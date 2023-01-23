Кросби обошел Овечкина по очкам за карьеру в НХЛ – 1463 против 1462. До Микиты (15-е место в истории) – 4 балла

обошел Александра Овечкина по очкам за карьеру в – 1463 против 1462.

Капитан « » стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата с « » (1:2 ОТ). Он поразил ворота дальним броском.

На счету форварда стало 1463 (539+924) очка в 1154 играх за карьеру.

Кросби вышел на чистое 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, опередив капитана « » (1462 в 1322, 810+652).

На 15-м месте идет (1467 в 1396, 541+926), на 14-м – (1531 в 1409, 396+1135).