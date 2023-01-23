«Реал» победил «Атлетик» в гостях – 2:0. Бензема и Кросс забили

«Реал» обыграл в гостях «Атлетик» (2:0) в 18-м туре Ла Лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Карим Бензема открыл счет на 24-й минуте. Второй мяч «Реала» на 90-й минуте забил Тони Кроос.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги