Роналду забил 1-й гол за «Аль-Наср» в третьем матче. Только в «Реале» было лучше – в дебютном
Криштиану Роналду впервые отличился за «Аль-Наср» – быстрее забивал только за «Реал».
Португалец забил с пенальти на 93-й минуте в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха» (2:2).
Роналду отметился первым голом в своей третьей игре за «Аль-Наср». Дебютный мяч раньше он забивал только за «Реал» – в первой игре.
В составе «Ювентуса» португальский нападающий впервые забил в четвертом матче. За «Спортинг» – в пятой игре.
Первый мяч за «Манчестер Юнайтед» Роналду забил в десятом матче.
Из-за вас всех теперь придется натыкаться на миллиард новостей про лигу СА
так как поднимаете рейтинг на спортс
Это такая тактика у клубничных убежать от правды, закрыться в домике?)
Можно было ставить на это.
5 Лч в 2 клубах и Топ 3 сильнейших чемпионатов - вот где стабильность и совершенство.
Тело 20 летнего, до 40 спокойно поиграет, а по факту с пенальти только и умеет
Вон, Модрич, его ровестник, на котором весь Реал держится
А этого даже второсортные европейские клубы брать не стали
Месси единственный и первый футболист, у которого есть все футбольные и индивидуальные награды: титул ЧМ, ЛЧ, Кубок Америки, золото Олимпиады, ЗМ, ЗБ и Голден бой ( а вот с таким достижениями никто не может похвастаться):)