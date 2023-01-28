Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану всю карьеру бросал себе вызовы в новых лигах. Это дает ему преимущество над Месси»

Пирс Морган объяснил, как переход в « » дает преимущество над .

«Благодаря нашему интервью Роналду подписал крупнейшую сделку в истории футбола и теперь в возрасте 37 лет является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

Он также делает то, что делал на протяжении всей своей карьеры – и это, на мой взгляд, дает ему преимущество над Месси – а именно бросает себе вызов в новой стране и новой лиге в то время, когда футбол на Ближнем Востоке набирает обороты, как мы видели на чемпионате мира в Катаре.

Там Марокко дошло до полуфинала, а Саудовская Аравия обыграла будущих победителей – Аргентину Месси», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».

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