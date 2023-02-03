Роналду забил 1-й гол за «Аль-Наср» в третьем матче. Только в «Реале» было лучше – в дебютном

впервые отличился за « » – быстрее забивал только за « ».

Португалец забил с пенальти на 93-й минуте в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха» (2:2).

Роналду отметился первым голом в своей третьей игре за «Аль-Наср». Дебютный мяч раньше он забивал только за «Реал» – в первой игре.

В составе « » португальский нападающий впервые забил в четвертом матче. За «Спортинг» – в пятой игре.

Первый мяч за « » Роналду забил в десятом матче.