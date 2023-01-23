НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси» в овертайме, «Бостон» победил «Сан-Хосе», «Филадельфия» уступила «Виннипегу»
«Питтсбург» уступил «Нью-Джерси» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Бостон» победил «Сан-Хосе» (4:0), «Филадельфия» оказалась слабее «Виннипега» (3:5).
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 января, 22.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 23 января, 03.00, «United Center (hoc)»
- 0:1 – 10 Андерсон-Долан (Лизотт, Фиала)
- 0:2 – 27 Андерсон-Долан (Даути, Фиала)
- 1:2 – 57 Митчелл (Атанасиу, Доми)
- Дата проведения
- 23 января, 03.00, «TD Garden»
- 1:0 – 8 Линдхольм (Смит, Маршанд)
- 2:0 – 25 Макэвой (Гжельчик, Пастрняк)
- 3:0 – 28 Фолиньо (Коппанен, Линдхольм)
- 4:0 – 43 Пастрняк (Бержерон, Макэвой)
- Дата проведения
- 23 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- 0:1 – 5 Йонссон Фьяллби (Пионк, Диллон)
- 0:2 – 7 Коннор (Шмидт, Перфетти)
- 0:3 – 9 Шайфли (Элерс, Уилер)
- 1:3 – 19 Проворов (Йорк, Типпет)
- 2:3 – 39 Хэйс (Деанджело, Кэйтс)
- 3:3 – 43 Хэйс (Деанджело, Фрост)
- 3:4 – 49 Кульман (Диллон, Демело)
- 3:5 – 60 Стенлунд (Дюбуа)
- Дата проведения
- 23 января, 04.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- 1:0 – 2 Гюнтер (Карконе, Бьюгстэд)
- 2:0 – 22 Келлер (Чикран, Гостисбеер)
- 2:1 – 30 Кессел (Карлссон, Маршессо)
- 3:1 – 49 Келлер (Вялимяки, Шмалц)
- 4:1 – 56 Келлер (Шмалц)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
это тоже самое, если бы ты поставил под сомнение величие майкла джордана в угоду достижениям дуайта ховарда в баскетболе.
Даже по таблице - это прослеживается.
Я ж говорю,одни оправдания,повезло выиграть 4:0? Пффффф