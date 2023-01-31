Неймар не сыграет с «Монпелье» из-за мышечного перенапряжения. До дня рождения бразильца – 5 дней

Неймар пропустит матч против «Монпелье».

« » сообщает, что у нападающего диагностировано мышечное перенапряжение. Неймар пропустит предматчевую тренировку и не сможет сыграть в Лиге 1 против « » в среду, 1 февраля.

5 февраля исполнится 31 год. В начале февраля прошлого года бразилец также восстанавливался после травмы – к тому моменту он не играл с ноября, получив повреждение в матче Лиги 1 против «Нанта».

Неймар пропустил тренировку после дня рождения – что-то с желудком. Он почти всегда травмирован в праздники