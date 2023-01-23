Роналду ударил со штрафного выше ворот в дебютном матче за «Аль-Наср» и пытался забить ударом через себя

пытался забить красивый гол в дебютном матче за «Аль-Наср».

Клуб из Эр-Рияда дома победил « » (1:0) в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 37-летний португалец отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

В первом тайме Роналду пробил со штрафного, но мяч полетел выше ворот.

На 74-й минуте Криштиану пытался забить ударом через себя, но у него не получилось.

Фото: REUTERS/AHMED YOSRI

Дебют Роналду в «Аль-Насре»: не забил, выиграл, почувствовал любовь