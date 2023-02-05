Криштиану Роналду исполнилось 38 лет. Неймар празднует 31-летие

и Неймар сегодня отмечают день рождения.

Нападающему « » исполнилось 38 лет. Форвард « » празднует 31-летие.

Позавчера «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Фатехом» (2:2) в матче чемпионата Саудовской Аравии. Роналду сравнял счет в этой игре, реализовав пенальти на 93-й минуте. Этот мяч стал для него первым в составе «Аль-Насра».

В ходе карьеры Роналду 5 раз получал «Золотой мяч». Он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг», с которыми выиграл 30 трофеев. В составе сборной Португалии он выиграл Евро-2016 и Лигу наций.

Неймар пропустил два матча «ПСЖ» в Лиге 1 перед днем рождения. Перед матчем с «Монпелье» (3:1) сообщалось, что бразилец не сыграет из-за мышечного перенапряжения, а перед игрой с «Тулузой» (2:1) стало известно, что форвард испытывает дискомфорт в приводящей мышце.

Неймар в ходе карьеры выступал за «ПСЖ», «Барселону» и «Сантос». У него 26 клубных трофеев. В 2022 году он повторил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии – 77. Со сборной он выигрывал Олимпиаду и Кубок конфедераций.