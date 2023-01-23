«Реал» победил «Атлетик» в гостях – 2:0. Бензема и Кросс забили
«Реал» обыграл в гостях «Атлетик» (2:0) в 18-м туре Ла Лиги.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Карим Бензема открыл счет на 24-й минуте. Второй мяч «Реала» на 90-й минуте забил Тони Кроос.
- Дата проведения
- 22 января, 23.00, «Сан-Мамес»
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Атлетик –
Унаи Симон, Де Маркос (Лекуэ, 76), Вивиан, Паредес, Берчиче, Весга (Рауль Гарсия, 86), Сансет (Муниаин, 67), Саррага (Эррера, 67), Уильямс, Беренгер (Гурусета, 67), Уильямс.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Начо, Рюдигер, Милитао, Менди, Себальос (Кроос, 85), Вальверде, Камавинга, Бензема, Асенсио (Модрич, 73), Винисиус Жуниор (Родриго, 83).
- Предупреждения:
- Берчиче (50), Вивиан (58), Камавинга (62), Винисиус Жуниор (79), Эррера (88).
Понемногу, но Реал набирает форму чемпионата мира. Защита сегодня играла хорошо. Себальос и Асенсио вышли в старте, но очень хорошо отработали свое время. Камавинга второй матч в старте и прибавляет в стабильности и уверенности.
Надеюсь на хорошую игру в четверг против Атлетико.
Победа на классе!
Вперед Мадрид!