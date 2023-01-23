Роналду ударил со штрафного выше ворот в дебютном матче за «Аль-Наср» и пытался забить ударом через себя
Криштиану Роналду пытался забить красивый гол в дебютном матче за «Аль-Наср».
Клуб из Эр-Рияда дома победил «Аль-Иттифак» (1:0) в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 37-летний португалец отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.
В первом тайме Роналду пробил со штрафного, но мяч полетел выше ворот.
На 74-й минуте Криштиану пытался забить ударом через себя, но у него не получилось.
Фото: REUTERS/AHMED YOSRI
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Это секстантские слова или рофл?
Глыба. Легенда. Гений. Пусть скрючатся от стыда трусливые писаки и так называемые «специалисты» не поставившие ему 10 из 10 за этот выдающийся дебют. Господи, спасибо, что мы, настоящие ценители футбола, это видели! И ведь это только начало…
Никто его не гнобил , человнк сам решил из за эгоистичности и самовлюбленности вые..нутся, абсолютно недопустимое отношение к клубу , к товарищам, связался с Журналюгой, мерзкое интервью .
И чоо жалеть его? Ну кому как
Хотя и не являюсь его фанатом
Ты написал комментарий, хочешь постоянно подн*ср*ть про Роналду, это тоже деньги для спортса.