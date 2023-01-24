«Месси больше нацелен на футбол, а Роналду эпатажен, может психануть. Лионель мне ближе, Аргентина для нас дружественная страна». Шахматист Карякин о Криштиану и Лео

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Гроссмейстер Сергей Карякин сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Задам вам несколько вопросов о футболе, к которому вы неравнодушны. Какие впечатления оставил чемпионат мира?

– Отмечу, что финальный матч был просто супер. Я, безусловно, болел за сборную Аргентины, так как она мне ближе. И Лионель Месси мне ближе. В целом Аргентина для нас дружественная страна, а Франция, к сожалению, нет. Поэтому я был рад, что аргентинцы в итоге победили.

– Месси или Криштиану Роналду?

– Мне кажется, что Месси больше концентрируется на футболе, он больше нацелен на игру. А Роналду в большей степени эпатажный игрок, он может иногда психануть и что-то заявить на пресс-конференции. В его поведении есть элемент шоу и за ним интересно смотреть. Но в том, что касается непосредственно футбола, мои симпатии больше на стороне Месси, – сказал шахматист.

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70 комментариев

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Дмитрий Чидакин
Ответ Писанная торба Месси
Все же помнят историю, как аргентинская полиция пару лет назад раскрыло схему, по которой посольство России в Аргентине (!!!) занималось наркотрафиком кокса? Скандал и позор на весь мир! Ещё бы, как же такая страна не может быть дружественной?)))
На наркотрафике рубят бабло абсолютно все новости крупные страны.
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Sarumian
Месси такие "фанаты" не нужны.
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EPI
Ответ rembrandao
Вот ответьте мне, как можно быть гениальным гроссмейстером, и при этом иметь опилки в голове? Или он просто конъюнктурщик?
Возникает вопрос, а у кого опилки в голове?
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Афанасий Дирихле
Все верно, Аргентина была лояльна к некоторым участникам непонятных европейских разборок 20 века. Возможно и в 21 веке будет, может пригодится
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Уолтер Собчак
Ответ Михо
При чем дружественность стран и мастерство футболиста- непонятно. Даже если бы Месси играл за сборную Мирового Зла, он все равно был бы лучший в мире
"Putin Team"?
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Ruslan Shulz
Дружественная страна - это Эритрея!
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Добрый Ретроград
Ответ Pb-SE
Можно первый ход сделать конем- соперник обидится и откажется играть. Полгода назад был такой случай.
Не конём, а лошадью.
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жирный кот
под автобус киньте этого персонажа. он зря расходует кислород.
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rembrandao
Вот ответьте мне, как можно быть гениальным гроссмейстером, и при этом иметь опилки в голове? Или он просто конъюнктурщик?
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Павел Светлов
Что это за "Лионель мне ближе"? Совсем скрепы растерял, или тренд развернулся?
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Павел Светлов
Ответ Ювенский Туринтус
Это миф, за который отчаянно цепляется пропаганда в попытке найти хоть какую-то точку легитимности для дедушки извне. Разумеется, дружественность высосана из пальца. Страны слишком далеко, исторические связи слабые. Более того -- Аргентина весь 20 век была идеологическим противником Союза. В то же время хейта и русофобии у местных нет -- разборки в далекой Европе их мало интересуют. Разве что с этой точки зрения можно говорить о "дружественности". В остальном страна ориентирована на западный мир и даже толерантна к ЛГБТ
у Аргов терки с островом, это аргумент:))
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Адепт Суперлиги
Интересно, если на Марсе обнаружат жизнь, то Карякин также назовёт её "дружественной" просто потому, что эти условные марсиане не ввели санкции и не порицают действия РФ, и то пока ещё?
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Адепт Суперлиги
Ответ Михо
При чем дружественность стран и мастерство футболиста- непонятно. Даже если бы Месси играл за сборную Мирового Зла, он все равно был бы лучший в мире
В сборной Мирового Зла уже мест нет
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нелюбитель футбола
Раскарячился..
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Сергей Орлов
Ответ Zlatan Ibra
Я когда смотрел Куджи-подкаст с ним, думал, парень пррсто чудоковатый, с прследними событиями оказалось, он реально обанутый
Я осознанно пропустил тот Kuji с шахматистами)
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ноунэйм
Васюки и Эсватини твои дружественные страны, недошахматист зомбированный.
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leningrad
Такое ощущение, что Карякин - это тот человек, который уже второй десяток лет играет с бункерным дедом в шахматы. Такое же примитивное мышление. Причем во всех областях (шахматы не исключение).
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Hollywood Hogan
Хочет в Думу, по стопам Журовой, всё ясно.
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Ганжубасс
Ответ Pb-SE
Он не знает, где это, поэтому и дружественная.
Знает, в большинстве дружественной для нас Южной Америке. Он там даже играл турниры.
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Zlatan Ibra
Ответ Сергей Орлов
У него реально что-то с башкой не то.
Я когда смотрел Куджи-подкаст с ним, думал, парень пррсто чудоковатый, с прследними событиями оказалось, он реально обанутый
+7
-1
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Сергей Орлов
У него реально что-то с башкой не то.
8 лет просидел в подвалах Домбасы
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mumumu
Тебе тоже следовало бы больше концентрироваться на шахматах, а не на политике
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Bruce Lee
Ответ Ярик01
Свазиленд вроде переименовали, но в борьбе со спидом это им не помогло, треть населения ВИЧ-инфицированные, в ***** таких друзей.
Так он так и передаётся)))
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ДЖИН
Конечно все болели за аргов, за Францию болела африка, французы и кристинофанатки.
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Slavvyan
Хочется посоветовать Сергею вспомнить историю и вспомнить в какую страну сбежала куча фашистов почти 80 лет назад...
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