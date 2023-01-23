«Ювентус» сыграл 3:3 с «Аталантой», дважды уступая в счете. Лукман сделал дубль, у Ди Марии 1+1
«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» (3:3) в 19-м туре Серии А.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе «Аталанты» дубль сделал Адемола Лукман, еще один гол на счету Йоакима Мэле. У «Юве» забили Анхель Ди Мария, реализовавший пенальти, Аркадиуш Милик и Данило.
- Дата проведения
- 22 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 4 Лукман, 1:1 – 25, пенальти Ди Мария, 2:1 – 34 Милик, 2:2 – 46 Мэле, 2:3 – 53 Лукман, 3:3 – 65 Данило.
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Ювентус –
Шченсны, Алекс Сандро, Данило, Бремер, Маккенни, Костич (Кьеза, 61), Ди Мария (Миретти, 74), Рабьо, Локателли, Фаджоли (Куадрадо, 81), Милик (Кин, 74).
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Аталанта –
Муссо, Хатебур, Паломино (Демирал, 15), Толои, Скальвини, Мэле (Руджери, 84), де Рон, Эдерсон (Джимшити, 83), Бога (Пашалич, 66), Лукман, Хейлунд (Муриэль, 83).
В общем, схема рабочая, только недавно и с Югославией, и с СССР сработала на ура.
Кьезу вспомните на ЧЕ !
Надо же ему набирать …
Он ещё скажет своё слово !
И от кем-то укушенной Аталанты , которая раззабивалась , как перед Апокалипсисом ( я ждал минимум 4 от них после первых 15 минут игры ) .
Ситуация под контролем , без паники !
Я иду его искать !
Он ещё себя покажет, а красота ( Вы же знаете ) - спасёт мир !
Ну , или хоть Ювентус !