Неймар не сыграет с «Монпелье» из-за мышечного перенапряжения. До дня рождения бразильца – 5 дней
Неймар пропустит матч против «Монпелье».
«ПСЖ» сообщает, что у нападающего диагностировано мышечное перенапряжение. Неймар пропустит предматчевую тренировку и не сможет сыграть в Лиге 1 против «Монпелье» в среду, 1 февраля.
5 февраля Неймару исполнится 31 год. В начале февраля прошлого года бразилец также восстанавливался после травмы – к тому моменту он не играл с ноября, получив повреждение в матче Лиги 1 против «Нанта».
Неймар пропустил тренировку после дня рождения – что-то с желудком. Он почти всегда травмирован в праздники
Теперь пусть они сами перенапрягаются - а Ней нормально к днюхе подготовится 👍
Потому что ожидание праздника всегда важнее и приятнее самого праздника!