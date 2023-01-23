«Арсенал» обыграл «МЮ», Хачанов в 1/4 Australian Open, команда Загитовой выиграла КПК, победы «Барсы» и «Реала», дебют Роналду за «Аль-Наср» и другие новости
1. «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в главном матче выходных – 3:2. Эдди Нкетиа сделал дубль, забив победный гол на 90-й минуте. Команда Микеля Артеты 13 матчей не проигрывает в чемпионате – 11 побед, 2 ничьих. Кроме того, «Арсенал» – 4-й клуб, набравший 50+ очков за 19 из 38 игр сезона АПЛ.
«Манчестер Сити» дежурно разгромил «Вулверхэмптон» (3:0) благодаря хет-трику Эрлинга Холанда. У норвежца уже 25 голов в АПЛ, а лучшие бомбардиры трех прошлых сезонов забивали по 23. Кроме того, с 4 хет-триками в чемпионате Англии он уже обошел Роналду и догнал Салаха. Для этого ему хватило 19 матчей.
2. Australian Open. Карен Хачанов и Себастьян Корда вышли в 1/4 финала, Циципас в пяти сетах обыграл Синнера, Оже-Альяссим выбыл. У женщин Елена Рыбакина обыграла Игу Швентек в четвертом круге, Алена Остапенко прошла Коко Гауфф, Азаренко и Пегула вышли в четвертьфинал.
Хачанов снова написал «Арцах, держись» после победы.
3. Гол Педри принес «Барселоне» победу над «Хетафе» (1:0), а «Реал» обыграл «Атлетик» (2:0) в гостях благодаря голам Бензема и Кросса.
4. В Серии А «Ювентус» сыграл 3:3 с «Аталантой», дважды уступая в счете. «Рома» победила «Специю» (2:0), у команды Жозе Моуринью 4 сухие победы и ничья с «Миланом» в 5 последних матчах.
5. Софья Акатьева выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала по фигурному катанию, Муравьева – 2-я, Петросян – 3-я, Туктамышева – 4-я. У мужчин победил Дмитрий Алиев, Гуменник – 2-й, Мозалев – 3-й. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский первенствовали в произвольной в соревнованиях пар.
По итогам турнира команда Алины Загитовой (Красная машина) обыграла команду Камилы Валиевой (Нас не догонят) и получила 11 миллионов рублей. Команда Валиевой получила 9 млн.
6. КХЛ. «Авангард» проиграл «Нефтехимику», «Локомотив» обыграл «Салават», «Спартак» победил «Сочи».
7. НХЛ. «Питтсбург» уступил «Нью-Джерси» в овертайме, Кросби обошел Овечкина по очкам за карьеру. «Филадельфия» уступила «Виннипегу», Проворов забросил 3-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.
8. Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 6-я. У мужчин победила Норвегия с братьями Бо, Франция с Жакленом и Фийоном-Майе – 2-я, Германия – 3-я.
9. Криштиану Роналду впервые сыграл за «Аль-Наср», он был капитаном, его команда победила со счетом 1:0. Португалец ударил со штрафного выше ворот и пытался забить ударом через себя.
10. НБА. «Лейкерс» отыгрались с «-25» и победили «Портленд», 38 очков Ирвинга помогли «Бруклину» справиться с «Голден Стэйт» и другие результаты.
11. Ценители немецкого футбола также не остались без ярких моментов: «Боруссия» Дортмунд в сумасшедшем матче обыграла «Аугсбург» (4:3), причем гости трижды сравнивали счет.
12. УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков в одном из следующих сезонов, если махинации с зарплатами будут доказаны. При этом боссы «Юве» назвали несправедливым снятие 15 очков на встрече с игроками. Футболистов призвали сплотиться и работать еще лучше.
13. Лариса Куклина выиграла масс-старт на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах. Василий Томшин победил в мужской гонке.
14. Стали известны новые детали по делу Дани Алвеса. Оказывается, бразилец и девушка, обвинившая его в изнасиловании, были в туалете 15 минут. Это видно по камерам.
15. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Линичук вернулась из США в Россию, пишет «Российская газета». Она жила там с 90-х.
Цитаты дня.
Эрик тен Хаг: «Есть только один Месси, мы видели это на ЧМ. Все остальные должны работать на команду»
Олег Матыцин: «Санкции помогают нам осознать наши ресурсы. Мы только станем сильнее»
«Мамаев и Смолов скрылись от мобилизации. Правильнее тратить деньги на наших детей». Журова об академии игроков в Дубае
Загитова о победе на Кубке Первого канала: «Как может быть скучно выигрывать? Вам не скучно быть журналистом?»
Тен Хаг о 2:3 с «Арсеналом»: «Я хочу побеждать, «МЮ» хочет быть первым. Все три гола – это ошибки, которых не должно быть»
Карпин о сборной: «Смолова мне для чего вызывать? Чтобы забил Узбекистану и все Феде похлопали? Дальше‑то что? Будет прицел на будущее, если все останется как есть»
Морган о проигрыше «МЮ»: «Вот что бывает, когда высокомерный тренер не уважает лучшего в истории и меняет его тем, кто звучит как австрийская колбаска»
Сенегал без шансов раскатал Заир. Ещё на 7-й минуте судьи подогрели градус, отменив гол Папе Диалло. Через четверть часа «львы Теранги» взялись за свой класс, когда Усман Диуф переиграл с контратаки вратаря Баджо Сиади. Ещё через 10 минут заирцы сами заложили своё поражение: с середины первого тайма команду покинул Кевин Мундеко. Вдесятером во втором тайме пропустили ещё два гола: сначала своё взял Папе Диалло, а ещё через пару минут за разгром расписался вратарским автоголом Баджо Сиади. Сенегал деклассирует 3:0.
Для Уганды шансы сохранить вторую строчку в игре против грозного Кот-д’Ивуара были чуть меньше нуля. «Слоны» сходу начали набег на ворота Алионзи Нафьяна и за 28 минут обеспечили комфортный задел: с разницей в четверть часа поздравления принимали Карамоко Санкара и Патрик Уотро. До перерыва «фазаны» один гол отыграли: лишь с пенальти Шарля Фолли смог пробрать Мозес Уайсва. Но победный во втором тайме сделала связка топ-клуба местного чемпионата Берега Слоновой Кости: пресловутый Санкара — автор передачи на Обена Крамо. Уганде не хватило времени отыграться. 3:1 — школа «АСЕК Мимосас» может гордиться своими воспитанниками.
Определилась первая пара 1/4 — Кот-д’Ивуар отправится к хозяину турнира Алжиру. Сенегал вместе с Мозамбиком в другой ветке узнают своих соперников в ближайшие 2 дня.
2. Молодёжка Кубка Америки: вторая группа даёт курьёзы
Отдохнувший в первом туре Уругвай стартовал бодро, разобрав Чили всего за тайм. 2:0 горели уже к 7-й минуте! Не прошло и пяти, как ворота Висенте Фернандеса обвёл один в один Фабрисио Диас. Разбил надежды на быстрый отыгрыш Лусиано Родригес, он же ещё до перерыва сделал передачу на третий мяч Дамиана Гарсии. Второй тайм уругвайцы держали комфортный счёт, в зародыше убивая атаки соперника на ворота Рандаля Родригеса. Не таким убитым хотелось видеть тренера Чили Пабло Ормасабаля...
Путь к победе Эквадора над Боливией был менее предсказуем. Из малого количества важных ударов единственным точным стал... автогол! Эйфорию от победы над Венесуэлой развеял крайний левый защитник Денилсон Дюран. Не удивлюсь, как его возненавидят на родине, где сборная только с Венесуэлой может спорить за пробитые донья. Дальше будет не легче: матчи с Чили и Уругваем, отдых — только в пятом туре (Эквадор, кстати, пропускает следующий).
Интересно, как их "патриотический пыл" отреагирует на эту ситуацию..
"Welt: болгарский завод «Лукойла» помогал обеспечивать ВСУ топливом"
https://www.ng.ru/economics/2023-01-18/100_152618012023.html
Ну и вынести заголовком на главную!
Победителем медального зачета стала Япония - 48 медалей (21-17-10),
на втором месте Южная Корея - 29 (12-8-9),
замкнула тройку лучших Канада - 13 (6-1-6).