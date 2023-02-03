Роналду забил 1-й гол за «Аль-Наср» в третьем матче. Только в «Реале» было лучше – в дебютном

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Спортинг Ювентус Реал Мадрид высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду впервые отличился за «Аль-Наср» – быстрее забивал только за «Реал».

Португалец забил с пенальти на 93-й минуте в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха» (2:2).

Роналду отметился первым голом в своей третьей игре за «Аль-Наср». Дебютный мяч раньше он забивал только за «Реал» – в первой игре.

В составе «Ювентуса» португальский нападающий впервые забил в четвертом матче. За «Спортинг» – в пятой игре.

Первый мяч за «Манчестер Юнайтед» Роналду забил в десятом матче.

44 комментария

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Александр Зубков
Ответ Oleg
Да чего уж там, центральным защитником начинал.
Да не, вроде в воротах играл.
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AnMe
Жаль, что фанаты Лео комментируют и реагируют
Из-за вас всех теперь придется натыкаться на миллиард новостей про лигу СА
так как поднимаете рейтинг на спортс
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Oleg
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Да чего уж там, центральным защитником начинал.
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Phantomm
Можно спокойно ставить - Гол Роналду с пенальти,
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Rule1
Даже в чемпионате СА он первый свой гол забил с пенальти 🤦🏻‍♂️ Рыгалду,что тут скажешь ))
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Oleg
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Это ответ фелксу,так как он меня в черный список внес).Роналду пробил рекордный 177-й пенальти в карьере.У Лео 145.
Я у него тоже в чс)

Это такая тактика у клубничных убежать от правды, закрыться в домике?)
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А.Э.РАСИМ
С пенальти забил.

Можно было ставить на это.
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Oleg
Ответ Gravdaar Iyaad
Сколько базара было Тело 20 летнего, до 40 спокойно поиграет, а по факту с пенальти только и умеет Вон, Модрич, его ровестник, на котором весь Реал держится А этого даже второсортные европейские клубы брать не стали
Лука имеет к тому же медали с ЧМ и у него состав сборной не сравнить с Португалией.
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leeexxxxtml
Ответ Romeo Yankovich
тоже исправь, у Месси 4. в сезоне 05/06 он даже Челси забил в плей-офф на Стэмфорд бридж. правду нужно говорить полностью всю, а не удобную её часть.
Чего чего? У Месси 3 ЛЧ, в 2006 году он пассажиром взял, забив за весь турнир 1 гол в группе ноунейм клубу и пропустившим весь плей-офф, включая финал. Если ты приписываешь 2006 ЛЧ Месси, тогда Люка Зидан, 3 вратарь Реала, также 3-кратный победитель ЛЧ.
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leeexxxxtml
Ответ son min
"Рон 5 ЛЧ в 2 клубах, в МЮ и Реале. Только пару человек за всю историю футбола могут этим похвастаться" Месси единственный и первый футболист, у которого есть все футбольные и индивидуальные награды: титул ЧМ, ЛЧ, Кубок Америки, золото Олимпиады, ЗМ, ЗБ и Голден бой ( а вот с таким достижениями никто не может похвастаться):)
5 ЛЧ в 2 клубах и Чемпион Топ 3 сильнейших чемпионатах перекрывают все эти олимпиады, кубки америки, голден бои и твой липовый ЧМ, состоящий из 7 матчей.

5 Лч в 2 клубах и Топ 3 сильнейших чемпионатов - вот где стабильность и совершенство.
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Romeo Yankovich
Ответ Иван Петров
Люблю Роналду как игрока, но он кончился когда перешел к саудам. Ему не место в новостях о спорте.
а ко у место?? Тарасову, милонову или терюшкову??
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Санжар Игамбердиев
Теперь два дня арабские каналы прокрутят это событие чудо гол от Кришти
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ remontada
Что это, если не ЗМ? А казалось, что мяч уйдёт к Месси, но не тут-то было.
Это ответ фелксу,так как он меня в черный список внес).Роналду пробил рекордный 177-й пенальти в карьере.У Лео 145.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Los Galácticos
Помню тот дебютный его гол за Реал как вчера, тоже с пенальти.
Тоже помню тот матч. Такое не забудешь
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MU RD2
И снова на ветке мю появляется новость про Криша, которое не имеет отношения к клубу
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Gravdaar Iyaad
Ответ Los Galácticos
Помню тот дебютный его гол за Реал как вчера, тоже с пенальти.
Сколько базара было
Тело 20 летнего, до 40 спокойно поиграет, а по факту с пенальти только и умеет
Вон, Модрич, его ровестник, на котором весь Реал держится
А этого даже второсортные европейские клубы брать не стали
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+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Эх, как же он всех уничтожал тогда
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Рахил Тагиев
все новости про Роналду выходят в новостях моей команды
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Romeo Yankovich
Ответ son min
Фанаты игрока Аль Насра: Роналду в начале карьеры был охранником Олд Траффорда:)
фанаты, видевшие футбол в те годы: а Нистелрой кем был?? при Фергюсоне вначале он был полузащитником, лжец
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kunaguero
Ответ udiekemen
А что вы сказали бы если промазал с пенальти?) Ну и логика
А что вы хотите, чел закончился как футболист, но новостей как будто звезда какая-то. Все уже в прошлом.
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Romeo Yankovich
Ответ leeexxxxtml
Рон 5 ЛЧ в 2 клубах, в МЮ и Реале. Только пару человек за всю историю футбола могут этим похвастаться. И Месси в этом списке нет ( у Месси 3 ЛЧ в одном клубе ). Так что исправть свое предложение на следущее : Роналду Король, остальные ничего не могут.
тоже исправь, у Месси 4. в сезоне 05/06 он даже Челси забил в плей-офф на Стэмфорд бридж. правду нужно говорить полностью всю, а не удобную её часть.
+1
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Терминатор///Айлбибекович
Ну ,а что тут скажешь...Умеет.Могёт.
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son min
Ответ leeexxxxtml
Рон 5 ЛЧ в 2 клубах, в МЮ и Реале. Только пару человек за всю историю футбола могут этим похвастаться. И Месси в этом списке нет ( у Месси 3 ЛЧ в одном клубе ). Так что исправть свое предложение на следущее : Роналду Король, остальные ничего не могут.
"Рон 5 ЛЧ в 2 клубах, в МЮ и Реале. Только пару человек за всю историю футбола могут этим похвастаться"
Месси единственный и первый футболист, у которого есть все футбольные и индивидуальные награды: титул ЧМ, ЛЧ, Кубок Америки, золото Олимпиады, ЗМ, ЗБ и Голден бой ( а вот с таким достижениями никто не может похвастаться):)
+6
0
+6
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Семен Войнов
Ну реально заслужил личного верблюда и титула -Бедуин Аравийский !!
+4
0
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kunaguero
Ответ udiekemen
А что вы сказали бы если промазал с пенальти?) Ну и логика
Уже и с пенки не может забить, даже тут не тянет.
+3
-4
-1
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