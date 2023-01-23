Кросби обошел Овечкина по очкам за карьеру в НХЛ – 1463 против 1462. До Микиты (15-е место в истории) – 4 балла
Сидни Кросби обошел Александра Овечкина по очкам за карьеру в НХЛ – 1463 против 1462.
Капитан «Питтсбурга» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (1:2 ОТ). Он поразил ворота дальним броском.
На счету форварда стало 1463 (539+924) очка в 1154 играх за карьеру.
Кросби вышел на чистое 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, опередив капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (1462 в 1322, 810+652).
На 15-м месте идет Стэн Микита (1467 в 1396, 541+926), на 14-м – Пол Коффи (1531 в 1409, 396+1135).
По голам лучше Овечкин, Александр переписал уже много рекордов. А по среднем очков за игру лучше Кросби. Какие рекорды переписал Кросби?
Трофеи вообще не причем. Зря вы про них написали.
Если по трофеям, то Клод Лемье конечно лучше обоих.
Да и любому нормальному человеку тоже. Это примерно как "пусть я зарабатываю 15тыр., но с замиранием сердца слежу как олигарх с соседней улицы ворочает миллионами и прям такой восторг за него испытываю".:)
Этот ажиотаж идет только в маркетинговых целях.
Да и российским глорам эти шайбы не приносят побед, но дают возможность хоть как-то помахать ручкой оттуда, куда опустили нашу страну.
Макдевид вообще пока ни о каких рекордах не заикается, но вся лига с замиранием смотрит на его игру.
А великий рекорд вряд ли кто побьет в ближайшее время, если конечно глобально правила не поменяют - почти 3000 очков и в среднем 2 очка за игру. Не считая титулов.
Отсюда важнейшая характеристика игрока - значимость для командного результата. Кросби, например, неплохо приблизился по титулам. Но главное, что в этих победах он играл ключевую роль.