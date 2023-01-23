Кросби обошел Овечкина по очкам за карьеру в НХЛ – 1463 против 1462. До Микиты (15-е место в истории) – 4 балла

Теги рейтинги Нью-Джерси Питтсбург Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Пол Коффи Стэн Микита Хоккей

Сидни Кросби обошел Александра Овечкина по очкам за карьеру в НХЛ – 1463 против 1462.

Капитан «Питтсбурга» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (1:2 ОТ). Он поразил ворота дальним броском. 

На счету форварда стало 1463 (539+924) очка в 1154 играх за карьеру.

Кросби вышел на чистое 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, опередив капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (1462 в 1322, 810+652). 

На 15-м месте идет Стэн Микита (1467 в 1396, 541+926), на 14-м – Пол Коффи (1531 в 1409, 396+1135). 

44 комментария

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albert_lucky
Ответ Sweeterus
Под столом) То есть, когда представляют Гретцки - не говорят, что он рекордсмен? А у Кросби мб просто не получается столько забивать, чтобы хватило до рекорда? Логика мощная - "я на самом деле один из лучших биатлонистов/гандболистов/шахматистов - но мне демонстрировать это не надо, я выше этого, я на гармошке охеренно играю, анекдоты знаю! " Это великое умение!
Про рекорды естественно тоже говорят, но Гретцки не нуждается в представлениях. Главное в его карьере - это Кубки Канады и Стенли. И он так хотел выиграть Олимпиаду, что уже на закате карьеры с убитой спиной поехал в Нагано. Кросби и не должен столько забивать, он распасовщик.
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Sweeterus
Ответ albert_lucky
Абсолютные показатели они для обывателей. Можно забить один гол за одну игру, а можно за 10, тоже будут равны. Кросби не гонится за рекордами, при этом он 3-й в истории по очкам за игру (среди сыгравших min. 1000 игр) - это великий показатель. Трофеи всегда причём, когда представляют игрока не говорят сколько голов он забил, прежде всего начинают с регалий, например, "олимпийский чемпион". Для того же Месси главной целью было выиграть ЧМ. Я написал только факты.
Под столом) То есть, когда представляют Гретцки - не говорят, что он рекордсмен? А у Кросби мб просто не получается столько забивать, чтобы хватило до рекорда? Логика мощная - "я на самом деле один из лучших биатлонистов/гандболистов/шахматистов - но мне демонстрировать это не надо, я выше этого, я на гармошке охеренно играю, анекдоты знаю! " Это великое умение!
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albert_lucky
Ответ dalmolchun
если вы сравниваете в плане набора очков, то по абсолютным показателям Овечкин и Кросби равны. По голам лучше Овечкин, Александр переписал уже много рекордов. А по среднем очков за игру лучше Кросби. Какие рекорды переписал Кросби? Трофеи вообще не причем. Зря вы про них написали.
Абсолютные показатели они для обывателей. Можно забить один гол за одну игру, а можно за 10, тоже будут равны. Кросби не гонится за рекордами, при этом он 3-й в истории по очкам за игру (среди сыгравших min. 1000 игр) - это великий показатель. Трофеи всегда причём, когда представляют игрока не говорят сколько голов он забил, прежде всего начинают с регалий, например, "олимпийский чемпион". Для того же Месси главной целью было выиграть ЧМ. Я написал только факты.
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alklimov2018
Ответ Sweeterus
Ну и кашу ты у себя в голове намешал. В принципе. Думаю, Ови, побив рекорд Гретцки, и тебе немного скрасит боль от твоих 15 тыр)
Нет... я начну переживать за Овечкина, в случае если мне поднимут з/п до 15 500!
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dalmolchun
Ответ albert_lucky
Сравнивал только в плане набора очков. По трофеям Кросби лучше К. Лемье - на 2 Олимпиады и ЧМ.
если вы сравниваете в плане набора очков, то по абсолютным показателям Овечкин и Кросби равны.
По голам лучше Овечкин, Александр переписал уже много рекордов. А по среднем очков за игру лучше Кросби. Какие рекорды переписал Кросби?
Трофеи вообще не причем. Зря вы про них написали.
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albert_lucky
Ответ dalmolchun
Вы их как игроков сравниваете или по трофеям? Если по трофеям, то Клод Лемье конечно лучше обоих.
Сравнивал только в плане набора очков. По трофеям Кросби лучше К. Лемье - на 2 Олимпиады и ЧМ.
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Sweeterus
Ответ alklimov2018
Неправда. Игрокам, в принципе, эта статистика всегда была по барабану, кроме индивидуальной по сезону, за которую идут персональные бонусы. Да и любому нормальному человеку тоже. Это примерно как "пусть я зарабатываю 15тыр., но с замиранием сердца слежу как олигарх с соседней улицы ворочает миллионами и прям такой восторг за него испытываю".:) Этот ажиотаж идет только в маркетинговых целях. Да и российским глорам эти шайбы не приносят побед, но дают возможность хоть как-то помахать ручкой оттуда, куда опустили нашу страну.
Ну и кашу ты у себя в голове намешал. В принципе. Думаю, Ови, побив рекорд Гретцки, и тебе немного скрасит боль от твоих 15 тыр)
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dalmolchun
Ответ albert_lucky
Авоська с секондарями, которая выиграла все трофеи, которые существуют, причем неоднократно. Чушь не несите.
Вы их как игроков сравниваете или по трофеям?
Если по трофеям, то Клод Лемье конечно лучше обоих.
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alklimov2018
Ответ Sweeterus
Макдэвид, конечно, красавец, но к обсуждаемой теме он никаким образом не относится. За Ови тоже с замиранием сердца следили, когда он помоложе и поздоровее был. А сейчас вся лига с замиранием сердца следит, побьëт он рекорд или нет. Дилетанты, что с них взять)
Неправда. Игрокам, в принципе, эта статистика всегда была по барабану, кроме индивидуальной по сезону, за которую идут персональные бонусы.
Да и любому нормальному человеку тоже. Это примерно как "пусть я зарабатываю 15тыр., но с замиранием сердца слежу как олигарх с соседней улицы ворочает миллионами и прям такой восторг за него испытываю".:)
Этот ажиотаж идет только в маркетинговых целях.
Да и российским глорам эти шайбы не приносят побед, но дают возможность хоть как-то помахать ручкой оттуда, куда опустили нашу страну.
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Sweeterus
Ответ alklimov2018
Ну... это аргументы для бедных (точнее, дилетантов), для которых хоккей выражается в цифрах ввиду отсутствия понимания сути игры.:) Макдевид вообще пока ни о каких рекордах не заикается, но вся лига с замиранием смотрит на его игру.
Макдэвид, конечно, красавец, но к обсуждаемой теме он никаким образом не относится. За Ови тоже с замиранием сердца следили, когда он помоложе и поздоровее был. А сейчас вся лига с замиранием сердца следит, побьëт он рекорд или нет. Дилетанты, что с них взять)
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Sweeterus
Ответ alklimov2018
Вкус, любовь, уважение - тоже субъективные показатели, но как раз они и определяют нашу жизнь. А великий рекорд вряд ли кто побьет в ближайшее время, если конечно глобально правила не поменяют - почти 3000 очков и в среднем 2 очка за игру. Не считая титулов.
Великий рекорд побьëт Овечкин - по голам. А очко - оно и есть очко)
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alklimov2018
Ответ Sweeterus
Какая-то неэвклидова статистика. Овечкин хотя бы к Гретцки по шайбам приближается. А к какому рекорду приближается Кросби, чтобы его можно было "с Уэйном сравнивать"? На сколько сотен баллов он от него отстаёт по любому показателю? Пока что я вижу, что Кросби замахивается на сравнение с Ови по очкам - и не больше.
Ну... это аргументы для бедных (точнее, дилетантов), для которых хоккей выражается в цифрах ввиду отсутствия понимания сути игры.:)
Макдевид вообще пока ни о каких рекордах не заикается, но вся лига с замиранием смотрит на его игру.
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alklimov2018
Ответ Sweeterus
Нет такого показателя. Это очень субъективная величина. А вот побить великий рекорд Гретцки - это да, будет супер-достижение.
Вкус, любовь, уважение - тоже субъективные показатели, но как раз они и определяют нашу жизнь.
А великий рекорд вряд ли кто побьет в ближайшее время, если конечно глобально правила не поменяют - почти 3000 очков и в среднем 2 очка за игру. Не считая титулов.
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Al561
Ответ alklimov2018
Ну вот же.. для любителей статистики отличное очное противостояние в равных условиях. Это гораздо интереснее, чем виртуальное, о котором пестрит любая районная газета в поисках электората. А уж победитель этой парочки пусть замахивается на сравнение с Уэйном.
Там до Уэйна еще толпа народу, пусть сначала до десятки доберутся))
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Al561
Ответ Ми Ша
И ни какой истерии у америкосов по этому поводу нет, ни в какую Байден-Team не записывают Кросби,к лику святых не причисляют.., всё как у людей
А при чем здесь Байден? Кросби же канадец)))
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Splin
Ответ Александр Балабанов
Куда-нибудь
Да оно повесомей чем Регулярка
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Sweeterus
Ответ alklimov2018
В самом главном показателе - значимости для команды.
Нет такого показателя. Это очень субъективная величина. А вот побить великий рекорд Гретцки - это да, будет супер-достижение.
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Александр Балабанов
Ответ Splin
А ПО куда денем
Куда-нибудь
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alklimov2018
Ответ Sweeterus
Какая-то неэвклидова статистика. Овечкин хотя бы к Гретцки по шайбам приближается. А к какому рекорду приближается Кросби, чтобы его можно было "с Уэйном сравнивать"? На сколько сотен баллов он от него отстаёт по любому показателю? Пока что я вижу, что Кросби замахивается на сравнение с Ови по очкам - и не больше.
В хоккее за рекорды медали не дают. Там главная цель - командная победа.
Отсюда важнейшая характеристика игрока - значимость для командного результата. Кросби, например, неплохо приблизился по титулам. Но главное, что в этих победах он играл ключевую роль.
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alklimov2018
Ответ Splin
На сравнение в чем?
В самом главном показателе - значимости для команды.
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Болельщик МГ
Начерта это писать каждый день, если они ещё играют!?
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Ми Ша
И ни какой истерии у америкосов по этому поводу нет, ни в какую Байден-Team не записывают Кросби,к лику святых не причисляют.., всё как у людей
+2
-4
-2
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Sweeterus
Ответ alklimov2018
Ну вот же.. для любителей статистики отличное очное противостояние в равных условиях. Это гораздо интереснее, чем виртуальное, о котором пестрит любая районная газета в поисках электората. А уж победитель этой парочки пусть замахивается на сравнение с Уэйном.
Какая-то неэвклидова статистика. Овечкин хотя бы к Гретцки по шайбам приближается. А к какому рекорду приближается Кросби, чтобы его можно было "с Уэйном сравнивать"? На сколько сотен баллов он от него отстаёт по любому показателю? Пока что я вижу, что Кросби замахивается на сравнение с Ови по очкам - и не больше.
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+3
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albert_lucky
Ответ bizonn007
Одно другого не отменяет. Идут ноздря в ноздрю - это факт. Никто не спорит, что в процентном соотношении у Кросби больше. Но факт есть факт, и погоня очень интересная)
Факт в том, что Кросби набирает за 100 игр 127 очков, Овечкин - 111. Разница в 16 очков - тоже факт.
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Splin
Ответ Александр Балабанов
В НХЛ вся "карьерная" статистика - это именно и только регулярный чемпионат. Привыкайте, пережевывать это каждый раз никакого смысла не имеет.
А ПО куда денем
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