Кайри Ирвинг набрал 38 очков и 9 передач в дуэли со Стефом Карри

Теги Голден Стэйт Бруклин НБА видео Стефен Карри Кайри Ирвинг Баскетбол

«Нетс» в воскресенье взяли верх над «Уорриорз» (120:116), вырвав победу в концовке

Самым результативным в составе «Бруклина» стал Кайри Ирвинг, на счету которого 38 очков (12 из 22 с игры), 7 подборов и 9 передач за 40 минут.

У «Голден Стэйт» Стефен Карри записал на свой счет 26 очков (7 из 16 с игры), 6 подборов и 7 передач за 38 минут.

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15 комментариев

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Дядя Санжар
Кайри в одиночку выиграл у гсв в оптимальном составе
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Tim Timson
Ответ Сергей Пузанков
В этом весь кайф Кайри, надо наслаждаться его игрой потому что никогда не знаешь, когда он проведёт свой последний матч)
Мне больше нравится смотреть когда он играет и это ему самому в кайф)
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Денис Храпунов
Ответ Wrister-Killer
В полном составе Милуоки и Кливленд - более сбалансированнаые команды. Отсутствие Миддлтона больно бьет по рисунку игры оленей и распределению ролей, но в целом они лучше. Кливленд просто глубже, с двусторонними большими, качественными шутерами на 3-4 и талантливым бэккортом. Бруклин пограничная команда для притязаний на финал конфы. Расклад по травмам определит их шансы.
Кливленд молодая команда, с двумя похожими по набору навыков большими, двумя однотипными маленькими и проблемой на тройке. Пока они не претендент. Миллуоки, наверное да, но это опять же мы не знаем как там Крис полсе почти года простоя.
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+3
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Wrister-Killer
Ответ Денис Храпунов
Более сбалансированные команды на востоке это ровно одна команда. Кроме Бостона, таких команд нет.
В полном составе Милуоки и Кливленд - более сбалансированнаые команды. Отсутствие Миддлтона больно бьет по рисунку игры оленей и распределению ролей, но в целом они лучше. Кливленд просто глубже, с двусторонними большими, качественными шутерами на 3-4 и талантливым бэккортом. Бруклин пограничная команда для притязаний на финал конфы. Расклад по травмам определит их шансы.
0
0
0
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Cosstigan
Вчера были те кто кричал, что Кайри не ровня Стеффу, и в передачах и в подборах, но когда он хочет может все лишний раз доказал!
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starina1
На дуэль с Карри настроился, что и говорить.
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Денис Храпунов
Ответ Wrister-Killer
Ему нужна команда, которая дополняет его, а не у него на подсосе. И звезда, которая делает не то же самое, что и он, а больше раздает и сильнее в защите. Рассчитывать на бревно Клакстона и Ройса Онила в контексте последнего опрометчиво. Кайри один не вывезет, но и КД его не спасет. В лиге есть более сбалансированные команды, которые не пустят Бруклин дальше финала конфы. Даже в него не факт, что попадет.
Более сбалансированные команды на востоке это ровно одна команда. Кроме Бостона, таких команд нет.
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+3
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Wrister-Killer
Ответ Денис Храпунов
И как ему КейДи то помешает? И куда уходить? Он один весь сезон и плей-офф не вытянет. Он идеален в своей роли. Вот ровно в той роли в которой он в этом сезоне и выступает.
Ему нужна команда, которая дополняет его, а не у него на подсосе. И звезда, которая делает не то же самое, что и он, а больше раздает и сильнее в защите. Рассчитывать на бревно Клакстона и Ройса Онила в контексте последнего опрометчиво. Кайри один не вывезет, но и КД его не спасет. В лиге есть более сбалансированные команды, которые не пустят Бруклин дальше финала конфы. Даже в него не факт, что попадет.
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Сергей Пузанков
Ответ Tim Timson
Даже обидно, что Кайри летом подпишет новое продление и снова уйдет в астрал)
В этом весь кайф Кайри, надо наслаждаться его игрой потому что никогда не знаешь, когда он проведёт свой последний матч)
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0
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Денис Храпунов
Ответ Wrister-Killer
Кайри нужно уходить от КД и вообще из Бруклина. Иначе запомнится большей частью карьеры как стритболист. Его талант заслуживает гораздо более серьезного наследия, одного броска в лицо Стефа на чемпионство недостаточно
И как ему КейДи то помешает? И куда уходить? Он один весь сезон и плей-офф не вытянет. Он идеален в своей роли. Вот ровно в той роли в которой он в этом сезоне и выступает.
+9
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+9
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AnTikVar
Кайри-баскетболист также опасен для противников, как Кайри-мудрец/борец/политолог/социолог/и т.п. для своих.
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Wrister-Killer
Кайри нужно уходить от КД и вообще из Бруклина. Иначе запомнится большей частью карьеры как стритболист. Его талант заслуживает гораздо более серьезного наследия, одного броска в лицо Стефа на чемпионство недостаточно
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-3
-1
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bzqkt6m4jz
Ответ Mur89
Какой же гениальный и зрелищный игрок все таки Кайри, очень жаль что его тараканы не дают нам в полной мере наслаждаться его игрой
+6
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+6
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Mur89
Какой же гениальный и зрелищный игрок все таки Кайри, очень жаль что его тараканы не дают нам в полной мере наслаждаться его игрой
+45
-1
+44
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Tim Timson
Даже обидно, что Кайри летом подпишет новое продление и снова уйдет в астрал)
+30
-2
+28
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