Криштиану Роналду исполнилось 38 лет. Неймар празднует 31-летие

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Криштиану Роналду и Неймар сегодня отмечают день рождения.

Нападающему «Аль-Насра» исполнилось 38 лет. Форвард «ПСЖ» празднует 31-летие.

Позавчера «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Фатехом» (2:2) в матче чемпионата Саудовской Аравии. Роналду сравнял счет в этой игре, реализовав пенальти на 93-й минуте. Этот мяч стал для него первым в составе «Аль-Насра».

В ходе карьеры Роналду 5 раз получал «Золотой мяч». Он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг», с которыми выиграл 30 трофеев. В составе сборной Португалии он выиграл Евро-2016 и Лигу наций.

Неймар пропустил два матча «ПСЖ» в Лиге 1 перед днем рождения. Перед матчем с «Монпелье» (3:1) сообщалось, что бразилец не сыграет из-за мышечного перенапряжения, а перед игрой с «Тулузой» (2:1) стало известно, что форвард испытывает дискомфорт в приводящей мышце.

Неймар в ходе карьеры выступал за «ПСЖ», «Барселону» и «Сантос». У него 26 клубных трофеев. В 2022 году он повторил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии – 77. Со сборной он выигрывал Олимпиаду и Кубок конфедераций.

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58 комментариев

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Лукашин Петр
Великий игрок и трудоголик (пусть и с дрянным характером) и невероятно талантливый лентяй, который в разгаре карьеры выбрал бабло и тусовки.
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leeexxxxtml
Ответ Барсик Юрана
Гитлер = Кринж, согласен
Твои страдания от Рона = Согласен. Живи с этим.
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Барсик Юрана
Ответ leeexxxxtml
Даже в ДР ни один пользователь из 100000 на спортсе не в состоянии поздравить Роналду. Вероятность что Гитлера поздравили бы намного выше. Неужели Рон причинил страданий больше чем Адольф или любой другой на планете ЗЕмля? Ну это только доказывает величие Роналду и номер один в футболе.
Гитлер = Кринж, согласен
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Барсик Юрана
Я не понимаю зачем каждый чих Кринжа публиковать? Человек закончил с футболом, мне это должно быть интересно ?🤔
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VERBLYUD
Direct free kick пишет, что Кришти лучший игрок 21 века))))

Даже если бы Месси не существовал, Кришти все равно не мог быть лучшим игроком 21 века. Чувак отстает даже от Модрича.

Модрич - серебро ЧМ, бронза ЧМ, МВП ЧМ-2018
Кришти - 0+0 в плей-офф ЧМ, 0 медалей, 0 МВП наград крупных международных турниров.
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Eduard Rastryopin
Ответ pi5ka
Тиаго силва, каземиро, фелипе, диего коста можно вписать, фернандиньо, дани алвес
Извините,конечно,но из перечисленных нападающий только Диего Коста,и после 30 он уже только доигрывает,не говоря уже о его сомнительном величии.
Прямо сейчас даже в основной состав Волверхэмптона не проходит.
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Сергей Стес
Ответ Шухрат Кесикбаев
И это в 38 лет!
что это? забить пенальти? к чему такой пафосный надрыв?
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mistr
Ответ Eduard Rastryopin
Для бразильских нападающих 31 это уже практически пенсия. Даже и не вспомню кого-то из великих бразильцев,кто после 30 еще играл на высоком уровне.
Ривалдо
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Fallenstar
Ответ Eduard Rastryopin
Для бразильских нападающих 31 это уже практически пенсия. Даже и не вспомню кого-то из великих бразильцев,кто после 30 еще играл на высоком уровне.
После 30-то? Франсиско Лима, Кафу. Чем не великие бразильцы?
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StillInTheGame
Ответ Eduard Rastryopin
Для бразильских нападающих 31 это уже практически пенсия. Даже и не вспомню кого-то из великих бразильцев,кто после 30 еще играл на высоком уровне.
Зизиньо
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VERBLYUD
Ответ Барсик Юрана
Даже у Дзюбы есть гол в плей-офф ЧМ, а у Кринжа нет.. И это «лучший футболист 21 века»?😂😂 Самим не смешно, брысь под верблюда
У Дзюбы еще и ассист есть в плей-офф ЧМ.

Дзюба - 1+1 в плей-офф ЧМ за один турнир
Кришти - 0+0 в плей-офф ЧМ за 5 турниров
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leeexxxxtml
Даже в ДР ни один пользователь из 100000 на спортсе не в состоянии поздравить Роналду. Вероятность что Гитлера поздравили бы намного выше. Неужели Рон причинил страданий больше чем Адольф или любой другой на планете ЗЕмля? Ну это только доказывает величие Роналду и номер один в футболе.
+2
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Стэн Смит
Ответ pi5ka
Тиаго силва, каземиро, фелипе, диего коста можно вписать, фернандиньо, дани алвес
Диего Коста непоказательный пример. Человек все-таки в пенсионном возрасте играл даже.
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Барсик Юрана
Пока один ест круассан с латте на завтрак, второй же доит верблюда 👍🏿
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Барсик Юрана
Даже у Дзюбы есть гол в плей-офф ЧМ, а у Кринжа нет.. И это «лучший футболист 21 века»?😂😂
Самим не смешно, брысь под верблюда
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Барсик Юрана
Как бы здесь не смеялись над ним, но Кринж объективно лучший футболист, игравший в эпоху Месси, конечно Иньеста, Хави, Модрич, Бензема, Суарез, Неймар, Ибаргимович, Рибери и др. могут поспорить за этот вакантный титул, но всё же Кринж железно входит в топ 5 футболистов последних 15 лет
За последние 15 лет у Роналду и Месси не было конкурентов
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leeexxxxtml
Ответ Юрий Кечко
В целом я привык а твоему бреду и комментировать его не нужно, но Португалия средняя сборная?)))
Сколько у Португалии трофеев за всю историю? Ни одного ЧМ, один жалкий ЕВРО на фарте как и у Греции в 2004. У той же Аргентины 3 ЧМ+30 Копа Америки, не говоря уже об остальных топов, у которых все украшено трофеями. Португалия - это позор уровня Греции, Чехии или Швеции.
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на войне как на войне
❤️🙏
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КуКуРуЗа
🍓🍓🍓
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QWertY
По этому случаю ждем очередное интервью Кришти
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pi5ka
Ответ Eduard Rastryopin
Для бразильских нападающих 31 это уже практически пенсия. Даже и не вспомню кого-то из великих бразильцев,кто после 30 еще играл на высоком уровне.
Тиаго силва, каземиро, фелипе, диего коста можно вписать, фернандиньо, дани алвес
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Руслан Чесебиев
Афигеть Неймару уже 31
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Барсик Юрана
Как бы здесь не смеялись над ним, но Кринж объективно лучший футболист, игравший в эпоху Месси, конечно Иньеста, Хави, Модрич, Бензема, Суарез, Неймар, Ибаргимович, Рибери и др. могут поспорить за этот вакантный титул, но всё же Кринж железно входит в топ 5 футболистов последних 15 лет
+3
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Ansu Fati
Теперь «и это в 37» сменится на «и это в 38»))
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Юрий Кечко
Ответ leeexxxxtml
Самый совершенный футболист в истории футбола. Все футболисты ограничены, во 2 клубе испаряются, не говоря о 3 клубах. Роналду единственный футболист с 5 ЛЧ в 2 клубах + Чемпион Топ 3 СИЛЬНЕЙШИХ чемпионатов, а также лучший бомбардир в истории футбола. 2 трофея за среднюю сборную и лучший игрок и бомбардир во всех 5 победных ЛЧ. Остальные ограничены. Именно это и делает Роналду выше всех по уровню. Топ АПЛ, Топ Ла лиги, Топ Серии А ( 124 Г+П в 134 играх - лучший результат в истории Италии ). Все остальные ломаются, как Месси, перешедший с теплицы Барсы в фермер лигу и сразу стал худшим игроком фермер лиги с 6 голами за год. Прошел бы Месси путь от Спортинга до МЮ, Реала, Ювентуса и снова МЮ - его статистика была бы на уровне Дибалы и все забыли бы про него. Именно Роналду, который отыграл пол карьеры супервингером и пол карьеры суперфорвадом во всем мире, покоривший все чемпионаты и весь футбол - является лучшим и самым совершенным и стабильным игроком в истории. Остальные просто пыль. Поздравляю Короля футбола Роналду с ДР! И через 100 лет не будет такого игрока. Только Ибра что-то там пытался, но в итоге нигде так и не стал топом, даже в своих дворовых лигах, такой же ограниченный как и все. Роналду Король!!!!
В целом я привык а твоему бреду и комментировать его не нужно, но Португалия средняя сборная?)))
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