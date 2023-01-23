«Реал» победил «Атлетик» в гостях – 2:0. Бензема и Кросс забили

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига онлайны Футбол

«Реал» обыграл в гостях «Атлетик» (2:0) в 18-м туре Ла Лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Карим Бензема открыл счет на 24-й минуте. Второй мяч «Реала» на 90-й минуте забил Тони Кроос.

Атлетик – Реал Мадрид 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
22 января, 23.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 24 Бензема, 0:2 – 90 Кроос.
АтлетикУнаи Симон, Де Маркос (Лекуэ, 76), Вивиан, Паредес, Берчиче, Весга (Рауль Гарсия, 86), Сансет (Муниаин, 67), Саррага (Эррера, 67), Уильямс, Беренгер (Гурусета, 67), Уильямс.
Реал МадридКуртуа, Начо, Рюдигер, Милитао, Менди, Себальос (Кроос, 85), Вальверде, Камавинга, Бензема, Асенсио (Модрич, 73), Винисиус Жуниор (Родриго, 83).
Предупреждения:
Берчиче (50), Вивиан (58), Камавинга (62), Винисиус Жуниор (79), Эррера (88).

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76 комментариев

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Maxim Lisovski
Ответ corazón blanco
Настоящий человек. С чего Вы вообще взяли, что я какой-то код спортса, бот и прочее? Я с удовольствием вступаю в дискуссии, обсуждаю игры.
Молодец! С победой! Мне тоже матч очень понравился! Жаль Асенсио не забил, хороший момент у него был, плюс к Карима голевая бы еще была...
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Антон Абызов
Не во что)
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M93
Ответ vill maren
В чем именно заключался провал? Если он и в атаке показывал себя и в защите частенько отрабатывал
А здесь многим ничего кроме голов не нужно. Сегодня был сложный матч, Винисиус выполнил много черновой работы, на которую многие просто не хотят обращать внимания.
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vill maren
Ответ Kidlax
Очередной провальный матч Вини. Противно смотреть на его игру. Раньше хоть на скорости убегал, теперь и это не получается.
В чем именно заключался провал? Если он и в атаке показывал себя и в защите частенько отрабатывал
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M93
Сложная, но безусловно важная победа. Атлетик был хорош, но Реал был более эффективен в использовании моментов.

Понемногу, но Реал набирает форму чемпионата мира. Защита сегодня играла хорошо. Себальос и Асенсио вышли в старте, но очень хорошо отработали свое время. Камавинга второй матч в старте и прибавляет в стабильности и уверенности.

Надеюсь на хорошую игру в четверг против Атлетико.
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Артур Астемиров
Ответ Igor Shalamov
Гол КРосса прямо копия Себальоса с Вильяреалом 3 дня назад
Когда Себальос забил Вильярреалу, сразу подумал про похожие голы Крооса.
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Mairambek Jusupbekov
Ответ f0rmoceft
Из года в год удивляюсь как Реал умеет «терпеть» в таких матчах👍
Терпение залог успеха)
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*****Mr.Vaart_23*****
Крооса го, вишенка на торте.
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Mairambek Jusupbekov
Ответ Бухгалтер2021
легкая победа Реала
По счету да но игра быыла тяжелая
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Abdul Aziz
Ответ Kidlax
Очередной провальный матч Вини. Противно смотреть на его игру. Раньше хоть на скорости убегал, теперь и это не получается.
Типичный бразилец
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Mairambek Jusupbekov
Ответ Станислав Саганов-Коняев
Менди часто ошибается и теряет соперника. Себальоса сегодня не так видно, как в прошлом матче))) Камавинга отрабатывает очень уверенно
Насчет Себальоса не согласен он был очень полезен.Да и Менди сегодня не провалился
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Cevin Cigan
Выстояли и победили!!!! Был настрой,играли с желанием. Браво Реал!!!!
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Raul14
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Куда исчез Гурудубиду?
Им завтра в школу, понедельник же...
+5
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Kidlax
Очередной провальный матч Вини. Противно смотреть на его игру. Раньше хоть на скорости убегал, теперь и это не получается.
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Куда исчез Гурудубиду?
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Mairambek Jusupbekov
Ответ Black.Assassin
Прекрасный матч от Себальоса. Второй матч к ряду один из лучших в команде. На ряду с Камавингой.
Да отличный матч провел был очень полезен
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f0rmoceft
Из года в год удивляюсь как Реал умеет «терпеть» в таких матчах👍
+3
-2
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rachidibrahimov
Себальос заслуживает больше игрового времени. Это уже очевидно
+4
-2
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Mairambek Jusupbekov
Это Кроосовский гол бильярдный Vamos REal!
+6
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Raul14
Сегодня в составе Реала плохо играл только Азар))

Победа на классе!

Вперед Мадрид!
+1
0
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Roma2427
Всех с победой !!!) Тони красавец ❤️ Hala Madrid l
+4
-2
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Igor Shalamov
Гол КРосса прямо копия Себальоса с Вильяреалом 3 дня назад
+2
-2
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Igor Shalamov
Реал красавцы. Видимо с Вильяреалом второй тайм был переломным. Теперь узнаю старый добрый Реал. Главное продолжать выигрывать
+5
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Black.Assassin
Прекрасный матч от Себальоса. Второй матч к ряду один из лучших в команде. На ряду с Камавингой.
+9
-2
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FantasticFede
Всех с важной победой, Кроос точно в лузу положил
+5
-1
+4
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