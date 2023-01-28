Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану всю карьеру бросал себе вызовы в новых лигах. Это дает ему преимущество над Месси»
Пирс Морган объяснил, как переход в «Аль-Наср» дает Криштиану Роналду преимущество над Лионелем Месси.
«Благодаря нашему интервью Роналду подписал крупнейшую сделку в истории футбола и теперь в возрасте 37 лет является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.
Он также делает то, что делал на протяжении всей своей карьеры – и это, на мой взгляд, дает ему преимущество над Месси – а именно бросает себе вызов в новой стране и новой лиге в то время, когда футбол на Ближнем Востоке набирает обороты, как мы видели на чемпионате мира в Катаре.
Там Марокко дошло до полуфинала, а Саудовская Аравия обыграла будущих победителей – Аргентину Месси», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».
«У него яйца больше, чем мозги». Почему Пирс Морган такой скандалист: прослушка, Трамп, обида на принцессу
Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком
Что изменилось?
Ему 38 лет
Может в 38 Месси будет играть в чемпионате Лихтенштейна
Вы одностороннем порядке смотрите на вещи.
А что вы хотите в 38 лет ?
При этом Абреу, как и Роналду, один раз выходил в полуфинал ЧМ со своей сборной и один раз стал чемпионом своего континента.
Это что вызов был тогда ?
Насколько вы не объективные хейтеры.
А почему тогда он реал не скатил а наоборот взял 4 лигу чемпионов.
Может не в Роналду были проблемы у этих клубов
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"Мы как старая супружеская пара. Месси – ужасный нытик. Я всегда засыпаю с включенным телевизором, а на утро он всегда жалуется»
«Мы возвращаемся в отель в 19:30 и ужинаем в 21:00. Между этим есть время. Но Лео сразу идет в душ и готов идти вниз. А я в трусах и сижу в смартфоне».
Просто у Лео маленькие яйца.
…
«Наш Рончик в этой фермерской Лиге 1 бы клал хет-трики в каждом матче!»
…
«Наш Рончик зарабатывает в 10 раз больше гнома!»
<вы здесь>
А в СА его звали еще летом, до интервью.
Юве и Реал на публику это не выносили особо, но очевидно что там тоже все было плохо в конце.
Не зря ходили слухи про скандалы с Пересом, всеми тренерами Юве и игроками обеих команд. А после ухода Рона все давали радостные интервью.
+История с МЮ всем известна.
Роналду давно уже дальше носа не видит, и концовку карьеры он очень сильно смазал.