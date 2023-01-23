«Ювентус» сыграл 3:3 с «Аталантой», дважды уступая в счете. Лукман сделал дубль, у Ди Марии 1+1

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«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» (3:3) в 19-м туре Серии А.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «Аталанты» дубль сделал Адемола Лукман, еще один гол на счету Йоакима Мэле. У «Юве» забили Анхель Ди Мария, реализовавший пенальти, Аркадиуш Милик и Данило.

Ювентус – Аталанта 3:3 (2:1, 1:2)
Дата проведения
22 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Лукман, 1:1 – 25, пенальти Ди Мария, 2:1 – 34 Милик, 2:2 – 46 Мэле, 2:3 – 53 Лукман, 3:3 – 65 Данило.
ЮвентусШченсны, Алекс Сандро, Данило, Бремер, Маккенни, Костич (Кьеза, 61), Ди Мария (Миретти, 74), Рабьо, Локателли, Фаджоли (Куадрадо, 81), Милик (Кин, 74).
АталантаМуссо, Хатебур, Паломино (Демирал, 15), Толои, Скальвини, Мэле (Руджери, 84), де Рон, Эдерсон (Джимшити, 83), Бога (Пашалич, 66), Лукман, Хейлунд (Муриэль, 83).
Предупреждения:
Эдерсон (49), Кьеза (90), Хатебур (90).

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191 комментарий

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d.xoxlov
Ответ Алексей Гусев
ну он и как коментатор был не самый интересный для слушателя, вот я не понял как хайп такой развели возле него? Да, не сказать что у всех людей в России прям ай кью выше Эйнштейна, но, по делу говоря, вроди должен быть, особенно интересно слушать "За Дудя" от краснодипломников какого нибудь МГУ, и реальных а не Собчачкаподобных.
Ну тут, видимо, отсутствие нормальной альтернативы играет роль. Или ура-патриот, или типа-либерал. Но смысл и цель у тех и других одна и та же – устроить конфронтацию внутри общества.
В общем, схема рабочая, только недавно и с Югославией, и с СССР сработала на ура.
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Алексей Гусев
Ответ d.xoxlov
"Прикол" Дудя в том, что он задаёт простые до идиотского вопросы и ожидает таких же простых ответов. Типа "война плохо?". Ну конечно плохо, какие варианты. "Кто начал войну плохой?" Ну это же логика ученика начальной школы. Многим, правда, нравится.
ну он и как коментатор был не самый интересный для слушателя, вот я не понял как хайп такой развели возле него? Да, не сказать что у всех людей в России прям ай кью выше Эйнштейна, но, по делу говоря, вроди должен быть, особенно интересно слушать "За Дудя" от краснодипломников какого нибудь МГУ, и реальных а не Собчачкаподобных.
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d.xoxlov
Ответ Алексей Гусев
Ну как я понял, он сказал что то типо моей позиции:"Я не поддерживаю конечно, но это было неизбежно". А кто когда и повод не важно). По сути глядя в историю, не было ни века, когда было бы всё спокойно у России с территориями где сейчас находится Украина.
"Прикол" Дудя в том, что он задаёт простые до идиотского вопросы и ожидает таких же простых ответов. Типа "война плохо?". Ну конечно плохо, какие варианты. "Кто начал войну плохой?" Ну это же логика ученика начальной школы. Многим, правда, нравится.
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Алексей Гусев
Ответ d.xoxlov
Сопливым детям, не видевшим никого умнее Дудя, сказали, что Кучеру надо хейтить теперь.
Ну как я понял, он сказал что то типо моей позиции:"Я не поддерживаю конечно, но это было неизбежно". А кто когда и повод не важно). По сути глядя в историю, не было ни века, когда было бы всё спокойно у России с территориями где сейчас находится Украина.
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d.xoxlov
Ответ Алексей Гусев
а что не так с Кучерой?
Сопливым детям, не видевшим никого умнее Дудя, сказали, что Кучеру надо хейтить теперь.
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OldRedWhite
Ответ Кирилл Горланов
Интер итак за него поборется
Сегодня посмотрим с каким счётом и в какой манере сыграет с неприятным Эмполи
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Алексей Гусев
Ответ JUVE⚽️NTUS
Ну он же блистал на ЧМ😊😁
ну да)))
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Jurij Antonov
Ответ Адепт Суперлиги
Обидно. Потеряли 2 очка с мертвым Бергамо. Но ничего, ждём по -15 для Милана, Наполи и Интера. Там будем считать уже.
Картонную ждем -20
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Кирилл Горланов
Ответ OldRedWhite
Я правильно понимаю ? Сейчас Ювентус аут , дальше рассматривают дела Наполи и Милана … А за Скудетто поборются Интер и Рома ?
Интер итак за него поборется
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Сергей Лимонников
Ответ OldRedWhite
Я правильно понимаю ? Сейчас Ювентус аут , дальше рассматривают дела Наполи и Милана … А за Скудетто поборются Интер и Рома ?
Наполи тогда останется в чемпионской гонке с отставанием всего в 3 очка
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JUVE⚽️NTUS
Ответ Макс Шева
Ничего экстраординарного,Ювентус просто восхитил всех своей игрой.Комбинационный футбол от Кьезы и Локателли меня воодушевил верить в эту команду. В связи со сложившемися обстоятельствами ,сегодня был поединок между двумя командами претендующими на 6 место Лиги Конференций и Ювентус данный экзамен не провалил.
Адекватный коммент
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JUVE⚽️NTUS
Ответ Алексей Гусев
какое же польское днище стоит в воротах Юве...еще и ЗП одна из наивысших в СериАле
Ну он же блистал на ЧМ😊😁
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Evengar
Розыгрыш и гол Даниило ладными получились!
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JUVE⚽️NTUS
Ответ Римский волк
Редко смотрю матчи без Ромы. Адекватные ювентини обьясните, где пенальти в ворота Аталанты, в трансляции не понял.
Судья позже исправился, не дал в ворота Юве похожий
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Akyl Alibaev
Ответ max bogomazov
Спасибо судье за то что он подсуживал Юве. Это прекрасно!
Да я тоже видел!!! Так бомбило
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Макс Шева
Ответ Spb_fan
По Локателли было видно перспективу ещё в его 18 лет, в первой же игре за Милан забил.
Многие так шпиндорят,не многим дано выходить на топ уровень.
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OldRedWhite
Ответ Kit244098
Хорошая игра с непредсказуемым сюжетом. Не понимаю тренеров Юве, выпускающих Кьезу. Он не просто плох, он просто чудовищен. Его КПД сегодня было ниже нежели у самого Кина)) Лукман во втором тайме забил самый красивый гол матча. Попал просто здорово.
Было дело !
Кьезу вспомните на ЧЕ !
Надо же ему набирать …
Он ещё скажет своё слово !
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OldRedWhite
Ответ Digart
8 пропущенных в последних 2 матчах Серии А: такого с Ювентусом не случалось с ноября 1988 года. Спасибо, Макс!
Пропустили от безумного Наполи , у которого в тот день залетало и своё и чужое .
И от кем-то укушенной Аталанты , которая раззабивалась , как перед Апокалипсисом ( я ждал минимум 4 от них после первых 15 минут игры ) .
Ситуация под контролем , без паники !
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OldRedWhite
Ответ Сергей Варфаламеев
Комментарий удален
Раз, два, три, четыре, пять !
Я иду его искать !
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OldRedWhite
Ответ Юлия Ким
Внешне красавчик😆, по игре слабоват был.
Ничего !
Он ещё себя покажет, а красота ( Вы же знаете ) - спасёт мир !
Ну , или хоть Ювентус !
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yrok77
Ответ Digart
Стоимость аренды Милика 2 млн евро. Провел 22 матча, забил 8 голов и отдал 1 передачу. Самое недооцененное подписание сезона!
А кто его недооценивает?
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Алексей Гусев
Ответ Макс Шева
Колоссальные перспективы исходят от Лакотелли,также считаю и Кьеза отличная опция развития,+ Кин.У Юве ,когда переживут тяжёлые времена вырисовывается светлое будущее.
так не забывает что есть еще некс ген. И там куча перспективы.
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Juve164
Ответ v6vngyr2dh
На ничью твоего картона с Аталантой.
Я не болельщик картона. Ты им являешься. Так поставил или нет?
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Алексей Гусев
Ответ Yaroslav Vasin
Да это чистый кучера в комментаторском деле .
а что не так с Кучерой?
+1
-4
-3
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v6vngyr2dh
Ответ Juve164
На картон поставил?
На ничью твоего картона с Аталантой.
+2
-4
-2
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