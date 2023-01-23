«Ювентус» сыграл 3:3 с «Аталантой», дважды уступая в счете. Лукман сделал дубль, у Ди Марии 1+1

«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» (3:3) в 19-м туре Серии А.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «Аталанты» дубль сделал Адемола Лукман, еще один гол на счету Йоакима Мэле. У «Юве» забили Анхель Ди Мария, реализовавший пенальти, Аркадиуш Милик и Данило.

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