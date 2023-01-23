«Нетс» в воскресенье взяли верх над «Уорриорз» (120:116), вырвав победу в концовке.

Самым результативным в составе « » стал , на счету которого 38 очков (12 из 22 с игры), 7 подборов и 9 передач за 40 минут.

У « » записал на свой счет 26 очков (7 из 16 с игры), 6 подборов и 7 передач за 38 минут.

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