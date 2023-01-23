НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси» в овертайме, «Бостон» победил «Сан-Хосе», «Филадельфия» уступила «Виннипегу»

Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Филадельфия Бостон Чикаго Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас Виннипег Хоккей

«Питтсбург» уступил «Нью-Джерси» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Бостон» победил «Сан-Хосе» (4:0), «Филадельфия» оказалась слабее «Виннипега» (3:5).

НХЛ

Регулярный чемпионат

Нью-Джерси – Питтсбург 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Дата проведения
22 января, 22.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Хьюз (Хэмилтон)
1:1 – 7 Кросби (Генцел, Петри)
2:1 – 63 Хэмилтон (Хишир, Хьюз)
Вратари: Ванечек 25/26 – Джерри 23/25.

 

Чикаго – Лос-Анджелес 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Дата проведения
23 января, 03.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Андерсон-Долан (Лизотт, Фиала)
0:2 – 27 Андерсон-Долан (Даути, Фиала)
1:2 – 57 Митчелл (Атанасиу, Доми)
Вратари: Мразек 25/27 – Копли 18/19.

 

Бостон – Сан-Хосе 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Дата проведения
23 января, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Линдхольм (Смит, Маршанд)
2:0 – 25 Макэвой (Гжельчик, Пастрняк)
3:0 – 28 Фолиньо (Коппанен, Линдхольм)
4:0 – 43 Пастрняк (Бержерон, Макэвой)
Вратари: Улльмарк 17/17, Сваймен 1/1 – Раймер 18/22.

 

Филадельфия – Виннипег 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)
Дата проведения
23 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Йонссон Фьяллби (Пионк, Диллон)
0:2 – 7 Коннор (Шмидт, Перфетти)
0:3 – 9 Шайфли (Элерс, Уилер)
1:3 – 19 Проворов (Йорк, Типпет)
2:3 – 39 Хэйс (Деанджело, Кэйтс)
3:3 – 43 Хэйс (Деанджело, Фрост)
3:4 – 49 Кульман (Диллон, Демело)
3:5 – 60 Стенлунд (Дюбуа)
Вратари: Сандстрем 25/29 – Риттих 28/31.

 

Аризона – Вегас 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Дата проведения
23 января, 04.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Гюнтер (Карконе, Бьюгстэд)
2:0 – 22 Келлер (Чикран, Гостисбеер)
2:1 – 30 Кессел (Карлссон, Маршессо)
3:1 – 49 Келлер (Вялимяки, Шмалц)
4:1 – 56 Келлер (Шмалц)
Вратари: Веймелка 35/36 – Томпсон 19/22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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46 комментариев

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жирный кот
Ответ Великовозрастный
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хорошая попытка, но нет. гретцки это величайший игрок в истории независимо от времени, а овечкин это лишь один из знаковых игроков своего поколения.

это тоже самое, если бы ты поставил под сомнение величие майкла джордана в угоду достижениям дуайта ховарда в баскетболе.
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Конифеев
Фу, блин, с такими фамилиями показалось что кто то сделал покер.
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albert_lucky
Ответ Edward XVII
а вообще занятно - тут на ветках постоянно Ови то Ови се - типа идет на рекорд и все такое, понятно. но никогда ни одного слова за три месяца практически про Бостон. который вообще невероятно что творит и тихой сапой выигрывает матч за матчем, матч за матчем, матч за матчем... причем преимущественно разгромно. и тоже кстати идет на рекорды разные уже. может рано конечно - но это что то потрясающее - за 20 лет боления за Мишек ничего такого не помню. к слову рекорд по очкам за сезон у Монреаля - 132 - Бостон пока на 138 идет. понятно там 80 матчей было а не 82 - но при 82 никто больше 132 тоже не набирал. ну и по проценту тоже пока лидер Бостон 1929-1930 - там 87% было - сейчас у Бостона 84 - тоже близко. вряд ли конечно они будут так рубиться до конца - мотивации то особо нет, тем более если за месяц до конца обеспечат себе плей офф и первый посев. и тем более все помнят чем закончили ГС 2016, да и болельщшики Бостона помнят 16-0 Патриотов, но все равно прикольный факт. и никому нет вообще никакого дале - странно.... правда еще есть проклятие кубка президента - но я и так не особо верил что эта старая банда в своем возможно последнем походе сможет побороться за КС - если все же сможет - то будет круто) Дотанцуем этот Last danmce до конца, Брюинз!!!
За Бостон русские не играют и мало кто играл, поэтому они мало кому здесь интересны. Так что, ничего удивительного.
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Диандерталец
Ответ Sergej M-S
Второй в этом сезоне
и второй в карьере
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Иван_Флягин
Афигеть. Бостон машина. Интересно, кто-то лучше играл по сезону в этом веке? Доминаторы.
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Sergej M-S
Ответ Диандерталец
Хет-трик Клейтона Келлера - вот событие дня!
Второй в этом сезоне
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Рокко Сиффредди
Бостон на классе
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hershe1
Мачелли не хватает...креативный парнишка...Крауз пропал...сезон продолжается
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Кино Музыка
Есть осторожное подозрение, что Бостон не вылетит в первых раундах. Скажу больше - он фаворит КС. Дело не только в лидерстве, чего уже повидали. Слишком хорош в обороне.
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Rialto
Ни хрена себе, Аризона удивила.
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hershe1
Аризону с победой !!!
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Alex Shultz
у ульмарка и свеймана один сухарь на двоих ))
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Хаскерс
Ответ Edward XVII
а вообще занятно - тут на ветках постоянно Ови то Ови се - типа идет на рекорд и все такое, понятно. но никогда ни одного слова за три месяца практически про Бостон. который вообще невероятно что творит и тихой сапой выигрывает матч за матчем, матч за матчем, матч за матчем... причем преимущественно разгромно. и тоже кстати идет на рекорды разные уже. может рано конечно - но это что то потрясающее - за 20 лет боления за Мишек ничего такого не помню. к слову рекорд по очкам за сезон у Монреаля - 132 - Бостон пока на 138 идет. понятно там 80 матчей было а не 82 - но при 82 никто больше 132 тоже не набирал. ну и по проценту тоже пока лидер Бостон 1929-1930 - там 87% было - сейчас у Бостона 84 - тоже близко. вряд ли конечно они будут так рубиться до конца - мотивации то особо нет, тем более если за месяц до конца обеспечат себе плей офф и первый посев. и тем более все помнят чем закончили ГС 2016, да и болельщшики Бостона помнят 16-0 Патриотов, но все равно прикольный факт. и никому нет вообще никакого дале - странно.... правда еще есть проклятие кубка президента - но я и так не особо верил что эта старая банда в своем возможно последнем походе сможет побороться за КС - если все же сможет - то будет круто) Дотанцуем этот Last danmce до конца, Брюинз!!!
Надеемся, что все закончится, как у Патриотов после 16:0
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Диандерталец
Хет-трик Клейтона Келлера - вот событие дня!
+3
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hershe1
Келлер....трешка...
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владимир бредихин
Ответ Edward XVII
а вообще занятно - тут на ветках постоянно Ови то Ови се - типа идет на рекорд и все такое, понятно. но никогда ни одного слова за три месяца практически про Бостон. который вообще невероятно что творит и тихой сапой выигрывает матч за матчем, матч за матчем, матч за матчем... причем преимущественно разгромно. и тоже кстати идет на рекорды разные уже. может рано конечно - но это что то потрясающее - за 20 лет боления за Мишек ничего такого не помню. к слову рекорд по очкам за сезон у Монреаля - 132 - Бостон пока на 138 идет. понятно там 80 матчей было а не 82 - но при 82 никто больше 132 тоже не набирал. ну и по проценту тоже пока лидер Бостон 1929-1930 - там 87% было - сейчас у Бостона 84 - тоже близко. вряд ли конечно они будут так рубиться до конца - мотивации то особо нет, тем более если за месяц до конца обеспечат себе плей офф и первый посев. и тем более все помнят чем закончили ГС 2016, да и болельщшики Бостона помнят 16-0 Патриотов, но все равно прикольный факт. и никому нет вообще никакого дале - странно.... правда еще есть проклятие кубка президента - но я и так не особо верил что эта старая банда в своем возможно последнем походе сможет побороться за КС - если все же сможет - то будет круто) Дотанцуем этот Last danmce до конца, Брюинз!!!
Всех больше занимает сколько забью Макдрайзели акулам,касаткам,Анахайму лучшим командам лиги
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Диандерталец
Ответ Вадим Сидоров
Походу Запад отгребёт в этом плэйофф - надежда разве на "здоровый" Колорадо. Даже по таблице - это прослеживается.
зачастую, выигрывает как раз тот, кто не прёт, как танк по ходу регулярки
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Вадим Сидоров
Походу Запад отгребёт в этом плэйофф - надежда разве на "здоровый" Колорадо.
Даже по таблице - это прослеживается.
+1
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Диандерталец
Аризона дома хороша. Будем посмотреть, как Вегас справится
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Edward XVII
Ответ encaro_one
Все ждёт, что последний танец только на регулярку хватит. Президентский кубок хорошо, но не может быть целью
кубок да - но рекорд всех времен может. в этом что то есть
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encaro_one
Ответ Edward XVII
а вообще занятно - тут на ветках постоянно Ови то Ови се - типа идет на рекорд и все такое, понятно. но никогда ни одного слова за три месяца практически про Бостон. который вообще невероятно что творит и тихой сапой выигрывает матч за матчем, матч за матчем, матч за матчем... причем преимущественно разгромно. и тоже кстати идет на рекорды разные уже. может рано конечно - но это что то потрясающее - за 20 лет боления за Мишек ничего такого не помню. к слову рекорд по очкам за сезон у Монреаля - 132 - Бостон пока на 138 идет. понятно там 80 матчей было а не 82 - но при 82 никто больше 132 тоже не набирал. ну и по проценту тоже пока лидер Бостон 1929-1930 - там 87% было - сейчас у Бостона 84 - тоже близко. вряд ли конечно они будут так рубиться до конца - мотивации то особо нет, тем более если за месяц до конца обеспечат себе плей офф и первый посев. и тем более все помнят чем закончили ГС 2016, да и болельщшики Бостона помнят 16-0 Патриотов, но все равно прикольный факт. и никому нет вообще никакого дале - странно.... правда еще есть проклятие кубка президента - но я и так не особо верил что эта старая банда в своем возможно последнем походе сможет побороться за КС - если все же сможет - то будет круто) Дотанцуем этот Last danmce до конца, Брюинз!!!
Все ждёт, что последний танец только на регулярку хватит. Президентский кубок хорошо, но не может быть целью
0
-3
-3
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Sergej M-S
Ответ Великовозрастный
Комментарий удален
хнык хнык
Я ж говорю,одни оправдания,повезло выиграть 4:0? Пффффф
0
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Edward XVII
Ответ Великовозрастный
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ахахахаха))
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Ответ Edward XVII
ахахааха)))
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Edward XVII
Ответ Великовозрастный
Комментарий удален
ахахааха)))
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