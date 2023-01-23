Кайри Ирвинг набрал 38 очков и 9 передач в дуэли со Стефом Карри
«Нетс» в воскресенье взяли верх над «Уорриорз» (120:116), вырвав победу в концовке.
Самым результативным в составе «Бруклина» стал Кайри Ирвинг, на счету которого 38 очков (12 из 22 с игры), 7 подборов и 9 передач за 40 минут.
У «Голден Стэйт» Стефен Карри записал на свой счет 26 очков (7 из 16 с игры), 6 подборов и 7 передач за 38 минут.
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