говорит», она скоро напишет, какие платья будут модны в наступающее лето.
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Hong Kil
Кстати, не вызывает удивления, что не поняли Кокорина только девицы, которые ощущают себя мужиками.
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Виктор Литвинов
Великолепная женщина Практически всегда права И ненавидит тех, кого ненавидит практически весь народ. И не молчит
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Ответ Тюменский медвежонок
Зарема в миллионный раз просто повторила один из вчерашних "заплюсованных комментариев" под новостью о Кокорине, 15-летние хомячки со спортс.ру: "НУ ЗАРЕМА, НУ УМНИЦА, УДЕЛАЛА, МОЛОДЕЦ"
Когда человек с тобой соглашается, то начинаешь его считать чуточку умнее )
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buFFon
Ответ Семён Жуйло
И всё-таки она - умница.
люблю её
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Инженер-конструктор
Ответ f42h45d84q
С судимостью нельзя!
Судимость погашена, няп.
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Тюменский медвежонок
Зарема в миллионный раз просто повторила один из вчерашних "заплюсованных комментариев" под новостью о Кокорине, 15-летние хомячки со спортс.ру: "НУ ЗАРЕМА, НУ УМНИЦА, УДЕЛАЛА, МОЛОДЕЦ"
+5
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Владислав Романов
Капитан "табурет" Кокорин😁
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Алар
Браво, браво, браво..!
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Kassetchik
Всё по делу сказала, интересная она особа, конечно. Не глупая точно, чего не скажешь о Кокоше
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нимофобия
А ведь, самое страшное, это ведь вполне возможно😱
Там этих кокориных-шариковых 99%
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нимофобия
Комментарий удален
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SopTecret
украл, выпил - в госдуму, романтика. а, сначала отсидел, а то авторитета в думе будет мало
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justbored
Довольно-таки дешёвые выпады, скажем откровенно, из комментариев местных юзеров составленные.
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Антимосковский
зачем кокорину становиться оппонентом родниной, когда он уже оппонент заремы по дебильным высказываниям? у одной гороскопы , буква р, определение квалификации тренеров по прическе, у другого не сидел не мужик, осталось им словесно зарубиться и будет битва на уровне губерниева и бузовой
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Шамиль Абдулпатахов
Ответ Russ Ivan
Страшно представить Кокошку с депутатской неприкосновенностью, Пака точно добьёт по старой памяти...
Там треть сидели и ещё треть должны были сидеть
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Veld
Я понимаю, за что Федун её полюбил :D Блин и внешка топовая и язык подвешан и видит вещи.
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Do Cent
Место в депутатах от футбола уже Дзюба забронировал
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Slavnov
фидунов в инагенты
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greemax
Ответ Владимир Молявин
Молодец!!!
сложно что-от возразить, уделала :D
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