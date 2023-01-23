«Арсенал» обыграл «МЮ», Хачанов в 1/4 Australian Open, команда Загитовой выиграла КПК, победы «Барсы» и «Реала», дебют Роналду за «Аль-Наср» и другие новости

1. «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в главном матче выходных – 3:2. Эдди Нкетиа сделал дубль, забив победный гол на 90-й минуте. Команда Микеля Артеты 13 матчей не проигрывает в чемпионате – 11 побед, 2 ничьих. Кроме того, «Арсенал» – 4-й клуб, набравший 50+ очков за 19 из 38 игр сезона АПЛ.

«Манчестер Сити» дежурно разгромил «Вулверхэмптон» (3:0) благодаря хет-трику Эрлинга Холанда. У норвежца уже 25 голов в АПЛ, а лучшие бомбардиры трех прошлых сезонов забивали по 23. Кроме того, с 4 хет-триками в чемпионате Англии он уже обошел Роналду и догнал Салаха. Для этого ему хватило 19 матчей.

2. Australian Open. Карен Хачанов и Себастьян Корда вышли в 1/4 финала, Циципас в пяти сетах обыграл Синнера, Оже-Альяссим выбыл. У женщин Елена Рыбакина обыграла Игу Швентек в четвертом круге, Алена Остапенко прошла Коко Гауфф, Азаренко и Пегула вышли в четвертьфинал.

Хачанов снова написал «Арцах, держись» после победы.

3. Гол Педри принес «Барселоне» победу над «Хетафе» (1:0), а «Реал» обыграл «Атлетик» (2:0) в гостях благодаря голам Бензема и Кросса.

4. В Серии А «Ювентус» сыграл 3:3 с «Аталантой», дважды уступая в счете. «Рома» победила «Специю» (2:0), у команды Жозе Моуринью 4 сухие победы и ничья с «Миланом» в 5 последних матчах.

5. Софья Акатьева выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала по фигурному катанию, Муравьева – 2-я, Петросян – 3-я, Туктамышева – 4-я. У мужчин победил Дмитрий Алиев, Гуменник – 2-й, Мозалев – 3-й. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский первенствовали в произвольной в соревнованиях пар.

По итогам турнира команда Алины Загитовой (Красная машина) обыграла команду Камилы Валиевой (Нас не догонят) и получила 11 миллионов рублей. Команда Валиевой получила 9 млн.

6. КХЛ. «Авангард» проиграл «Нефтехимику», «Локомотив» обыграл «Салават», «Спартак» победил «Сочи».

7. НХЛ. «Питтсбург» уступил «Нью-Джерси» в овертайме, Кросби обошел Овечкина по очкам за карьеру. «Филадельфия» уступила «Виннипегу», Проворов забросил 3-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

8. Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 6-я. У мужчин победила Норвегия с братьями Бо, Франция с Жакленом и Фийоном-Майе – 2-я, Германия – 3-я.

9. Криштиану Роналду впервые сыграл за «Аль-Наср», он был капитаном, его команда победила со счетом 1:0. Португалец ударил со штрафного выше ворот и пытался забить ударом через себя.

10. НБА. «Лейкерс» отыгрались с «-25» и победили «Портленд», 38 очков Ирвинга помогли «Бруклину» справиться с «Голден Стэйт» и другие результаты.

11. Ценители немецкого футбола также не остались без ярких моментов: «Боруссия» Дортмунд в сумасшедшем матче обыграла «Аугсбург» (4:3), причем гости трижды сравнивали счет.

12. УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков в одном из следующих сезонов, если махинации с зарплатами будут доказаны. При этом боссы «Юве» назвали несправедливым снятие 15 очков на встрече с игроками. Футболистов призвали сплотиться и работать еще лучше.

13. Лариса Куклина выиграла масс-старт на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах. Василий Томшин победил в мужской гонке.

14. Стали известны новые детали по делу Дани Алвеса. Оказывается, бразилец и девушка, обвинившая его в изнасиловании, были в туалете 15 минут. Это видно по камерам.

15. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Линичук вернулась из США в Россию, пишет «Российская газета». Она жила там с 90-х.

Цитаты дня.

Эрик тен Хаг: «Есть только один Месси, мы видели это на ЧМ. Все остальные должны работать на команду»

Олег Матыцин: «Санкции помогают нам осознать наши ресурсы. Мы только станем сильнее»

«Мамаев и Смолов скрылись от мобилизации. Правильнее тратить деньги на наших детей». Журова об академии игроков в Дубае

Загитова о победе на Кубке Первого канала: «Как может быть скучно выигрывать? Вам не скучно быть журналистом?»

Тен Хаг о 2:3 с «Арсеналом»: «Я хочу побеждать, «МЮ» хочет быть первым. Все три гола – это ошибки, которых не должно быть»

Карпин о сборной: «Смолова мне для чего вызывать? Чтобы забил Узбекистану и все Феде похлопали? Дальше‑то что? Будет прицел на будущее, если все останется как есть»

Морган о проигрыше «МЮ»: «Вот что бывает, когда высокомерный тренер не уважает лучшего в истории и меняет его тем, кто звучит как австрийская колбаска»