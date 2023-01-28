Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану всю карьеру бросал себе вызовы в новых лигах. Это дает ему преимущество над Месси»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган объяснил, как переход в «Аль-Наср» дает Криштиану Роналду преимущество над Лионелем Месси.

«Благодаря нашему интервью Роналду подписал крупнейшую сделку в истории футбола и теперь в возрасте 37 лет является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

Он также делает то, что делал на протяжении всей своей карьеры – и это, на мой взгляд, дает ему преимущество над Месси – а именно бросает себе вызов в новой стране и новой лиге в то время, когда футбол на Ближнем Востоке набирает обороты, как мы видели на чемпионате мира в Катаре.

Там Марокко дошло до полуфинала, а Саудовская Аравия обыграла будущих победителей – Аргентину Месси», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».

«У него яйца больше, чем мозги». Почему Пирс Морган такой скандалист: прослушка, Трамп, обида на принцессу

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

Материалы по теме

77 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
хотелось бы глянуть на месси где нибудь в австралии или африке слабо вызов принять?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ LLiriKK
Да уж, переезд на безумные и необременительные бабки в саудовский чемпионат - это вызов серьёзный! Лига 1 и рядом не валялась!
Вы же когда Месси перешёл в лига 1 не говарили что лига 1 слабее чем где Роналду играет апл.
Что изменилось?
Ему 38 лет
Может в 38 Месси будет играть в чемпионате Лихтенштейна
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Забелин
Рони бросает вызов лигам, а Месси делает эти лиги лучше, вот и вся разница.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ G.O.D.
Да мы уже поняли что Лига у Роналдо сильнее чемпионата Франции)
И чемпионат Франции не сильнее Итальянский и апл где Роналду играл.
Вы одностороннем порядке смотрите на вещи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Rosenbaum
Мне кажется, что этот Морган просто стебается. Невозможно быть таким тупым на самом деле. ))
Морган на зарплате у Кринжа7.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имран Алиев
Старик никак не угомонится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Timur_A
Если Роналду лучше Месси, потому что чаще менял клубы и чемпионаты, то лучшим в истории является Себастьян Абреу, который менял клуб 31 раз за карьеру и поиграл в чемпионатах Уругвая, Аргентины, Испании, Бразилии, Мексики, Израиля, Греции, Эквадора, Сальвадора и Чили. При этом Абреу, как и Роналду, один раз выходил в полуфинал ЧМ со своей сборной и один раз стал чемпионом своего континента.
Точно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Красный чай
Саудовская лига возможно слишком сложный вызов для роналду надо было в медиалигу ехать.
Он играл в трех лучших лигах.
А что вы хотите в 38 лет ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timur_A
Если Роналду лучше Месси, потому что чаще менял клубы и чемпионаты, то лучшим в истории является Себастьян Абреу, который менял клуб 31 раз за карьеру и поиграл в чемпионатах Уругвая, Аргентины, Испании, Бразилии, Мексики, Израиля, Греции, Эквадора, Сальвадора и Чили.
При этом Абреу, как и Роналду, один раз выходил в полуфинал ЧМ со своей сборной и один раз стал чемпионом своего континента.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ KozlikX
Зачем ему ехать в чемпионат , где играют на его уровне ? Человек вызов бросил и уехал играть с более сильными игроками , пока не получается особо , но ничего , это вызов
Если пошла на то и Месси уехал на пятую по силу чемпионату.
Это что вызов был тогда ?
Насколько вы не объективные хейтеры.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Va_BanK
По итогу и Юве и МЮ скатился с его приходом, а Реал продолжает брать ЛЧ без него.
Вы прямо так говарите как будто во всём виноват Роналду был в юве и ман юнайтетеде
А почему тогда он реал не скатил а наоборот взял 4 лигу чемпионов.
Может не в Роналду были проблемы у этих клубов
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ Rosenbaum
Мне кажется, что этот Морган просто стебается. Невозможно быть таким тупым на самом деле. ))
Ну или влюблён искренне в Роналду)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rosenbaum
Мне кажется, что этот Морган просто стебается. Невозможно быть таким тупым на самом деле. ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EnzoAmatera
Ответ Master Slova
Юве скатился послего его ухода
С ним началось падение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Ответ Sekir
Пирс Морган - приемная сестра Роналду.
Месси жена Агуэро или наоборот, не поймешь их…
См. Агуэро – об отношениях со звездой Барселоны

"Мы как старая супружеская пара. Месси – ужасный нытик. Я всегда засыпаю с включенным телевизором, а на утро он всегда жалуется»

«Мы возвращаемся в отель в 19:30 и ужинаем в 21:00. Между этим есть время. Но Лео сразу идет в душ и готов идти вниз. А я в трусах и сижу в смартфоне».
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Zet
"и это, на мой взгляд, дает ему преимущество над Месси"

Просто у Лео маленькие яйца.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Leo Messi
сказочный ....... Зачем его только из больницы выпустили!? ©
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Splin
Офигенный вызов,🤣с проффутбола и топлиги в уровень двора 🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KozlikX
Ответ Красный чай
Саудовская лига возможно слишком сложный вызов для роналду надо было в медиалигу ехать.
Зачем ему ехать в чемпионат , где играют на его уровне ? Человек вызов бросил и уехал играть с более сильными игроками , пока не получается особо , но ничего , это вызов
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pont77
«Наш Рончик бросает вызов новому чемпионату, а гном сидит уже 15 лет в тепличной Барсе!»

«Наш Рончик в этой фермерской Лиге 1 бы клал хет-трики в каждом матче!»

«Наш Рончик зарабатывает в 10 раз больше гнома!»

<вы здесь>
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekir
Пирс Морган - приемная сестра Роналду.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Cardo
Ответ Абдуфотих Азимходжаев
Ты что несешь мю был кпц внизу еще до прихода рона
Второе место в АПЛ это внизу? 😁
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Audi
Он оказался в СА не благодаря интервью, а потому что Европе оказался не нужен.
А в СА его звали еще летом, до интервью.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Reece24
Какие вызовы? Он сжигает мосты и уходит обычно.
Юве и Реал на публику это не выносили особо, но очевидно что там тоже все было плохо в конце.

Не зря ходили слухи про скандалы с Пересом, всеми тренерами Юве и игроками обеих команд. А после ухода Рона все давали радостные интервью.
+История с МЮ всем известна.

Роналду давно уже дальше носа не видит, и концовку карьеры он очень сильно смазал.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gringomike
Морган уже так опозорился, что ему не отмыться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий