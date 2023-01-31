Неймар не сыграет с «Монпелье» из-за мышечного перенапряжения. До дня рождения бразильца – 5 дней

Теги ПСЖ лига 1 Франция травмы Монпелье Неймар Футбол

Неймар пропустит матч против «Монпелье».

«ПСЖ» сообщает, что у нападающего диагностировано мышечное перенапряжение. Неймар пропустит предматчевую тренировку и не сможет сыграть в Лиге 1 против «Монпелье» в среду, 1 февраля.

5 февраля Неймару исполнится 31 год. В начале февраля прошлого года бразилец также восстанавливался после травмы – к тому моменту он не играл с ноября, получив повреждение в матче Лиги 1 против «Нанта».

Неймар пропустил тренировку после дня рождения – что-то с желудком. Он почти всегда травмирован в праздники

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28 комментариев

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ДЖИН
Нового зубастика для сборной еще долго не будет.
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Денис Аксанов
Кто празднику рад, тот накануне пьян
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a1ber1
Ответ Геннадий Тимченко
На этот раз пешеход тоже возьмёт отгул и присоединится к подготовке празднества❓🤔
Жалко что не все пешеходы по 7 ЗМ получают. Это два разных персонажа не сравнимых, поэтому у Нея так и не будет ЗМ.
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Apotamkin
... а скоро еще день рождения сестры )))
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zy888.8
Отпустите его уже. Пусть в бразилию едет. В году 2-3 месяца играет.
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Destro7451
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А на это ставки принимались?)
Нет, так как кэф был бы 1.01
+2
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Геннадий Тимченко
Ответ a1ber1
Лет 7-8 совпадает)
На этот раз пешеход тоже возьмёт отгул и присоединится к подготовке празднества❓🤔
+1
-2
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Pb-SE
Ответ Alibi_URAL
А там и день рождения сестры на носу.
Ещё карнавал
+3
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a1ber1
Ответ Remon Tada
Совпадение
Лет 7-8 совпадает)
+2
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Jesse Boy
Да понятно всё, каждый год эта история с мифическими отмазками
+4
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Log in
А на это ставки принимались?)
+4
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MK Gamer
Ожидаемо 😀
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АРТУР АЛИЕВ
вспомнился цикл заставок на, тогда еще ОРТ, посвященный дню рождения Пушкина. и там каждый день была заключительная фраза: - "До дня рождения Пушкина осталось ... дней"
+2
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atomio
впереди еще "травма" в честь дня рождения сестры ждет )
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FantasticFede
Классика выходного дня)
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Enotaz24
Ответ Remon Tada
Совпадение
....не думаю)
+14
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+14
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Fan of Sport
Справедливости ради сейчас это реально совпадение, да и в целом, учитывая сколько бьют Неймара по ногам, то даже удивительно, что он даже больше не травмируется.
+1
-1
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DaRt FeLiX
Ответ Remon Tada
Совпадение
Да ну))
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Дядя Гор
Он повредил мышцы живота,хохоча над тем как вертит каждый год ПСЖ.
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Дуойка Бубнова
у нападающего диагностировано перенапряжение слезных каналов
+3
-3
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Alibi_URAL
А там и день рождения сестры на носу.
+5
-1
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Sevuska
Конечно, если играть за себя и за того парня - получишь перенапряжение 🤔 .
Теперь пусть они сами перенапрягаются - а Ней нормально к днюхе подготовится 👍
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Ебздрогыч
Неймар не сыграет с «Монпелье» из-за мышечного перенапряжения. До дня рождения бразильца – 5 дней

Потому что ожидание праздника всегда важнее и приятнее самого праздника!
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Адепт Суперлиги
Карнавал сам себя не посетит
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Иван Висс
Никогда такого не было и вот опять
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