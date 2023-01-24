«Месси больше нацелен на футбол, а Роналду эпатажен, может психануть. Лионель мне ближе, Аргентина для нас дружественная страна». Шахматист Карякин о Криштиану и Лео

Гроссмейстер Сергей Карякин сделал выбор между и Криштиану Роналду.

– Задам вам несколько вопросов о футболе, к которому вы неравнодушны. Какие впечатления оставил чемпионат мира?

– Отмечу, что финальный матч был просто супер. Я, безусловно, болел за сборную , так как она мне ближе. И Лионель Месси мне ближе. В целом Аргентина для нас дружественная страна, а Франция, к сожалению, нет. Поэтому я был рад, что аргентинцы в итоге победили.

– Месси или ?

– Мне кажется, что Месси больше концентрируется на футболе, он больше нацелен на игру. А Роналду в большей степени эпатажный игрок, он может иногда психануть и что-то заявить на пресс-конференции. В его поведении есть элемент шоу и за ним интересно смотреть. Но в том, что касается непосредственно футбола, мои симпатии больше на стороне Месси, – сказал шахматист.