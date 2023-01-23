Роналду ударил со штрафного выше ворот в дебютном матче за «Аль-Наср» и пытался забить ударом через себя

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Футбол

Криштиану Роналду пытался забить красивый гол в дебютном матче за «Аль-Наср».

Клуб из Эр-Рияда дома победил «Аль-Иттифак» (1:0) в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 37-летний португалец отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

В первом тайме Роналду пробил со штрафного, но мяч полетел выше ворот.

На 74-й минуте Криштиану пытался забить ударом через себя, но у него не получилось.

Фото: REUTERS/AHMED YOSRI

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70 комментариев

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dinisss
Ответ Ронин
Всего лишь три гола не хватило легенде до хет-трика!
Какой исключительно тонкий юмор)..
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Denis242424
Ответ Илана Аникина
Похоже Талиско скоро за Абубакарам пойдет если не согласится переписывать свои голы на великого ботекса
Парни на него рты разинули. Одно дело со стороны видеть человека. А вблизи наблюдать его квадратно-гнездовые маневры весьма занятно. У любого челюсть отвиснет.
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roni11
Новости .вы мои новости. На 37ой минуте Роналдо поковыряться в носу..репостите
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yrok77
Ответ GuruFutbola
Если бы я их собирал, то у меня рейтинг был не 15к за 3,5 года)
Да ты плюсодрочер один из первых на сайте. Кого ты пытаешься обмануть?
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yrok77
Ответ Честный контроль
А кто это Рональду?
Бог, которому ты молишься
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yrok77
Ответ Айлин 1990
🤣🤣🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Так давайте про Суареса тоже писать. Он то хотя бы не играет в 200 лиге мира.
А ты будешь посещать ветки новостей о Суаресе так же как о Роналду? 🤔 вот, и я о том же
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yrok77
Ответ skytent1
Комментарий удален модератором
Приятно познакомиться
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А ЧЁ?
Ответ Penarol
Полностью справился со своими обязанностями. Вселял уверенность в партнёров, вёл за собой, не совершил ни одной результативной ошибки. 90 минут оттягивал на себя внимание соперников, позволяя партнёрам использовать образовывающийся свободные зоны. Внёс решающий вклад в победу над исторически сложным, неуступчивым соперником. Был настоящим джентельменом на поле, быстро справился со стартовым волнением. Руководил игрой, как идеальный капитан, умело менял ритм матча и не позволял эмоциям выйти из под контроля. Всё это в ПЕРВОЙ игре. В 37 лет. В непростом чемпионате. Под гнётом миллионов хейтеров, ждущих твоей ошибки… Глыба. Легенда. Гений. Пусть скрючатся от стыда трусливые писаки и так называемые «специалисты» не поставившие ему 10 из 10 за этот выдающийся дебют. Господи, спасибо, что мы, настоящие ценители футбола, это видели! И ведь это только начало…
Так стоп!
Это секстантские слова или рофл?
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skytent1
Комментарий удален
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Penarol
Полностью справился со своими обязанностями. Вселял уверенность в партнёров, вёл за собой, не совершил ни одной результативной ошибки. 90 минут оттягивал на себя внимание соперников, позволяя партнёрам использовать образовывающийся свободные зоны. Внёс решающий вклад в победу над исторически сложным, неуступчивым соперником. Был настоящим джентельменом на поле, быстро справился со стартовым волнением. Руководил игрой, как идеальный капитан, умело менял ритм матча и не позволял эмоциям выйти из под контроля. Всё это в ПЕРВОЙ игре. В 37 лет. В непростом чемпионате. Под гнётом миллионов хейтеров, ждущих твоей ошибки…
Глыба. Легенда. Гений. Пусть скрючатся от стыда трусливые писаки и так называемые «специалисты» не поставившие ему 10 из 10 за этот выдающийся дебют. Господи, спасибо, что мы, настоящие ценители футбола, это видели! И ведь это только начало…
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jnb98n6bth
Ответ Mark Safaniev
Защитнике уровня ФНЛ, как тут не забить🤥🤣
Он и не забил
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Айлин 1990
Ответ ART69
Такое ощущение, что все комментарии хейтеров только ради лайков. Даже по нарезке видно, что Роналду топ-форвард. Хотя и не являюсь его фанатом
Надеюсь это сарказм, а то топ форвард и роналду это смешно. Лет так 5 уже он не топ.
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Serge Vendino
Не закрылся бы. Ещё же есть ЛГБТ и депутаты
Ну в принципе Роналду и в эти категории подходит
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muslim95
Ответ Romano1985
Да ладно хватит вам , он много , что сделал для футбола . Будьте умнее , я не фан его , но ладе мне обидна за чувака ! Он из бедной семьи , трудом и потом сделал себя , в РФПЛ платили коки и Феди в Динамо баснословные деньги , они не развивали себя ни как , Рон мог уже после мю закончить там же не в деньгах дело , а у наших все в них ! Трольте наших !) Как в КС Андреев отдает пол команды , на разбор , чего вы его то тролите , отличный , качественный , футболист , помогающий своим близким , людям , что то строит , ту да , едят … да богатые , да не мы , но ребят , например Эштон джон гей , и ? Филип ? На нашем экране кто то давно не человек ! И что ? Марадона наркоман был ! Он хороший ? Кто то гей , он хороший !? Из мира футбола , я вот о чем ! Если бы ты стал миллионером , например ! И у тебя есть сестра , как бы она говорила о тебе ? Ну в самом деле , мы же хотим статистики , она есть , он блестящий футболист! Не признать это парни … не красиво ! Я вырос на футболе других людей , но его игру смотрел с удовольствием , да до поры до времени …. Но он был великолепен ! Черт его бери … он был крут ! Он единственный , кто принял вызов бога футбола ! Да , он старался везде , иногда коряво , иногда лучше чем бог футбола , но он есть был и будет , и имя его Криштиану .
Вся беда в том, что виновником и автором сегодняшней ситуации является сам же Роналду.
Никто его не гнобил , человнк сам решил из за эгоистичности и самовлюбленности вые..нутся, абсолютно недопустимое отношение к клубу , к товарищам, связался с Журналюгой, мерзкое интервью .
И чоо жалеть его? Ну кому как
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juki_puki
Из аравийского чемпионата хотя бы видеонарезки есть
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ART69
Такое ощущение, что все комментарии хейтеров только ради лайков. Даже по нарезке видно, что Роналду топ-форвард.
Хотя и не являюсь его фанатом
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Ронин
Ответ Юрий Кечко
Отвечает Пирс Морган
Крутите барабан.
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Ронин
Ответ Football poet
НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ! «ПЫТАЛСЯ»
И это в 37 лет! (С)
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Kasilas__1
Ответ Goofts
Кстати, у Месси 1 титул в СА, недавно за ПСЖ Кристиано - ноль
Ты полный ноль
+2
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Илана Аникина
Похоже Талиско скоро за Абубакарам пойдет если не согласится переписывать свои голы на великого ботекса
+13
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grek087
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Любимые хэштеги #старался и #почтизабил возвращаются. Всё дело было в кризисном МЮ и гадком 10Хаге, вот сейчас этих саудитов/саудовцев разорвёт и вернётся в Европу...oh, wait🤓
А теперь то что он должен кому-то?! Чувак поехал делать шоу, зарабатывать, доигрывать, играть в футбол. О каких результатах там можно говорить вообще?! Пусть хоть по 5 мячей забивает, или пусть не забивает вообще- это чемпионат саудовской Аравии, этим всё сказано.
+10
-7
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Simplicissimus
Ответ Mark Safaniev
У Кокорина достижения были касания, а у Роналду пытаться что-то сделать) вот и думай кто лучше))
Но-но! Коко играет вообще-то в Европе и забивает!
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Barcelona Forever
Первый Наср вышел комом🤣
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Nightblackwolf
Роналду даже радуется голу! Шок!
+1
-1
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Betonomeshalka
Ответ atomio
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Когда уже вы поймёте, что спортс генерирует новости так, чтобы люди кликали, писали комментарии, чем больше взаимодействий с веб-сайтом у пользователей, тем больше рекламных денег сайт может выручить.

Ты написал комментарий, хочешь постоянно подн*ср*ть про Роналду, это тоже деньги для спортса.
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